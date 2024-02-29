預算案2024｜撤辣、每月放煙火關注度超財赤　這派糖措施正評多

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波昨（28日）發表新一份財政預算案，今年赤字達千億元，市民關注派糖措施減少。政府宣布樓市全面撤辣、調高煙草稅、發債、加強推廣旅遊及舉辦活動等。以下分析預算案宣讀後的網上即時反應，相比財赤，哪項措施討論度更高？與去年比較，網民反應有甚麼轉變？



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各界關注疫後本港經濟復蘇情況，今年政府財赤持續，預算案熱度最高的措施依次是全面撤辣、每月煙火及無人機表演、發債、科研資助及發展、煙草稅等。其中撤辣的關注度大幅超越其他措施。

新一份財政預算案出爐，市民關注派糖措施減少。（ 資料圖片／歐嘉樂攝）

在討論度最高的預算案焦點中，提及官員無減薪的負面帖文數量佔比最多，比率達59%。其次是環保，比率達47%，由於垃圾徵費將於今年實施，網民質疑每月放煙火會造成空氣污染，與推行環保政策背道而馳。

至於正面帖文佔比最多的是寬減差餉及撤辣，分別佔45%及28%。

與往年同一時段比較，今年預算案宣讀後直至晚上11時59分共錄得1.9萬則帖文，較去年2.3萬略少。其中，今年的負面帖文數量佔32%，較去年稍增5.4個百分點，而正面帖文比例則相若。

財政赤字方面，政府連續兩年錄得過千億元財赤，2023/2024年度赤字預計達1,016億元，預計下年度收窄至481億元。今年網民對財赤的關注較去年增加，相關帖文熱度佔比由6%升至10%。不過，在整體關注度方面，去年以消費券為主，今年市民焦點則放在撤辣和煙火表演，佔近30%。

以上分析2024年《財政預算案》發表後24小時內（2月28日上午11時至2月29日上午11時）的相關網上帖文，包括Facebook、Instagram及討論區，合共2,424則主帖及2萬則回帖。與2023年比較部分，則以當天上午11時截至凌晨12時。

