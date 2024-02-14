2023年香港罪案年增29%　詐騙、勒索較疫情前增三倍　2罪案跌最多

香港警務處公布2023年治安情況，全年錄得逾9萬宗罪案，按年增加28.9%，主要升幅來自詐騙案增加。近年本港詐騙案數字急劇上升，去年全港錄得逾3.9萬宗詐騙案，按年增42.6%，其中超過70%屬網上騙案。若與疫情前2018年比較，詐騙和勒索案數目增逾三倍，其次是三合會相關罪案，5年間增加約36%。



隨着疫後復常和詐騙案增加，2023年香港總共錄得90,276宗罪案，按年增28.9%，同時較2018年低位增加66.5%，創近十多年來新高。

9萬多宗案件中，詐騙佔最多，共有3.9萬宗，按年增42.6%。其次是盜竊案和暴力罪案相關罪行，分別錄得2.3萬宗和1萬宗，按年增26.7%和14.6%。

自2020年開始，本港詐騙案呈明顯上升趨勢，2023年詐騙案總達39,824宗，按年增42.6%。約七成詐騙案屬網上騙案，包括網上購物、投資騙案、釣魚騙案、求職騙案、社交媒體騙案、電話騙案等。其中，投資騙案達6,630宗，較2022年增加1.2倍。

警方發言人指，2022年上半年仍然受疫情影響，以致一些傳統罪案數字特別低，隨着2023年社會復常，傳統罪案較去年上升。比較疫情前2018年及去年數字，詐騙案及勒索案均增加逾三倍，其次是與三合會相關罪案，增加36%，5年間由1,715宗上升至2,334宗。至於兇殺和行劫則按比例下跌最多，減少20和50宗。

警方又說，整體破案率為31.1%，撇除詐騙案破案率達46.2%；另外，三合會相關罪行破案率達95.1%，為過去20年最高。