寂寞是幫兇│獨居老人揪心苦況　80歲伯伯︰早死早着，遲死冇下落

ViuTV新節目《寂寞是幫兇》由布志綸旁白，由郭爾君、黃溢濠、陳健朗、曾澔暘演出，節目講述5個與寂寞有關的社會悲劇個案，也將真人真事改編成短劇。已播出的兩集講「下流老人」，意指過着中下階層生活的老人，節目講到日本長者的境況，也有訪問了香港獨居老人的情況，令人感揪心。

草草訪問黎伯伯，他的情況令人感心酸。（電視截圖）

節目探討老人的情況，旁白更直指︰「長壽已經成為現代社會的一場噩夢」，第一集中，在關愛基金的義工介紹下，編劇草草（郭爾君飾）採訪了現年80歲的黎宇光伯伯。黎伯伯沒有結婚沒有子女，老年也甚少與朋友來往，情感上和經濟上也缺乏支援。黎伯伯講到︰「4歲就死老竇，9歲就死媽媽，所以我條命應該唔死就唔死。」他又說：「一個人好怪嘅，又老，問題又多，嗰時朋友都少嘅。人哋有家庭，你又冇，咪變咗朋友少，樣樣都係慣啫嘛，邊個唔想一家人溫暖，我哋冇辦法㗎，鬼叫你條命係咁，怨邊個啊？所以我話『出世喊三聲，好醜命生成』。」

黎伯伯希望自己「死得乾淨」，當中的情緒只有當事人才知道。（電視截圖）

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半生孤身一人的黎伯伯，每天生活如常，5時起床，「有時攤喺張床攤吓，攤到中午就去食碗飯、食碗粥就算，食完飯點？冇㗎，行得咪行，唔行得咪返嚟呢度，唔係點啊？有時食一餐㗎咋，唔到你唔慳，你又冇才學，又冇讀過書，你搵得幾多錢啊？」生老病死，是人生必經階段，黎伯伯說︰「最慘係點啊做人？條命唔好咪慘囉，『早死早着，遲死冇下落』，老實講，最緊要係去得快，唔好話病到攤攤腰，又唔郁得，又唔死得去，最唔好就係咁樣啫。不過我成日諗，屍體吽臭，唉，隔離鄰舎又……有人死，第二個人都唔敢入去間屋住。」黎伯伯說得淡然，像是說着別人的事一樣，是最令人心痛的。

日本的吉田先生每日見盡死亡，反提醒他要好好地、認真地過活。（電視截圖）

第二集講到，在日本，有一種職業原來是幫死者生前生活的房屋裏收拾遺物，大多是幫過世了而又孑然一身的人執拾物品。日本遺物整理公司的社長吉田太一接受訪問時說︰「遺物代表過去住在那裏的死者曾經的人生，因此最後收拾的工作，或許跟清理垃圾有所區別，內心也會覺得自己讓死者善終了。」一開始他也以為對象會是老人居多，但後來他發現很多是還未到65歲，沉迷遊戲與電腦之中，不擅於與人溝通的人。吉田先生每天和死亡打交道，他從死者的遺物中了解到死者的為人，有時也會暗暗提醒自己，千萬不可以馬虎地過生活，一定要認真的地過日子。