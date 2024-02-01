垃圾徵費｜廚餘回收佔棄置量6%　92屋邨設智能回收桶　附地點一覧

廚餘是香港都巿固體廢物比重最大的類別之一，總佔約30%。隨著垃圾徵費將於8月1日起實施，巿民對廚餘回收配套的關注日漸增加。現時全港有約450個智能廚餘回收箱，位於92個公共屋邨、2個「綠在區區」環保站，以及個別私人屋苑內，環境保護署正陸續增設更多公眾廚餘收集點。自2018年啟用有機資源回收中心（O · PARK）後，究竟香港廚餘回收情況有多少改變？現時各個回收點又位於哪地？



根據2022年香港固體廢物監察報告，香港棄置堆填區的廢物主要有廚餘、塑料、紙料等類別，廚餘佔約30%，每日平均棄置3,302公噸，為最大比重的廢物。其中，約70%廚餘屬家居廢物，其餘來自工商業棄置。

為改善廚餘處理問題，環保署2018年啟用位於北大嶼山小蠔灣的有機資源回收中心第一期（O · PARK1），每天處理最多200公噸有機廢物。香港的廚餘日均回收量由2017年40公噸，逐步升至2022年196.7公噸，佔日均棄置量約5.6%。

而棄置堆填區的廚餘則由2017年日均3,565公噸，逐步跌至2020年3,255公噸，下跌約9%。不過，疫情期間廚餘棄置量稍回升，2021年工商業廚餘較2020年增40%，家居廚餘減少5%，工商業及家居廚餘總日均棄總量達3,437公噸。

香港有機資源回收中心第1期（O·PARK1）2018年啟用，第2期將於2024年投入運作。（資料圖片）

全港35%公共屋邨設智能廚餘回收箱 年內再擴展

政府在92個公共屋邨設智能廚餘回收箱，佔全港258個公共屋邨約35%。環保署早前表示，2024年內將服務擴展至全港所有公共屋邨，並由去年12月底開始接受私人屋苑申請，署方會為合資格私人屋苑免費提供智能廚餘回收桶。截至1月15日，全港共有約30處的私人屋苑智能回收桶已投入服務。

香港現時449個智能廚餘回收桶集中在沙田、屯門、觀塘、元朗及西貢區，總佔全港約55%。另一方面，政府在2018年開展「廚餘收集先導計劃」，在街市、商場、餐廳等地設廚餘回收桶，每天收集廚餘並運送到回收設施。截至去年4月份，參與處所超過450個，其中以中西區、油尖旺及灣仔區最多。