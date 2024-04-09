SEN兒童在家「綵排」半年熟習戲院環境　參加宣明會特設睇戲活動

與子女到戲院欣賞電影，是不少家庭的假日活動。但對於有特殊教育需要（SEN）兒童的家長而言，往往因害怕子女在電影播放期間因感到不安而大叫、走動，影響其他觀眾而卻步，一直壓抑他們的需要。有SEN兒童更要在家「綵排」練習半年才敢入戲院，亦有SEN兒童即使經過多次練習，但仍不足5分鐘就要逃離戲院。



為令SEN兒童及其家長能共享親子樂，香港世界宣明會於剛過去的復活節假期免費邀請過百人到戲院觀賞電影。



宣明會於復活節假期舉辦電影分享會，邀請過百位有特殊教育需要的小朋友及其家長，免費欣賞電影《出租家人》 。（宣明會提供圖片)

兒子對聲音非常敏感 家長憂騷擾旁人而不敢帶入戲院

袁太的幼子3歲時被診斷智力發展障礙，其後更發現他有自閉症傾向，有社交障礙，對聲音也非常敏感。她稱幼子怕黑，亦怕他騷擾旁人，一直不敢帶他到戲院。同時，袁太為了專心照料幼子而辭去工作，更患上抑鬱症。對袁太而言，到戲院觀賞電影是「奢侈」的親子活動。

袁太因幼子有社交障礙，故形容到戲院觀賞電影是「奢侈」的親子活動。（宣明會提供圖片)

母子首度踏入戲院 兒子5分鐘即逃離 啟動在家「特訓」

直到幼子接近9歲時，袁太作充足準備，才敢踏出第一步。「要預告我們要去戲院，戲院的燈光屆時會關掉，在家先嘗試關燈。」但到戲院後，幼子5分鐘就要逃離。袁太沒有因一次失敗就放棄，「如果我們不帶他外出社交，他永遠也不會懂得社交。」其後，袁太屢敗屢戰，在家繼續「特訓」，「他們的學習比較慢，我們學一次就會，他們要學十次，甚至50次。」

經過多番練習，幼子現時已可安靜地看完整套電影，「很感恩宣明會可以給予我們免費欣賞電影的機會，對我們是很大的幫助。」

為了令兒子熟習戲院的環境，Anthony花了半年時間，預早在家中模擬觀賞電影的情況，不論是聲音，還是光線，都盡量與戲院一樣。（宣明會提供圖片)

父親將睡房模擬成戲院環境 成功令兒子入戲院安定睇戲

育有三名子女的Anthony亦與就讀中六的幼子共度美好的下午。Anthony的其中兩名兒子分別有讀寫困難、專注力不足、自閉症等情況。回想過往帶幼子到戲院，面對燈光和聲音變化時，總會大喊。

於是Anthony將家中的電視搬到房間，接駁聲響，再調校燈光和音量，盡可能仿照戲院環境，讓兒子靠住枕頭慢慢適應。這樣的模擬學習，Anthony在家中嘗試了差不多半年，才開始帶幼子到戲院，其反應僅僅是會掩着耳朵。直至現在，幼子仍帶備耳塞到戲院，避免感到不適。

和袁太一樣，Anthony曾害怕帶兒子到戲院，幸好願意克服，「不會因為我們擔心，SEN就消失，只有靠我們日常嘗試方法協助他們。」Anthony 期望戲院可以在開場前加插「溫馨提示」，提醒觀眾或有人士會對燈光和聲音特別敏感，盼能包容。

導演劉偉恒（左）及香港世界宣明會總幹事馮丹媚（右）鼓勵SEN家庭。（宣明會提供圖片)

導演劉偉恒：人生上半場未如人意 SEN家庭勿輕易放棄

香港世界宣明會總幹事馮丹媚表示， SEN兒童的人數按年遞增，而基層SEN兒童的家庭由於欠足夠資源，會面對較多困難，因此宣明會致力與相關機構合作，為SEN家庭提供接觸社會的機會。她盼是次慈善電影欣賞會令SEN兒童及家庭感受到尊重，同時令社會接納SEN兒童的需要，聽見其聲音。

《出租家人》是以家庭為核心的溫情港產片，帶出家庭和人際關係的反思。導演劉偉恒寄語SEN家庭即使人生上半場未如人意，亦勿輕易放棄，「電影中五位主角的人生起點都不甚佳，但即使人生上半場不好、原生家庭有影響，但不代表你人生下半場是背負同一個包袱走下去。只要你肯敞開心胸接受身邊的愛，你的下半場就可以有改變。」