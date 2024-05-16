贐寧社10年義殮個案逾千宗　為無依靠長者免成無名孤魂死得有尊嚴

【贐寧社義殮●上】香港每年平均有逾百宗無人認領的遺體送到沙嶺公墓，這些亡者生前都有屬於自己的故事，當中不乏獨居長者及無家者，他們死後卻因為無親無故，而被當成無名孤魂，墓碑上遺下一串數者，成為他們的最後記認。



為了讓亡者有尊嚴地離開人世，社福團體「贐寧社」過去10年，曾為多位長者或經濟有困難者代辦後事，提供義殮服務，處理個案料有千多宗。贐寧社近年更聯同經民聯油尖旺分支合作，主動接觸社區，希望找出隱蔽長者個案，提供義殮服務。由於本港人口老化嚴重，他們相信義殮個案將愈來愈多，只會有增無減。



贐寧社總幹事梁慕賢（左）及油尖旺區議員、經民聯油尖旺支部主席黃舒明（右）。（何倩瑜攝）

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贐寧社於2014年成立至今已有10年，現址位於油尖旺區，一直協助長者、區內獨居老人及無依無靠的長者，盡量改善他們的生活質素，亦提供義殮服務。贐寧社總幹事梁慕賢指，他們的義殮服務對象分為兩大類：經社工、組織及護老院轉介；和主動尋求贐寧社幫助。

她稱，贐寧社原本在觀塘區進行地區服務，但在和經民聯合作過後，再加上觀塘會址需要進行搬遷，近年遷至油尖旺區與經民聯油尖旺分支合作，主動接觸社區，為區內長者伸出援手，由日常生活需求，以至死後殮葬，最重要是希望能找出隱蔽個案提供支援。不過，梁慕賢指贐寧社的服務對象並不限於油尖旺區，亦有來自北角、屯門的長者生前特意來找她協助處理身後事。

黃舒明表示，贐寧社可以很圓滿地為先人處理身後事，亦在坊間在很好的口碑，所以經民聯一直以來都與贐寧社合作進行地區服務。（何倩瑜攝）

油尖旺區議員、經民聯油尖旺支部主席黃舒明表示，在油尖旺區接觸過很多死亡個案，但作為區議員，未必能夠圓滿地為獨居長者處理身後事，例如前往醫院殮房或公眾殮房認領遺體，以及協助到死亡文件辦事處辦理登記手續，反而贐寧社可以很圓滿地為先人處理身後事，亦在坊間獲得很好的口碑，所以經民聯一直以來都與贐寧社合作進行地區服務。

梁慕賢表示，贐寧社主要是作為一個遺體領辦者的角色，即會為去世的長者認領遺體，然後會為遺體進行「綠色殯葬」。（何倩瑜攝）

梁慕賢亦指，贐寧社一直與經民聯油尖旺分支緊密合作，若黃舒明議員辦事處收到街坊反映，指有一段時間沒有見過某位長者，很擔心長者的情況，黃舒明方面就會轉介個案至贐寧社，並報警求助。黃舒明指，「基本上經民聯油尖旺支部如果有類似嘅個案，都會轉介畀贐寧社。」

(受訪者提供)

梁慕賢表示，贐寧社主要是作為一個遺體領辦者的角色，即會為去世的長者認領遺體，然後會為遺體進行「綠色殯葬」。她補充說：「我哋進行服務只會一個同事由頭跟進到尾，直至整個個案圓滿結束，唔會一個個案分開幾個人做。」

贐寧社為亡者進行義殮時，會應委託人要求將其生前物品放入棺木內陪葬。(受訪者提供)

她指出，如果遺體沒有人代領，「無人無物」，在殮房一段時間後，就會送去沙嶺公墓，若在7年後仍是無人認領的情況，就會進行火葬。她續指，如果死者生前有申請綜緩，贐寧社會代向政府申請殮葬支援，然後找合資格的殮葬商，把遺體交給殮葬商去進行殮葬。

梁慕賢不諱言，一直為孤苦無依的長者服務，就是不希望他們死後變成無名孤魂，被送往沙嶺，墓碑上只餘一串無情號碼，應該讓他們有尊嚴地離開世界。贐寧社成立10年以來，以每星期處理個案大約有3至4宗來計算，相信已處理千多宗義殮個案，2022年疫情期間，更是接獲個案最高的一年。黃舒明補充說，由於本港人口老化情況嚴重，可預見未來個案只會愈來愈多。

梁慕賢表示，贐寧社在2014年成立以來，每個星期都大約會有3至4宗個案發生。

贐寧社義殮申請需知：

1）經社工、組織及護老院轉介。

2）死者為香港居民及於本地身故。

3）低收入家庭、綜援家庭或家庭突然出現轉變引致經濟困難者。

4）無家者、獨居長者、雙老長者。

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