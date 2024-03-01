預算案2024｜政府收入預計增14%　4稅項佔半　垃圾徵費料收18億元

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波2月28日發表新一份財政預算案，預計來年政府收入為6,330億元，較2023/24年度修訂預算增約14%，主要增加收入來自印花稅、利得稅及薪俸稅等。市民關注的垃圾徵費將於今年8月推行，預計收入為17.9億元，佔政府各項收費收入預算近9%。以下一一看清最新預算案提出的增加收入項目。



新一份財政預算案顯示，2024/25年度預算政府總收入為6,330億元，較上一年度修訂預算的5,545億元增約14%，預計全年綜合赤字為481億元，並期望在2025/26至2028/29年度達至盈餘。

比較政府五大主要收入來源，最大份額的利得稅收入料增約5%，達1,802億元。而印花稅、地價及其他收入增加最多，各增加136至210億元收入。

新課稅年度建議實施「薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制」，年薪超出500萬元的部分稅率增至16%，預計年收入增9.1億元。2025年首季亦將生效「住宅物業累進差餉制度」，租值超過55萬元的住宅物業的應課差餉受影響，預計年收入增8.4億元。另外，2025年起將恢復徵收酒店房租稅，建議稅率為3%，料2024/25年度收入為3億元。

至於垃圾徵費收入預計為17.9億元，佔政府各項收費收入約8.9%。而環保署在2024/25年廢物處理相關預算開支則為63億元，按年增11.8%。

財政司司長陳茂波指，會根據「能者多付」原則調整收費或稅項。在政府各項收入中，印花稅、利得稅、薪俸稅及個人入息課稅增加金額最多，合計達388億元，佔增加收入的49%。其餘依次為差餉、車輛首次登記稅、都市固體廢物收費等。