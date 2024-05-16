贐寧社義殮最年幼僅4歲　難忘陪病友走最後一程　不捨刪通訊紀錄

【贐寧社義殮●下】「要活在當下，珍惜每一分鐘、每一秒！」當一位癌症病人每天在為自己死亡倒數，甚至尚未離開人世，便要委託他人去處理其身後事，心情何其絕望。獲指定代辦殮葬的贐寧社總幹事梁慕賢，至今難忘陪伴該位病友走過最後人生歷程，故一直不捨刪除共同的聊天記錄回憶，她感嘆：「雖然佢哋（個案人）可能只係喺我人生某一刻出現過，但我都好珍惜同佢哋嘅相處。」



梁慕賢亦曾在疫情期間，為年僅4歲因染疫離世的小女孩募捐殮葬，為贐寧社接獲的最年幼個案，她重提時亦不禁「眼濕濕」地說：「每次諗起都覺得淒涼！」



贐寧社總幹事梁慕賢。（何倩瑜攝）

贐寧社10年義殮個案逾千宗 為無依靠長者免成無名孤魂死得有尊嚴

贐寧社的義殮服務，主要對象為經濟困難者、無家者、獨居長者及雙老長者等。贐寧社總幹事梁慕賢表示，在社區扎根多年，有幸得到街坊的信任，不少人會主動尋求贐寧社的幫助。她解釋，有很多人在生前意識到去世後，可能未必有人協助處理身後事，於是會主動接觸贐寧社並進行委託，甚至有人會向家人指定要梁慕賢代為處理身後事。

贐寧社曾為多宗個案辦理義殮服務。(受訪者提供)

難忘伴癌友走過最後人生 不捨刪聊天紀錄：要活在當下珍惜每一秒

梁慕賢憶述，曾經有一位40歲患癌症女士指定委託要她處理後事，委託人在患癌期間，感到十分絕望，並向梁慕賢表示剩下的時間，不是以月去倒數，而是以日倒數。梁慕賢則鼓勵委託人「要活在當下，珍惜每一分鐘、每一秒」。梁慕賢透露：「佢（委託人）嘅屋企人本身都唔明白點解一定要指定搵我㗎，但之後佢哋見到我真係好用心去做個喪禮，見個喪禮做得好好睇睇，佢哋就明白咗！」

梁慕賢續指，因為人海茫茫，與委託她的人都是有緣相見，她感嘆：「雖然佢哋可能只係喺我人生某一刻出現過，但我都好珍惜同佢哋嘅相處。」梁慕賢又形容，該個案是她最深刻及感觸的一次，儘管該名癌症女士最終離開了，她至今仍保存着雙方的聊天紀錄，並不捨得刪除，她說：「我仲要留住佢嘅遺言，我一路都有留住同佢嘅每一日嘅對話同錄音，唔捨得delete（刪除）。」

梁慕賢續指，因為人海茫茫，與委託她的人都是有緣相見，「雖然佢哋可能只係喺我人生某一刻出現過，但我都好珍惜同佢哋嘅相處」。（何倩瑜攝）

義殮最年幼個案僅4歲 梁慕賢：諗起都淒涼

梁慕賢又分享另一義殮經驗，為贐寧社接獲的最年幼個案，死者是一名只有4歲的小女孩。她指事件發生在疫情期間，該名4歲女童因心臟問題入院治療，但後來在留醫時染疫不幸離世。當時，贐寧社為女童向殮葬商訂明要求一副小孩棺木，並指定是粉紅色；同時，贐寧社的員工也特意為女童購買了玩具作為陪葬，希望女童得以安息，她亦親手為小女孩安排花束。

梁慕賢稱，女童的母親因傷心過度需要盡快返回原居地，但海葬的船期因受疫情影響要等待接近一年，贐寧社亦協助女童募捐，租船出公海撒灰辦海葬。梁慕賢重提個案時大為感觸，她稱每當想起這個個案都會「眼濕濕」，「我自己都有同個小朋友年齡相仿嘅兒甥仔女，呢個case真係諗起都淒涼㗎！」

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