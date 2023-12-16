共創明Teen｜陳國基稱有大企業允優先聘用畢業生　正作第二期招募

兒童發展配對基金今（16日）舉行15周年慶祝活動，政務司司長陳國基致辭時表示，港府正全力推動青年發展藍圖及「共創明Teen」計劃，現時「共創明Teen」計劃正進行第二期招募及師友配對，冀4,000名中一至中四學生受惠，又稱已安排2,800名畢業生加入校友會參加後續體驗及實習等，更稱已有大企業答應會優先聘用這些畢業生。



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兒童發展配對基金踏入15周年，基金今日在尖沙咀1881舉行慶祝活動，300多名頌歌隊成員到場唱頌聖誕聖詩。政務司司長陳國基、勞工及福利局局長孫玉菡、天文台署理台長李立信出席。

陳國基：繼續凝聚政商民三方力量推行「共創明Teen」

陳國基致辭時表示，兒童是香港未來及希望，政府政策希望促進兒童健康成長。他指正全力推動青年發展藍圖，亦繼續凝聚政、商、民三方力量，推行「共創明Teen計劃」。

▼2022年10月29日 「共創明teen」計劃啟動禮及迎新日▼



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他指現時「共創明Teen」計劃正進行第二期招募及師友配對，冀4,000名中一至中四學生受惠，又已安排2,800名畢業生加入校友會參加後續體驗、實習等，更稱已有大企業承諾，當畢業生達適齡年齡後，會優先聘用他們。

兒童發展配對基金累計籌得逾5,000萬元配對儲蓄 約1萬名青年受惠

兒童發展配對基金成立於2009年，透過集結社會資源，為兒童發展基金的基層青少年籌集民間儲蓄配對金，協助他們 達成「目標儲蓄」的目的，踏出脫貧第一步。除籌募善款外，基金每年會舉行頌歌節，累計已籌得超過5,000萬元配對儲蓄，約1萬名青年受惠。