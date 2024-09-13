認識醫學新領域　投身基因組醫學專業

基因組醫學深具潛力，被喻為「醫學的未來」，它透過排列和分析每人獨一無二的基因組，實現精準診斷和個人化治療，能夠革新醫療服務，改變生命，啟迪未來。

這個新興的醫學專業博大精深，涉及的知識範疇廣泛。除了醫護人員外，亦衍生出一些嶄新的專業，為主修不同學科和背景的畢業生及專業人員提供發展事業的機會，以下介紹其中三種主要專業：

1. 遺傳輔導員（Genetic Counsellors）

遺傳輔導員是病人、醫生及實驗室技術員之間的重要溝通橋樑，助病人及家屬了解病情，以及遺傳疾病對他們在醫療護理、家庭計劃等方面的影響，在將基因組學轉化為臨床應用上發揮着關鍵作用。

遺傳輔導員會接受基因組學和心理學等相關培訓，負責將複雜的臨床和基因組數據，以深入淺出的方式向病人及家屬解釋，助他們了解自身的健康狀況及將如何受到影響。除了向病人及家屬講解治療、監測及預防病情的可行方案，亦會提供情緒支援和輔導，助他們就個人健康作出適切的決定和安排。對於善於溝通，並具備生物學、心理學或社會學背景的人士來說，遺傳輔導無疑是一項能夠發揮所長的理想職業選擇。

2. 生物信息學家（Bioinformaticians）

生物信息學家是計算機科學、統計學和生物學方面的專家，不但熟悉編程和編碼，而且善用資訊科技、雲端運算、大數據分析等，負責開發運算工具，並綜合不同技術以收集、儲存和分析海量的遺傳學和基因組學數據，供醫護人員臨床診症及進行醫學研究之用。

生物信息學家需要掌握跨學科的知識和技能，並融會貫通，將所學轉化為實際應用。近年，生物信息學更愈來愈重視人工智能、多種編程語言應用、網絡安全和資訊保安等範疇，非常適合樂於接觸新事物，好奇心重及適應力強的人士，在日新月異的技術發展中尋找一展所長的機會。

3. 基因組數據分析員（Genome Curators）

分析基因組數據過程繁複，涉及多個步驟，需要將測序所得的大量基因組數據與不同數據庫中的實驗證據及文獻互相整合。

基因組數據分析員是詮釋遺傳學和基因組數據的專家，負責找出病人的基因組排列與疾病及藥物反應的關係，在識別致病的基因變異，助病人找出患病原因及個人化的治療方案上，發揮着關鍵作用。

隨着基因組醫學的迅速發展，基因組數據分析員需要追蹤大量文獻及緊貼行業發展，以便在海量的數據中，更快找出有助分析病情的有用資訊。這項工作講求準確可靠的分析，適合擁有敏銳洞察力和分析力的人士。這亦是一門跨學科的專業，對醫學、生物學、遺傳學等相關學科有濃厚興趣及知識的人士來說，亦是機遇處處。

啟發人才 助年輕一代把握機遇

為了讓年輕一代認識及體驗在基因組醫學範疇的工作，香港基因組中心 （基因組中心）不時為中學生及大專同學舉辦活動，包括基因組醫學簡介會、職業講座、實驗室參觀等。截至2024年年中，基因組中心已為超過400名學生舉辦不同活動，讓他們透過親身體驗和學習，更深入瞭解基因組醫學的前景和應用。

基因組中心亦深明體驗式學習的重要，因此自2022年開始已推行實習計劃，每年均公開招募對基因組醫學有興趣的學生參加。今年的實習計劃已踏入第三年，共有十二位同學參與。他們來自本地及海外大學，主修不同學科，包括醫學、資訊科技、工程、新聞、語文及工商管理等。同學們實習期間，基因組中心均按每人的背景及興趣，安排他們與隊內不同的專業人員共事，在同事的悉心指導下參與基因組中心的日常運作及研究項目。參與實習的同學們均表示獲益良多，取得寶貴經驗，有助他們規劃未來的學習及事業發展。

基因組醫學被視為未來醫學及科研發展的重要領域，故此全球多個地區已展開了不同規模的基因組測序計劃。香港特區政府成立了基因組中心，推行本港首個大型基因組測序計劃 —「香港基因組計劃」，透過全基因組測序技術，讓病人和家屬受惠於更準確診斷及個人化治療，並更有效預防疾病。

基因組中心的跨專業團隊，由醫生、臨床遺傳學家、遺傳輔導員、科學家、生物信息學家、基因組數據分析員、實驗室專業人員、醫務化驗師和研究人員等組成，為實現「普及基因組醫學，與市民共享健康福樂」的願景而努力。

瀏覽以下網站了解更多：https://hkgp.org/

(資料及相片由客戶提供)