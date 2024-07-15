扶貧｜基層劏房戶兒童中秋踏舞台擔綱音樂會　籲關心扶持貧困社群

和母親居於唐八樓劏房，僅有一間狹窄套房，沒有電梯，就讀中一的吳榮瀚無因家境貧寒而自暴自棄，反而經常取得拉丁舞大賽的名次，成績也名列前茅，從榮瀚身上，母親似乎看到絕望貧寒的暗淡生活中的那點光！

在約兩個月後的9月17日中秋節晚上，榮瀚將與香港社區組織協會近百名基層、劏房兒童組成的中樂團、合唱團、舞蹈團，踏上舞台，在文化中心音樂廳舉行「黃河頌 – 新民關愛慈善音樂會」表演的拉丁舞、古箏、鋼琴、雙人古箏等，透過音樂會籌款協助貧困家庭渡過難關，也呼籲社會關心貧困社群，令社會各階層互相扶持及進步。



9月17日中秋節晚上在文化中心音樂廳舉行「黃河頌 – 新民關愛慈善音樂會」，擅長拉丁舞的吳榮瀚（後排右三）與蔣大偉（後排左四）也會在音樂會上演出。（香港社區組織協會提供）

根據統計處資料，2022年全港共有933,900名18歲以下的兒童，當中222,600名兒童生活在住戶入息中位數一半以下的貧窮家庭，其中53,105名18歲以下的兒童領取綜援，其他來自低收入家庭，香港兒童貧窮比率高達23.8%，每四位兒童中有一位身處貧窮境況。

家庭收入低，通脹又嚴重，政府的活動資助又極少，所以很多貧窮的兒童及青少年很難追趕上全人教育政策，亦沒有資源發展興趣潛能，很多是透過自學或家裹省平時食用，以短暫上堂學習，以發展小小的才能天份。

上文提到的榮瀚和另一位小朋友蔣大偉師出同門，兩人自小學習拉丁舞，習舞已約五年，經常結伴參加本港數十場拉丁舞比賽，曾多次取得金獎，亦是單人舞項目上的競爭對手，二人亦敵亦友。

吳榮瀚（圖右）與蔣大偉（圖左）師出同門，兩人自小學習拉丁舞，習舞已約五年。（香港社區組織協會提供）

誰想到在舞臺上光芒自信的榮瀚和母親居於唐八樓的劏房，僅有一間狹窄的套房，沒有電梯，月租卻要5,000元。由於母親無香港身份證，無法在港工作，亦無法申請公屋或社會福利，只好蝸居環境惡劣的劏房；每逢雨天，屋內均漏水、滲水，讓家人苦不堪言。

然而榮瀚無因家境貧寒而自暴自棄，反而經常取得拉丁舞大賽的名次，成績也名列前茅，從榮瀚身上，母親似乎看到絕望貧寒的暗淡生活中的那點光！

至於大偉，他來自基層家庭，一家三口僅靠任職運輸貨運的父親維生，父親工作也不穩定。大偉喜歡跳拉丁舞，尤其享受鎂光燈下那個自信和有活力的自己。每次比賽拿獎，他都會忍不住和母親分享，也會因為拿不到獎牌而灰心沮喪，但他總是越戰越勇，大大小小比賽均看到他的身影。

9月17日中秋節晚上在文化中心音樂廳舉行「黃河頌 – 新民關愛慈善音樂會」，目的透過音樂會籌款協助貧困家庭渡過難關，也呼籲社會關心貧困社群，令社會各階層互相扶持及進步。（香港社區組織協會提供）

榮瀚和大偉於香港社區組織協會音樂選拔賽中勝出的基層兒童，將會於9月17香港社區組織協會與新民獅子會合辦的黃河頌扶貧慈善音樂會表演一邊扶貧籌款，亦藉此磨練表演經驗，及向社會展示才華，亦希望更多社會人士支持及欣賞。

表演的近百名兒童，在善長贊助上課，加上自學苦練下，將踏上舞台，當晚除香港社區組織協會的音樂團和青少年獨奏表演外，專業表演均會義演。SoCO兒童合唱團更首次唱黃河頌合唱。表演由香港社區組織協會與新民獅子會合辦，香港社區組織協會與新民服務基金各分一半的門票收益。市民每捐款500元,就可以獲贈一張門劵，或可以捐款將門劵轉贈基層人士欣賞音樂，售出的門票收益及所得的捐款將全數用作支持本會扶貧工作。

黃河頌慈善音樂會詳情：

日期：2024年9月17日(星期二)

時間：晚上7時30分

場地：香港文化中心音樂廳



捐款及門票: https://soco.org.hk/charity-concert-2024/