北上南下｜港餐飲店長實測深圳人氣燒肉店服務︰佢哋原來會黑面？

【北上南下好客之道系列之一】自去年香港與內地恢復通關，港人北上消費已演變成常態，加上內地餐飲服務近年突飛猛進，令港人愈加重視餐飲體驗；同時不少內地旅客反映來港遭遇不愉快的餐飲經歷，愈來愈多人將北上與南下的餐飲服務作比較。本月初港府聯同業界推廣「好客之道」，以鞏固香港「最佳旅遊目的地」的金漆招牌。



為了探討南北待客之道，《香港01》邀請了深圳和香港的餐飲業代表，分別北上深圳和南下來港；以神秘顧客身份實測食肆服務，結果令人意外。深圳代表除了指出香港輸在不夠貼心與欠缺等位服務，問題源於人手不足，卻見證了香港餐飲業在突發危機中，仍能保持有禮專業態度，守住香港「好客之都」之名。



香港代表北上實測，對深圳食肆整體表現十分滿意，尤其最討港人歡心的「有位坐及有飲有食」的等位服務，但在人氣燒肉店查詢等位進度時，竟遭到服務員黑面回應，令她甚感驚訝：「佢哋原來會黑面？」



深港代表亦進行對談交流，分析內地餐飲服務進步神速，可追溯至連鎖火鍋店「海底撈」的出現，掀起向顧客提供超貼心的「超值服務」，要做到超出你的驚喜。《香港01》北上南下好客之道系列，帶大家深入拆解，港式服務到底敗在哪裏？



此為《香港01》北上南下好客之道系列第一篇。



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邀香港食肆店長當神秘顧客北上體驗

自去年香港與內地恢復通關，不少港人北上深圳消費後，紛紛讚揚當地的服務水平突飛猛進，究竟深圳食肆有何過人之處呢？《香港01》在端午節小黃金周期間，邀請了在海鮮飯店擔任店長的Kelly化身實測專員，北上一日由早吃到晚，以神秘顧客身份及專業知識，測試當地三間港人熱門食肆的服務態度，感受好客之道。

Kelly在餐飲行業累積了多方面經驗，熟悉日式居酒屋及酒吧的營運，亦訓練員工及親自操作餐飲接待。她現時每個月會數次北上發掘美食，觀察和參考深圳食肆的食物擺盤、店內操作等，平日在本港亦光顧不同食肆，熟知兩地餐飲文化。

海鮮飯店店長Kelly應邀成為今次北上實測的主角。（梁鵬威攝）

北上港人讚深圳等位服務貼心︰等耐啲都好舒服

港人熱愛北上，到底深圳的餐飲服務如何擄獲香港人歡心？記者曾到羅湖商業城訪問了多位北上港人，除了因為性價比高，最欣賞當地等位服務夠貼心。

其中退休人士梁先生直言深圳的服務水平遠勝香港，問題在於內地服務員年輕，大部份擁有高中學歷「具有常識」，相反香港的服務員年齡普遍較大，香港餐飲業難以仿傚。加上深圳食肆夠貼心，桌上放滿手抽紙、醬料、牙線棒等供免費使用，而且提供舒適等位服務，他說：「好處係你排隊有啲茶你自己沖，可以自己斟嚟飲，咁你等耐啲都好舒服。你唔會嬲嘅，坐耐啲仲啱呀，有茶嘆嘛。」

北上港人蘇太則欣賞深圳食肆招呼周到，無論到茶樓或其他餐廳，「一入門口就有好多人招呼你」；北上港人黃先生讚賞內地火鍋店員工，「會幫你淥熟啲食物，仲分埋畀你哋食」。

港人梁先生表示兩地的物價水平差距不大，惟深圳的服務水平遠勝香港。（歐陽德浩攝）

第一站連鎖酒樓 美團評價稱撥扇兩分鐘即送上電風扇

到底深圳餐飲服是否如此貼心？香港代表北上實測第一站，是港人熱捧的一間連鎖酒樓。若翻閱內地APP美團，可看到有不少香港用戶在評價中，大讚該店的服務貼心，有人分享在店內撥扇不夠10秒，便有服務員主動上前關心，隨即調較冷氣機的溫度，並在兩分鐘後送上手提電風扇。該用戶更指︰「可能在香港從未有過這樣的服務！真的很開心，下次一定會再去！」

等位期間服務員提醒掃瞄二維碼預先點餐

實測當日天氣惡劣，但無阻港人北上，沿途人頭湧湧，香港代表Kelly抵達酒樓時，現場已坐無虛席，亦有多人在大堂等位，但她看到大堂放有多張椅子，放有免費的小食及飲品，服務員亦主動送上熱茶，又提醒她可掃瞄二維碼預先點餐，讓她不感到難受，反而在不知不覺間熬過等位時間，大讚酒樓的服務貼心。

她表示，雖然初時曾擔心需要排隊1小時，最終只花約20分鐘便可入座，「當我有位嘅時候，亦都好快有嘢食，因為我已經喺排隊嘅時候預點單咗，變咗我已經節省咗再等嘢食嘅時間，非常之好囉。」

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重演撥扇場景 有服務員遙控降溫︰18度？16度？

入座後不久，與上述美團的香港用戶一樣，感到酒樓的冷氣不足，於是撥扇測試服務表現。不過評價聲稱的10秒內提供協助並沒有發生，直至服務員在數分鐘後上菜時，終發現她在撥扇取涼，隨即呼叫同事幫忙調校冷氣。其後另一名服務員便手持遙控，先查詢18度是否足夠，再建議調校至16度，但沒有送上便攜電風扇。

惟Kelly已感到相當滿意，她表示在用餐的過程中，不斷向服務員提出各種要求，但他們仍維持殷勤的態度，結帳前更耐心講解優惠，認為是難得的體驗。唯一美中不足是，每次舉手要等候一段時間，因此5分滿分評上4分。

我覺得呢個舉動（調校冷氣），對於我哋嚟講已經係好窩心，如果喺香港見到呢個服務，我真係畀滿分。 海鮮飯店店長Kelly

第二站港式茶餐廳 定三大承諾保障顧客

實測的第二站，為卓悅中心的一間內地創立的冰室，主打港式茶餐廳的各款美食，最近更反攻香港，即將在尖沙咀開業。相比香港茶餐廳講求效率，該店似乎更著重提供服務，定下三大承諾，包括檸茶及米飯免費續、菜品不滿意隨時退換、上菜超過16分鐘免費送，有別於香港的茶餐廳。

實測舉手兩分鐘 但服務員禮貌態度搭救

不過該冰室與香港茶餐廳的情況相似，樓面人手嚴重不足。Kelly用手機點餐時，發現餐單上沒有心儀的「熊仔暴打檸檬茶」，於是只好舉手查詢。不過，或因坐在店外的位置，加上正值落場時間，縱使店內只有數枱顧客，仍要等待兩分鐘，才有服務員上前解答問題。她莞爾說︰「全場得兩個人（服務員），舉到隻手有啲攰。」

店員其後回應指，由於今日的顧客過多，貨源準備不足，提議可改點熊仔港式奶茶。Kelly對解釋感到滿意，並盛讚她的服務態度比香港優勝。「其實都好似冇乜笑容，但覺得佢唔會冇禮貌，即係佢回應都好中規中矩。如果我喺香港（茶餐廳）嘅話，我諗多數會講唔好意思賣晒呀，然後轉個頭就走咗。」

凍檸茶分開兩人飲 成功要求免費續杯

為了證實冰室的三大承諾，Kelly特地點凍檸茶測試，先分杯兩人飲，再向服務員要求續杯，最終順利免費獲得相同的即沖凍檸茶。同時她並觀察到，鄰桌的顧客竟自攜店外的手搖飲品，卻未被店家阻止，相反她過去在香港任職的餐廳，一律均不准攜帶店外的食品飲品。她不禁再次感嘆︰「如果香港嘅話一定唔畀，佢會話唔好意思，呢度唔帶得外來嘅食品飲品。」

鄰桌的顧客自攜店外的手搖飲品，卻未被店家阻止。（歐陽德浩攝）

評合格分數︰香港可能連基本禮貌都未必會見到

Kelly於飯後總結，冰室的人手問題需要改善，但幸好服務員誠懇的禮貌搭救，即使用餐過程中不斷舉手，兩名服務員仍保持良好態度，沒有感到不耐煩，上菜時亦會說出食物的名稱；再加上店家承諾超過16分鐘免費送餐，讓她感受到服務保障，最終評價為3.5分。

被問到為何每次舉手均要等候多時，仍評上合格的分數。Kelly解釋︰「我明嘅，你嚟到食幾十蚊一個餐，想要咩服務呢？我會喺呢個位體諒下。」她又補充說︰「如果相比香港幾十蚊餐廳，服務其實差距都大，你見呢度算合格，香港可能連基本禮貌都未必會見到。」

第三站連鎖燒肉店大排長龍 限時網上取籌

實測最後一站，是星河COCO Park一間深受兩地居民歡迎的連鎖燒肉店，每逢周末均大排長龍，動輒等待一小時以上。惟該品牌只在周五至周日晚上6時起，開放網上取籌系統，即顧客無法預先取籌，只能提前到現場排隊，或是等待系統開放再立即取籌。

而當日傍晚約6時，店外已聚集逾數十人，籌號更顯示需要等待10張大枱，服務員則估計最快要晚上9時後才有空座。惟時間所限，有見半小時車程外的深圳灣海上世界分店，只輪候3張大枱，記者決定先在網上取得籌號，再趕往該店等待入座。

轉往深圳灣海上世界的燒肉分店後，Kelly仍在門外等待至晚上8時才可入座。（歐陽德浩攝）

等位期間有雪條及噴泉表演 但服務員態度有待改善

惟計劃趕不及變化，縱使臨時變陣，仍然未能立即入座。Kelly在等待期間，曾向負責叫號的服務員查詢，但意外獲得不快的體驗。「因為等咗一段時間，我就去問樓面仲有幾多張枱要等，見到佢個表情好唔耐煩，然後答我大概兩張，跟住就擰轉咗後面。我諗佢係畀人問咗好多好多次。」

但撇除服務員的態度，其實燒肉店在店外放有雪條及飲品，而等候區的視野廣闊，可一睹深圳規模最大的音樂噴泉表演，讓顧客在漫長的等待過程中，增添一絲樂趣。而Kelly亦諒解服務員的「躁底」，從額頭上的退熱貼，可看出她已忍受雨後悶熱天氣多時。

我諗真係第一次，第一次見到佢哋（內地服務員）原來有黑面嘅樣？ 龍圖閣海鮮飯店店長Kelly

雖然經歷不愉快，但Kelly諒解服務員的「躁底」。（歐陽德浩攝）

獲分配獨立包廂 專人單對單提供燒肉服務

最終Kelly由天色未暗，等至夜幕降臨，輾轉兩間分店，耗時約兩個小時終可入座，更「運氣爆棚」獲分配獨立的包廂，有一名服務員在旁專門提供服務，除了最基本的燒肉外，還會剪掉燒焦的部位，每燒一碟肉更會替換烤網，顧客只需張嘴大快朵頤。

Kelly估計，若在香港聘請同類型的服務員，起碼花兩萬多元，惟該店服務員包住宿及伙食，月薪只要4,600元至4,800元人民幣（折合約4,997至5,214港元）。她認為香港食肆難以仿效：「真係好平，香港一定做唔到呢樣嘢。」

Kelly在用餐途中，曾跨桌為記者及攝影師斟水，不過服務員卻無動於衷。（歐陽德浩攝）

服務員只燒肉但不幫斟水︰如果做到會加好多分

不過，雖然店家安排專人單對單燒肉，但服務態度意外不符合預期。Kelly在用餐途中，曾跨桌為記者及攝影師斟水，服務員卻無動於衷，繼續專注在眼前的燒肉，只有在剛入座時，為眾人獻上僅限一次的斟水。

Kelly指出，一名合格的服務員應叫顧客稍作等待，或是在燒肉的間隙中斟水，而該服務員的感覺只在完成例行公事，職責不包括斟水，明顯不夠貼心，沒有為顧客想多一步。「如果見到我轉一轉身好想攞水嘅時候，佢可以擺低𠵱家做緊嘅嘢一陣，去幫我哋斟會更加貼心，但佢冇做到呢樣。如果佢做到嘅話，我會加好多分。」

對燒肉店大失所望評全日最低分

由於該燒肉店著名於服務態度及食物質素一流，Kelly本來抱有高度期望，惟經歷多次不快的事件後，最終只評價全日最低的2.8分。她解釋說︰「令我失望嘅原因，一定係我等咗個幾鐘，我嘅心情啦，加埋服務員嘅態度，所以我先失望。」