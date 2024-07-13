會考十優狀元棄金融轉做藝術治療走過低谷　一筆畫圓喻人生勿設限

很多人認為狀元等於「人生勝利組」，大學畢業後便當上醫生、律師，平步青雲。2003年會考十優狀元鄺文傑，當年都頂着狀元光環，拔尖考入中大「神科」計量金融系，但他大學畢業後的遭遇竟是一波三折，包括遇上金融海嘯，尖子求職也困難重重，幾經轉折，終於加入夢寐以求的大行，始發現志不在此，毅然中途轉換跑道，甚至面對生死關頭......



鄺文傑經歷了跌宕起伏的人生，從會考那時的中學生，轉眼21年後，尋回初心，當上表達藝術治療師，助人改善精神健康更感意義，卻與當年取得10A時想像的風光前路、搵錢大計，大相逕庭。如今他淡然道破10A只是一個「身份」，並不代別人生的一切，笑說：「我最近見返啲好耐冇見嘅同學，佢哋發展得仲好、仲開心！」



2003年會考10優狀元鄺文傑，早前在社交平台上載成績單，回顧狀元之路上的重重難關，一時掀起網民熱烈迴響。（夏家朗攝）

一盞白燈下，鄺文傑拿着畫筆，攪拌着加了水的抹茶粉，在小木茶几前盤腿而坐。他在紙杯的邊緣輕輕刮走筆毛多餘的水份，在鏡片紙上提筆作畫，一氣呵成地畫了一個圓，筆觸由重而輕，濃而淡，最後在圓的中心寫了一個「自」字。整幅畫構圖簡潔，寥寥數筆，卻道出了鄺文傑跌宕起伏、充滿戲劇性的人生，以及其處世態度。

一盞白燈下，鄺文傑拿著畫筆，攪拌著兌了水的抹茶粉，在小木茶几前盤腿而坐，在鏡片紙上提筆作畫。（夏家朗攝）

父母離異由祖父母照顧 公屋仔自律讀書成10A狀元

很多人對狀元的身世背景感興趣，最主要是很想知道，到底狀元是如何煉成的？鄺文傑的狀元之路，不算平坦。他生於基層家庭，家住公屋，其父親長期在內地工作，母親亦需要上班，自幼便由住在屯門友愛邨的爺爺和嫲嫲照顧。升上中學後，他才搬去與母親同住，日常生活靠自理，訓練更加獨立的個性。雖然當時父母已離異，他未有因家庭狀況的改變而受影響，堅持努力讀書。

2003年港人處於「沙士」疫症陰霾，社會氣氛一片低沉，自言中學時期成績從不入三甲的鄺文傑，仍能自發溫習，自律地參與校內及校外補課、操練歷屆試題，在學習休假期間，嚴格執行自訂的學習時間表，結果當年中學會考取得十優成績。

早於今年3月，他在facebook專頁「90年代回憶 (新版)」上載其10A會考證書，並回顧大學畢業後，如何跨過金融海嘯及癌魔等人生難關，一時掀起網民熱烈迴響。

訪問當天下午，鄺文傑背着一把結他及一個裝滿各式小樂器、畫具的黃色布袋，來到位於屯門順德聯誼總會梁銶琚中學的母校門前。他穿着五分袖的白襯衫，套上一件淺藍色背心，再搭配灰色西褲、白襪黑皮鞋，洋溢着學院派的氣息。

坐在校門前的一排花槽石壆上，身後的籃球場不時傳來少年們打籃球的聲音，鄺文傑自認運動能力則為遜色。除了讀書，音樂是他校園生活的另一個重心。他當年加入了中樂團，練習二胡、高胡及板胡等樂器，所以有老師提議他放棄讀第九及第十科以專注訓練，然而讀書與樂團練習，他都能同時兼顧。

對天文、音樂感興趣 狀元光環反成選科限制

距離會考放榜已是21年前，鄺文傑已對當天情景有點模糊，但記得有記者詢問他將來大學想讀什麼科目，他笑言當時根本沒預料會考取10A，腦海一片空白，當刻脫口而出回答天文及音樂。

我諗最大嘅動力就真係興趣，但最大嘅阻力係，究竟係唔係搵到食？或者其實好多聲音就話畀你知，你揀呢兩科得唔得嘅，或者你諗住係出到嚟做乜嘅？ 2003年會考狀元鄺文傑

鄺文傑在中學選修了經濟、會計及電腦，由於本身涉獵理科、商科，亦考慮到日後的事業發展，故最終選擇中文大學「神科」計量金融學。

回望過去，10A狀元的光環本應使人生有許多的選擇，不過他反指這是一個限制，「基本上你揀乜科都應該係會收嘅，當然你都要interview（面試），但係呢個正正係一個限制，你好似如果唔揀返一啲大家覺得理所當然你應該揀嘅科，好似對唔住人，明明你可以讀law（法律）或者讀醫，點解你唔讀啊？」

大學畢業後，狀元的前程本應是一條康莊大道，豈料遇上2008年金融海嘯。（夏家朗攝）

畢業即遇金融海嘯 尖子求職困難重重

大學畢業後，狀元的前程本應是一條康莊大道，豈料遇上2008年金融海嘯，很多公司凍結招聘，鄺文傑形容是對人生的一次較大衝擊。他輾轉於不同公司，先在一間金融機構負責與所學投資無關的協會事務，然後轉至一間小型資產管理公司做資產投資分析，後來公司倒閉後，終能投身於所有尖子都夢寐以求的國際金融大行摩根士丹利（Morgan Stanley）。

可是，當鄺文傑做得稱心如意時，有一天，上司讚賞他的分析為公司大賺一筆，反讓他對這份工作的意義和人生前路感到迷惘，「嗰一刻，其實我自己一啲開心嘅感覺都冇，我反而就係諗，其實我做咗啲乜嘢呢？」他認為公司不論賺蝕，更多歸因於經濟環境的好壞，故無法從自己的分析工作中獲得滿足、甚至缺乏安全感。

回首當年，「一畢業就遇金融海嘯」，彷彿上天在與自己作對，鄺文傑現在則認為：「都係一個契機畀自己反思，究竟自己真正鍾意啲乜呢？其實如果你真係鍾意嗰樣嘢，當然你都唔會話咁容易放棄。」轉行的意念如種子般深埋土壤，直到他修讀了港大的表達藝術治療碩士課程，才萌芽生長。

因為身歷挫折，作為治療師的他，更能理解服務對象在人生中面臨的不易。（夏家朗攝）

助人改善精神健康更具意義

鄺文傑表示，大學時期到澳洲作交流生時，勾起了對心理學的興趣。投身社會後，他在業餘時間參與音樂及戲劇表演，並結識了一位社工朋友，得知香港大學提供表達藝術治療的碩士課程，嘗試報讀三年的兼讀制課程。經過第二年實習，他發現幫助別人改善精神及心理健康的工作更具意義，於是鼓起勇氣離開金融行業，在2016年成為一位表達藝術治療師，毅然在中途轉換跑道。

會否後悔大學選科沒有選擇心理學，鄺文傑稱興趣是隨時間推移慢慢提升的，亦無悔投身於金融業，「之前人生嘅閱歷我覺得都係緊要，如果冇咗嗰啲部份，可能我都未必做到一個治療師。」因為曾經歷挫折，作為治療師的他，更能理解服務對象在人生中面臨的不容易之事。

兒時曾立志當輕鐵車長「周圍去」、當教師春風化雨

常有人問，如果轉換跑道，是否代表放棄以前的選擇？鄺文傑認為不應限制自己的可能性，「因為始終人生咁長，有陣時可能你去到某個年紀，你先發現原來自己可以做一啲嘢，同埋有陣時就正正去到嗰個年紀、階段，你可能有啲新目標會想追尋。」他直言10A對其人生與事業來說，基本上已再沒有什麼關聯，也許只是一個「身份」，有不少學校或機構會邀請他以10A狀元身份出席講座，分享自身經歷。

鄺文傑由金融業轉投藝術治療，原來早在幾歲時，他還曾有過當一名輕鐵車長的志願。爺爺除了陪伴他上學，為他送飯，亦會帶他乘搭輕鐵「周圍去」，雖然局限於屯門或元朗區，但對於兒時的他而言，「可以睇到呢個世界一啲平時去唔到嘅地方。」長大了一點，他的志願又變了老師，希望春風化雨。隨着不同年紀，他的目標又不停轉變。

人生另一場「海嘯」 患末期癌需做骨髓移植

當真正尋回初心，找到理想職業後，鄺文傑的人生卻再次迎來另一場更大的「海嘯」，確診淋巴癌第四期。他在感受死亡臨近的恐懼中，停下一切工作，入院接受共四輪化療，每一輪需留院十多天，並出現嘔吐等副作用。完成兩輪後，縱然腫瘤已然消失，他還是聽從醫生建議，再進行骨髓移植以減低復發機率。

他清楚記得，那是在2021年4月，做骨髓移植比化療更為辛苦。他需要插喉抽走腹水，導致喉嚨損傷。由於躺臥時，口水會流進喉嚨，疼痛得令他難以入眠，故睡覺也只能坐着。除了身體的痛，躺在謝絕探訪的隔離病房，孤獨與似乎遙遙無期的出院日子，都成為鄺文傑心靈沉重的負擔，他流過淚，想過放棄。

鄺文傑於2020年曾患上淋巴癌第四期，慶幸現已康復，走過人生另一場「海嘯」。（受訪者提供）

住院五十多天後出院，鄺文傑在康復期間，又正值新冠疫情，除了點對點由家中前往醫院，基本上其餘時間都留在家中休養。慶幸的是，本身作為藝術治療師的他，也有一位音樂治療師，透過線上陪伴及支持着他。這段患癌經歷，讓他再次感到人生無常及要活在當下，例如珍惜與親友見面，或者旅行。

你都唔知道自己仲有幾多時間，可以去到你想去嘅地方，做你想做嘅嘢，珍惜呢啲機會，係我宜家會比以前更加明白，唔好成日都話『等啦、遲啲先啦』。 2003年會考狀元鄺文傑

隨着身體漸漸康復，有住市區的朋友特意相約他，在屯門工業區一間咖啡店敘舊。（夏家朗攝）

咖啡店成敘舊療傷地 老闆提供場地辦工作坊

隨着身體漸漸康復，有住市區的朋友特意相約他在屯門工業區一間咖啡店敘舊。「好似禪修，可能係一個深山，或者去一個好遠嘅一個離島，自己可以喺度療傷，當然唔係得一個人，有時有啲人會陪吓你。」鄺文傑這樣形容那間咖啡店，那是他康復後第一個與朋友見面的地方，別具意義。

訪問到傍晚時份，鄺文傑由友愛邨步行約20分鐘，來到這間咖啡店。兩年前，他便成為咖啡店的常客，由於康復初期不能飲用刺激性飲品，老闆注意到他從不點咖啡，知悉緣由後，特意為他調配濃度低的咖啡；直到他完全康復後，又提供場地予他舉辦表達藝術治療工作坊，成為支持他、見證其變化的朋友。

作為表達藝術治療師，鄺文傑接觸過不少中學生，留意到他們經常會面對學業壓力、人際關係及情緒問題等。他認為學生很需要有一個空間抒發情緒、表達自我、做回自己，然後探索未來可行的方向，發掘人生中更多的可能性，「到最後，其實無論咩人或者咩年紀，都唔好忘記自己永遠都可以有一個新嘅可能性。」

鄺文傑稱，很喜歡海浪鼓，因聲似海浪，讓他憶起許多往事。（夏家朗攝）

鍾情海浪鼓：大海可以包容住所有情緒

在咖啡店，鄺文傑從布袋中拿出各式小樂器，有頌缽、印尼甘美蘭木琴、天然堅果手搖鈴等，還有一件內裡放着許多小圓珠的海浪鼓。他雙手拿着鼓，用難以察覺的角度，向不同方向傾斜，發出細膩、和緩的沙沙聲，彷彿海浪由遠而近、溫柔地觸及聽者腳下，一切情緒隨着浪聲漸微而平息。

鄺文傑稱，很喜歡海浪鼓，因聲音似海浪，讓他憶起許多往事。小時候，他與爺爺嫲嫲住在友愛邨，每當一個人的時候，他總會坐在騎樓，望向尚未被填成陸地的大海；患癌期間，他在瑪麗醫院的病房亦面向大海，「咁啱有一邊就係對住海，雖然只係喺兩棟大廈中間有一個罅隙，但係唔知點解我就係覺得好開心。」大海是他從小逐漸建立安全感的媒介，「可以包容住所有嘅情緒」，給予他力量與舒適。

以抹茶顏料作畫 一筆畫圓喻人生不要設限

在咖啡店的一盞白燈下，鄺文傑拿著沾了抹茶顏料的畫筆，完成了兩幅畫作。記者詢問他畫作的含義，他形容，第一幅畫有兩個茶杯並排於一條直線上，意即有人陪伴自己。第二幅畫，是一筆過畫出的圓形（圓相；Ensō），「人生就好似你冇得返轉頭，一筆過，其實你嘅人生可能中間都未必會咁順。」他又在圓中寫下「自」字，意即不要為自己的人生設太多框架，做自己想做的事情，活得自在。他直言，每一個人都可以活出他的人生，會有一些很獨特的故事。

他續稱，最近曾到訪澳洲與一些很久沒見面的舊同學和朋友相見，那些當然並非「狀元界」的人，他形容那些朋友中，有人從事旅遊業、攝影或櫥窗設計，甚至有人已是餐廳東主，每人都有着不同的發展，卻活得相當開心。

其實我見到佢哋嘅發展仲好過我，係已經同以前讀啲咩冇乜關係，最重要係佢哋搵到自己想做嘅事之餘，仲見到佢哋生活得好開心，我自己都希望可以過啲咁嘅生活，但我暫時未做到。 2003年會考狀元鄺文傑

最後，鄺文傑對DSE學生說，如果早已明確知道自己的目標，他十分欣賞這些同學，但就算未有目標和選擇，也不用擔心，這只是一個人生過程，DSE考試和現在的成績不代表一切，「其實過咗中六DSE之後，每個人都係一條好漢，人生係可以有好多選擇，最重要找到合適自己嘅前路」。他衷心希望應屆考生，無論成績怎樣也好，將來都可以隨時轉換跑道，不要因為一次放榜成績而氣餒。