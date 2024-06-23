北上南下｜深圳餐飲業實測港酒樓茶餐廳趕客？直擊燒肉店食客發火

【北上南下好客之道系列之二/北上消費/深圳/香港】港人北上消費成常態，在社交平台大讚深圳食肆性價比高、服務好的帖文比比皆是，反觀對香港餐飲業則屢受批評，連港人亦不撐本地食肆，甚至綜合有「黑面、趕客、催落單」三大通病。到底內地餐飲從業員，對於香港食肆的服務水平，又有何看法呢？



在端午節小黃金周期間，《香港01》邀請了深圳兩間港人熱捧食肆的負責人，親自南下來港實測體驗，包括測試港人最常去的酒樓和茶餐廳，服務員是否如傳聞中黑面和趕客？還有在燒肉店直擊一場餐飲業突發危機，因點單系統網絡故障，導致餐點延誤，亦有食客不滿發火，到底香港的服務員如何應對？結果令人感到意外。



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台灣旅客批評侍應亂丟食物︰仲倒瀉我杯奶茶

在開始實測前，《香港01》曾在旺角街頭訪問過多位港人及旅客，以了解他們對本港食肆服務的看法，當中最多人認為茶餐廳的服務體驗最差，主要是趕客和催落單。

有時服務員嘅眼神，好似feel（感覺）到叫你快點走。 學生劉小姐

可能剩返杯嘢未飲完，會叫我快啲飲，外面仲有客，催我快啲。 學生劉先生

來自台灣的李太批評有茶餐廳服務員，竟然亂丟顧客的食物，至今仍記憶猶新。「最差係有一次喊咗杯熱奶茶，佢隻手指係擺咗喺奶茶入面，畀我嗰時仲係咁揼喎，完全倒瀉我嘅奶茶。奶茶已經咁細杯啦，仲倒瀉咗我杯奶茶！」

已移居台灣的李先生則指香港與日本及台灣等鄰近地區，有明顯差距，他估計現時香港經濟不景，服務員的士氣低迷，致使工作態度受影響；加上舊式餐廳普遍聘用較年長服務員，並未接受訓練，服務水平較低。

深圳烤鰻魚店勁吸港客 短短一年再開兩分店

今次南下來香港化身實測專員的兩名內地餐飲從業員，是深圳「金鴨季」店長葉先生及「北村韓食」老闆鄭先生，兩人分別入行超過10年及20年，擁有豐富的前線待客經驗。

該兩間食肆同時是人氣排隊店，在港人北上熱潮下，每逢周末大排長龍，葉店長甚至要派籌限制進店人數，避免食材不足導致顧客不滿。至於鄭老闆所創辦的鰻魚店，更在短短一年內，由兩間小店擴展至四間分店，在「升級」進駐大商場後，仍吸引大批港人光顧。

金鴨季店長葉先生（左）、北村韓食老闆鄭先生（右）。（香港01記者攝）

對香港印象美好︰可能有自媒體無限放大事情

在剛過去的端午節「小黃金周」，兩名實測專員經福田口岸南下來港美食一日遊，順道取經兼感受香港的待客之道。雖然他們對上一次來港已是10年前，但對香港以往的服務水平，抱持相當高的評價。

葉先生表示，當時香港食肆的態度友好，用餐過程順暢，食物質素不錯，所以期待可藉着今次旅程，獲得新的體驗。鄭先生亦稱，身邊的朋友來港時，並無遭遇不快經歷，估計近年來網上有關香港的批評，或是一場炒作。

可能有自媒體的人因為某種目的，去無限放大事情。其實深圳也好，廣東也好，服務行業嘛，難免也會有服務不好的時候，從人性角度來講，服務行業很不容易，應該要同情一下。 北村韓食老闆鄭先生

第一站平民酒樓 服務員操蹩腳普通話努力推介燒賣蝦餃

兩人分享對香港的看法後，馬上來到第一站旺角一間連鎖酒樓。香港代表北上深圳測試時，很滿意當地酒樓的貼心服務，等位時有位坐、有飲有吃，服務員亦關心食客的感受，香港方面又如何呢？

兩位測試專員抵達時，正值酒樓午市繁忙時段，酒樓在門外擺放了數張椅子，可供等位人士稍坐休息，惟招呼茶水欠奉，兩人毋須排隊，即時獲安排入座。當時店內有約八成滿，兩位深圳代表被安排到其中一間貴賓房，坐下不久他們已觀察到酒樓嚴重人手不足問題。房內有約10張枱、30多位食客，僅由一名年約60歲女服務員負責分派碗碟、傳菜、遞熱水壺或加水及落單，鄭先生說，若相同的情況放在內地食肆，起碼需要2至3人分擔工作，「她根本忙不過來」。

兩位專員第二步擬測試以普通話點餐落單，但他們舉手示意找服務員，大約等了半分鐘，女服務員忙完即過來，即指示可以用手機掃二維碼點餐，即使葉先生要求給予介紹及幫忙人手落單，對方微笑應對，介紹酸酸甜甜的柚子骨，還主動提示點心紙上點夠4款食品有優惠。

葉先生稱感到滿意，認為酒樓已在有限度的人手下，向顧客提供最全面的服務，「引領入座呀，幫你安排位置呀，點餐呀，介紹呀，都有了。」鄭先生亦讚揚該服務員態度專業，例如他點菜尋求意見時，服務員即使操着蹩腳的普通話，仍盡力推介燒賣及蝦餃等點心。

葉店長舉手要求取紙巾，雖然初時有服務員表示，需要先到收銀櫃枱付款，但不久後另一名服務員卻在百忙之中親自送上紙巾。（歐陽德浩攝）

本提議到前枱買紙巾 後百忙抽空送上紙巾

另外，深圳食肆受港人歡迎，其中一大賣點是桌上例必放有手抽紙、醬料、牙線棒等物品，供食客免費使用，香港食肆則不一定會提供，葉先生於是舉手實測向服務員索取紙巾。不過，服務員表示需要先到收銀枱付款，但話音未落，另一名服務員卻在百忙中抽空遞上紙巾。雖然紙巾索價8元一包，但葉店長已對服務員的貼心，感到相當滿意。「第一個姐姐說要去拿，然後第二個我問她就說要去前枱拿，說的過程另外一個姐姐已經送過來，挺好的、挺好的。」

雖然等位服務有待改善，但葉店長已被茶餐廳的美味折服。（歐陽德浩攝）

第二站茶餐廳處處是細節︰檢查座椅、供水杯洗餐具

實測第二站為同區一間人氣茶餐廳。由於位處鬧市及旅客區，該店下午約3時，仍吸引約20人冒着悶熱天氣排隊。鄭先生嘗試入店內查問如何等位，即被一名女服務員截住，示意走出店外排隊，兩位專員認為服務員「表現焦急」、「可能普通話表達不清楚」。鄭先生稱：「我說問了你點兒事，我現在要取號排隊的話，大概要多久？她就說不太清楚。」幸好等待的過程不漫長，約10多分鐘便可順利入座。

過往常有網上傳聞指內地旅客來港，但凡以普通話點餐會遭到黑面或無禮對待，兩名專員於是測試一下，服務員卻有禮地應對，還會主動向食客覆述餐點確保沒記漏；服務員上餐時亦小心放下，並無扔食物。為了測試茶餐廳會否趕客，兩人雖早已吃完餐點，特地在店內坐足一小時，期間沒有遭服務員極速收碟或催促離開，結果測試過關。

葉店長品嚐菠蘿油後感到驚為天人，對該店的印象大為改觀。（歐陽德浩攝）

性價比高 食物美味可彌補服務的不足

葉先生形容，剛開始目睹店外大排長龍時，內心難免感到抗拒，但他在品嘗到招牌菠蘿油後，已被美味折服，對該店的印象大為改觀。他認為只要食物質素足夠高，即使服務水平一般，考慮到性價比高，顧客仍然會樂意光顧。

他又讚揚該店處處充滿細節，例如顧客在入座時，服務員會先檢查座椅的整潔，提供水杯清潔餐具。鄭先生則建議，店家若人手充裕，可向門外的顧客提供冰水，但強烈認同該店值得再次回味。

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第三站日式燒肉店遇小插曲 顧客不滿甜品35分鐘未上枱

實測的最後一站，是黃埔一間連鎖日式燒肉店。香港代表在深圳的超人氣燒肉店，初次直擊深圳服務員做到黑面，而且坐在包廂享受店員專責燒肉服務時，竟要自己倒水才有水喝。香港方面則不用等位，兩位專員入座尚算順利，但看到服務員人手不足，做到「滿場飛」，也要提出要求加茶，才有服務員趕過來招呼。葉先生認為，若每桌放有一壺茶或水會比較好，也可減輕員工的工作負擔。

用餐途中，兩位專員意外遇到小插曲。當時鄰桌一名男食客突然發火，記者以顧客身份查問，才得悉燒肉店的點餐系統出現網絡故障，他在等候餐後甜品足足等了35分鐘，遲遲未有送來，認為被白白浪費寶貴時間。

與此同時，一名服務員疑似為了安撫該男子的情緒，免費送上小食，並低聲表示歉意。但男子的怒火難平，立即怒吼︰「唔好意思冇用㗎大佬！七個字畀個甜品我，離唔離譜呀你哋？」

雖然有顧客不滿，但經理一直在旁微笑回應︰「我幫你跟跟，唔好意思。」（香港01記者攝）

男子情緒激動 經理保持微笑致歉︰我幫你跟跟

不久後，再有一名身穿白色恤衫的經理上前查詢，惟男子情緒繼續激動，不斷高聲斥責，要求立即取消甜品訂單。反觀經理保持禮貌，在旁鞠躬致歉，並耐心微笑回應︰「我幫你跟跟，唔好意思。」最終該男子獲送來甜品，吃過後埋單離開，離店前更喃喃自語：「我要投訴你哋！」雖然不知事件後續如何，但當時總算告一段落。

讚燒肉店有限人手仍達到高服務水平

在直擊鄰桌的小風波後，記者同樣要求取消第二輪下單的餐點，經理依然保持良好態度，微笑着上前鞠躬致歉。同樣經營燒烤店的鄭先生亦不禁有感而發，讚揚服務員的態度專業，先讓顧客的情緒發泄出來，再回應他們的需求，他讚道：「做得很專業，這家店火是有道理的。」

談及到港人盛讚內地烤肉店安排專人燒肉，即俗稱「殘廢餐」，鄭先生卻認為自助燒肉屬於另一番體驗，同樣充滿儀式感，因此綜合整個晚餐的體驗，他評上接近滿分的評價。「香港的的確確配這樣的人工，對比下成本很高的，在有限的工作人員的基礎下，烤肉店達到這個標準，我覺得應該要給九分以上。」

綜合一日三餐的體驗，葉先生與鄭先生均認為，香港餐飲業的服務水平仍然很專業，唯一是人手嚴重不足，可能會影響服務表現。