九龍城寨︱港「德蘭修女」潘靈卓憶孤身闖城寨救江湖中人戒毒信教

【九龍城寨●上】電影《九龍城寨之圍城》掀起一股「城寨熱潮」，令昔日別具一格的九龍城寨風情，再次為人津津樂道。城寨出現過不少傳奇人物，包括被稱為「港版德蘭修女」的傳教士潘靈卓（Jackie Pullinger）。1966年，只有22歲的她隻身從英國乘船來港，身上只有100元，僅夠數日之用；在另一位傳教士推薦下，膽粗粗走入九龍城寨傳教，街坊都稱呼她「潘小姐」，相信是唯一備受簇擁的外來者。



直至1994年城寨正式清拆前，她幫助過無數城寨居民脫離毒海，改過自新，後來將自身經歷寫成傳記《追龍》。潘靈卓接受《香港01》專訪這天重遊舊地，憶述在城寨內的所見所聞。



多年來，潘靈卓幫助過不少城寨居民脫離毒海，改過自新，後來將自身經歷寫成傳記《追龍》。（蘇煒然攝）

潘靈卓笑言已有多年未踏足城寨，這天來到九龍寨城公園（即九龍城寨遺址），即重遇昔日老街坊「敏叔」李昇敏。敏叔經常流連寨城公園向遊客義務導賞，他亦是撕紙藝術家。潘靈卓當然不忘請敏叔即席表演撕紙藝術，敏叔更加演吹奏樂器，令潘靈卓樂不可支。

受夢境啟示遊歷八國 終來港傳教走入九龍城寨

現年80歲的潘靈卓仍然十分精靈，她回憶由英國老家輾轉來到香港，完全因為一個夢。1966年她在英國皇家音樂學院畢業後，有志到海外傳教。有一晚，她夢見非洲大陸和香港，醒來後想到也許可以來香港，但她還未確定哪裏才是最終落腳之地。當時她獲牧師建議祈禱尋求啟示，買了一張最便宜又可以去最多地方的船票，花了2個月時間路經8個國家後，最終決定留在香港傳教。

當潘靈卓準備在香港維多利亞港下船時，卻遇上了麻煩。因為她在香港沒有工作，沒有親人朋友，身上又只有100元，所以當時移民局的人員拒絕她入境。潘靈卓身上只有一張單程船票，她曾想過可能要入獄，或者要被遣返，不過她想到在獄中或可以令警察信教，感覺不是一件很壞的事。此時，她想起母親有一名乾兒子在香港做警察，向移民局提出後，立即獲得通行。

潘靈卓年僅22歲便孤身來港，進入九龍城寨傳教。（潘靈卓提供）

終於踏足人生路不熟的香港，但映入眼簾的畫面，是一些在街頭行乞的老婆婆、賣菜的伯伯，及一些代父母看顧弟妹的年輕人。這番景象令潘靈卓感到心痛之餘，亦令她認識到自己的愛有限，無法去愛全香港的人，於是在一個傳教士的提議下，她決定走進九龍城寨，當時的她並不知道即將要面對的環境有多惡劣，只是天真地以為九龍城寨是一個古老及「得意」的地方。

我都唔知我係喺乜嘢地方，我遲啲先知，律法喺裏面係有啲困難，因為嗰陣時佢哋唔畀警察入嚟，其實我遲啲知道警察肯定有入嚟，佢哋有自己貪污嘅嘢。 潘靈卓

無懼城寨環境惡劣品流複雜 開青年會引導居民信教

進入城寨對當時的潘靈卓來說，「好似入咗老鼠籠一樣，冇水、冇電」，只有漆黑一片，人們需要用火水燈來照明；大廈一幢接一幢，掛滿了牙醫招牌，中間通道卻不算狹窄。潘靈卓沒有被惡劣的環境嚇退，反而為此覺得高興及有趣。她認為九龍城寨是神為她準備的地方，在最黑暗的地方也會有光照亮。她又想到，如果她也在城寨出生，相信會跟當地人一樣，染上毒癮，甚至淪為風塵女郎。

因此，她決定在城寨開設一間青年會，希望引領城寨居民信教。不過，在龍蛇混雜的城寨內要站得住腳，需要面對的困難並不少。首先是要得到城寨居民的接受，潘靈卓當時並非在城寨內居住，加上其英國人身份，對城寨居民來說的確十分可疑。不過，當青年會一開，有不少人到來玩康樂琪或打乒乓球，但潘靈卓表示，只要她一傳教，那些居民便會離開青年會，到街上吸煙，待她講道完畢才再入去。

有一次，潘靈卓收到電話指「有人搞青年會」，她趕抵會址時，發現門窗被人破壞，桌子及牆壁都被塗抹糞便。潘靈卓知道是一名朋友的所為，但她不明白為什麼對方要這樣做。當有人帶頭破壞時，自然會有一群人跟着做。

潘靈卓決定在城寨內開一間青年會，希望引領城寨居民信教。（潘靈卓提供）

看到青年會被破壞，令潘靈卓一度想放棄在港傳教，但她想起耶穌曾說過，如果有人打了你的左臉，你要讓人打你的右臉。於是，她一邊默唸「讚美主」，一邊流着淚清潔會址，繼續堅持辦青年會。

嗰陣時我諗我都唔使喺度，不如我返英國，我可以好斯文咁傳教，可以有啲聚會，如果佢哋唔想打乒乓波，我心諗都唔做喇。 潘靈卓

在潘靈卓正為前路猶疑時，認識了有黑社會背景、染有毒癮的年輕人Winson。當時Winson站在門外，表明是「大佬」吩咐他來看守青年會，又向潘靈卓說如果有任何人找她麻煩，他們都會「搞掂」，因為他是黑社會打手。對於Winson提出的「幫助」，潘靈卓決定拒絕，不過之後的日子，Winson都跟在她身邊，陪她在城寨傳教。

耳濡目染下，Winson由一開始抗拒參與青年會活動，只在門外守候，到開始一同祈禱，最後更在潘靈卓幫助下戒掉吸食鴉片惡習。與他有類似遭遇的阿賢，跟Winson是敵對幫派。當他們跟隨潘靈卓信教後，不但重回正軌，亦成為了朋友。

Winson（左）由一開始抗拒參與青年會的活動，只在門外守候，到開始一同祈禱，最後更在潘靈卓的幫助下戒掉了吸食鴉片的惡習。（蘇煒然攝）

阿賢（左）當年在城寨加入黑幫，跟隨潘靈卓信教後，重回正軌。（蘇煒然攝）

多年後，潘靈卓仍不時會與城寨舊街坊聯絡。（蘇煒然攝）

「三不管」地帶「黃賭毒」百家爭鳴 警黑合作斂保護費

九龍城寨一直被稱為「三不管」地帶，黃、賭、毒以至警察貪污，潘靈卓都有所見聞。她不時在城寨見到癮君子在街上「追龍」，即用錫紙包住海洛英，再用火柴加熱，然後吸食「毒煙」；亦曾有江湖中人明明向警察交了保護費，但仍被查封而向潘靈卓抱怨，指要向警察提出反對不公平的情況。潘靈卓亦曾陪同一名黑社會大佬「講數」，最終在「一個講錢，一個講耶穌」的情況下結束。

說到「三不管」，Winson及阿賢亦分享指城寨內有很多不分勾當，其中當多的是白粉檔，由4個老闆每人各掌管10檔，每檔有兩支煙槍。另外有有「牌九檔」、「十三張檔」、「番攤檔」、兩間麻雀館、4檔狗肉檔以及多檔色情場所。

說到「三不管」，Winson（左）及阿賢（右）亦分享指城寨內有很多不分勾當。（蘇煒然攝）

當時曾有些稱為「633敢死隊」、負責掃蕩黃賭毒等工作的警察，嘗試進入城寨清場，只有10歲左右的阿賢，當年收取10元一日的報酬，在城寨外圍天台上放好一排又一排玻璃樽，每當看見警察一隻腳踏入城寨，便從高空朝他們投擲玻璃樽，後來嚇得「敢死隊」也不敢進入城寨。不過，警察與城寨居民的「警民關係」並非十分惡劣，警察會向每一檔娛樂場所收取「保護費」，每天1萬元左右，就彼此相安無事。

被稱「港版德蘭修女」感到不好意思 自認普通人見證城寨居民向善

對於被稱為「港版德蘭修女」，潘靈卓笑言會感到不好意思，她認為每個人的故事都是特別的，她只不過是普通人。她又直言在城寨的得着比她的收穫更多，因為她看見人們有好的改變，沒有家庭溫暖的孩童，開始得到父母的關懷；經常體罰子女的人，也開始懂得愛小朋友；而最大改變是驅使眾多吸毒者成功戒毒。

潘靈卓在1981年正式成立了「聖士提芬會 」，在全港各區協助吸毒者和妓女等；1988年獲港英政府頒贈MBE勳銜；1991年獲香港大學頒發榮譽社會科學博士學位。直至今時今日，她仍繼續跟團隊一起打理聖士提芬會，為有需要的人伸出援手。

對於被稱為「港版德蘭修女」，潘靈卓笑言自己會感到不好意思，她認為每個人的故事都是特別的，她只不過是其中一個普通人。（蘇煒然攝）

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