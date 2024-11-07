昔日孤身闖城寨傳教　「港版德蘭修女」潘靈卓將獲仁大頒榮譽博士

有「港版德蘭修女」之稱的傳教士潘靈卓（Jackie Pullinger），將獲香港樹仁大學頒授榮譽社會科學博士，以表彰其對香港社會的重要貢獻和正面影響。樹仁大學形容，潘靈卓「一生無私奉獻社會基層，對任何有需要人士都樂於伸出援手，獲本地傳媒譽為「港版德蘭修女」。



多年來，潘靈卓幫助過不少城寨居民脫離毒海，改過自新，後來將自身經歷寫成傳記《追龍》。（資料圖片/蘇煒然攝）

九龍城寨︱港「德蘭修女」潘靈卓憶孤身闖城寨救江湖中人戒毒信教

香港樹仁大學今日（7日）公布，將於本月29 日舉行的第 50 屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，向傳教士潘靈卓（Jacqueline Pullinger）頒授榮譽社會科學博士，以表彰其對香港社會的重要貢獻和正面影響。

潘靈卓年僅22歲便孤身來港，進入九龍城寨傳教。（資料圖片/潘靈卓提供）

樹仁大學指出，潘靈卓於1966 年、年僅 22 歲從英國隻身來港宣教，在一名傳教士的引介下，走進「三不管」的九龍城寨傳道，更為此推卻薪金優厚的工作。潘靈卓在九龍城寨服務超過 20 年，協助無數邊緣人士重新出發，不少癮君子脫離毒海、黑幫少年改邪歸正，也有流鶯從良。潘靈卓更為吸毒者打開家門，讓他們得以安心戒毒，部分其後加入潘博士的義工團隊，服務有需要人士。

潘靈卓早年在城寨內開一間青年會，希望引領城寨居民信教。（資料圖片/潘靈卓提供）

至1981年，潘靈卓創辦非牟利機構「聖士提芬會」，在全港各區服務基層市民，以及提供各類復康和家庭服務，其後更逐步將服務擴展至東南亞國家。在 1997 年， 「聖士提芬會」獲政府批出沙田亞公角地皮，建立「城門之源」提供住宿戒毒服務至今。

多年後，潘靈卓仍不時會與城寨舊街坊聯絡。（資料圖片/蘇煒然攝）

潘靈卓多年來的博愛精神有目共睹。在清拆九龍城寨後，港府在改建而成的九龍寨城公園豎起「潘靈卓峯」，讚揚她「引導無數吸毒者、妓女和露宿者重獲新生，甚至有黑社會分子篤信耶穌後改邪歸正，獻身傳道工作」。

對於被稱為「港版德蘭修女」，潘靈卓笑言自己會感到不好意思，她認為每個人的故事都是特別的，她只不過是其中一個普通人。（資料圖片/蘇煒然攝）

另外，中原集團創辦人施永青亦獲樹仁大學授予榮譽工商管理學博士學位。仁大今年會在畢業典禮，向 1,046 位本科生和研究生頒授學位，當中 383 名來自文學院、373 名來自社會科學院，以及 290 名來自商學院。