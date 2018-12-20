【慈善游泳】不愛中環愛泳池？　外傭：在菲律賓游泳是種奢侈

每逢假日，中環一帶都有大量外傭席地而坐，跟同鄉聚聚。但在港生活23年的外傭Thess，唯一的假日她卻選擇跟另一班「同鄉」跳進國際學校泳池，學的是她們家鄉的「貴族遊戲」──游水。 皆因菲律賓游泳池入場費逾百港元，相當於「一日三餐」，即使來港亦曾有私人泳池拒絕外傭進入，貼出「家庭傭工請勿進入泳池」告示。外傭假日已沒什麼娛樂選擇，Thess現時當起游泳機構「Splash Foundation」的義務教練，學生除可自由出入泳池，也可免費學游水；大伙兒泡在水底中一舉手一投足之間，心中的煩惱亦一掃而空。 攝影：張浩維

每逢假日，中環一帶都有大量外傭聚集。但聚在一起，是否就代表有足夠娛樂？(張浩維攝)

來了香港23年的Thess，選擇了在每個假日的早上都來到泳池。(洪業銘攝)

睡眠不足是常事

根據統計處的數字，截至2017年，在香港已有至少36萬的外藉傭工居住，自1995年已經來港工作的Thess是其中之一。與大多數的外傭一樣，她為了生活，遠離家人來到香港工作，Thess坦言，一切都並不容易，「很多時都會想念家鄉，工作也不是常常順利，睡得不夠是很平常。當外藉傭工真的很難，幸運的話我們可以遇到好僱主，不幸的話.....我想大家都聽過不少事件了。」來自菲律賓的Thess，認為這個情況並不只局限於菲律賓「同鄉」，印尼藉、斯里蘭卡藉外傭，在香港也是不被重視的。

「Splas」的學員以在港工作的外傭為主。(張浩維攝)

學員們上課時都是有說有笑的。(張浩維攝)

不願虛度時間 游泳改寫人生



當家庭傭工，沒有所謂的標準工時，嚴重的話可以是每天24小時on call，來到周末，如何好好享受？「其實是沒事可做，過去每個假日我都是去中環，和幾個親友就這樣坐着。聊聊天、玩啤牌，或是睡午覺。」Thess形容，以往只是「survive（生存着）」，胡亂地度過一整天假期，「那時的人生真的很悶，見的都是同一些人，吃相同的食物、去相同的地方……有時甚至不想出外，只想躲在房間睡覺。」那時她做甚麼都欠缺動力，因迷失方向變得懶洋洋，有時在假日，在床上睡至腰酸背痛才逼着起床。直至兩年前，她在友人遊說之下加入了「Splash」，才可說是被游泳改寫人生。

游泳課中，要學的並不只有如何游泳，更重要的是學懂游泳安全以及技巧。(張浩維攝)

到泳池、海灘游泳，在菲律賓來說卻是種奢侈？(張浩維攝)

「最起初我是不願參加課程的，雖然是不用付錢，但我覺得自己是已經懂得游泳。所以當時只是坐在長櫈上陪我朋友。但看着她們上課時有說有笑，在水中游得好像魚一樣，我心中就不斷想：我要加入！」Thess表示，上課後才發現，要學的並不只有如何游泳，更重要的是學懂游泳安全以及技巧。而她在參加了「Splash」後，人生態度也有不少改變，「教練和其他同學很友善，我也開始變得活躍起來。當我悶的時候會想游泳，工作、家庭遇到問題時也想去游泳。」水底的世界悄然無聲，手腳及身體在水中自由舞動，專注着控制呼吸、享受着游泳帶來的樂趣時，心中的煩惱也可以一掃而空。

課程雖然免費，但絕不兒戲，需通過相關評核才算完成課程。(張浩維攝)

馬尼拉沙灘泳池入場費逾百港元

Thess小時候已喜歡游泳，嚴格來說是「玩水」，自小在農村長大的她，常會到祖父母的農田附近，找一些水潭與野生馴鹿一同「打滾」。到後來祖父母離世，母親將她接到馬尼拉居住，她才發現，要在菲律賓游泳原來是很奢侈的事，「馬尼拉是全國中心，是有一些沙灘和泳池，但是都需要收入場費，而我們根本都負擔不到，只有很少數的人才能在菲律賓游泳。」Thess指，不同場地收費都有不同，但普遍來說，費用約相當於在香港一日三餐加起來的價錢(至少百多元)，「即使是在醫院工作、在當地來說收入不錯的人，也負擔不到去游泳。我們（外藉傭工）都是在來到香港工作才可儲錢，回國的時候帶家人去游泳，當作是旅行那樣。」

來到香港，Thess發現港九各區有很多沙灘，全都不用收費，而一個個政府管理、設備齊全的泳池，入場費也只是十元八塊，她認為，與其在中環「齋坐」，到泳池游泳是更有意義。經過「Splash」的訓練課程後，現在她不只學懂正式游泳姿勢、技巧和安全，更成為義務教練之一，協助指導其他新學員。Thess坦言從沒想過會有這一天，認為現時的自己與過去大有不同，除了尋回自信，亦多了不少朋友，「有時乘搭港鐵，例如在旺角站都會有人打招呼說：『教練你好』，我都很驚訝，原來在香港認識的人都很多。」

Libby(左)和Thess(右)希望，人人都有機會享受游泳的樂趣。(張浩維攝)

Libby表示，「Splash」成立至今，已為超過1500位學生提供免費的游泳課程。(張浩維攝)

免費泳班 4年教出1500人



慈善游泳機構「Splash Foundation」於4年前成立，每星期他們都會租用國際學校泳池，為以外傭為主的社群舉辦免費游泳班，創辦人之一的Libby說，他們只是一班游泳愛好者，深知游泳對身心健康有莫大好處，因此希望透過組織與外傭一同分享游泳的樂趣，「我想很多人都知道，沒有外傭幫忙照顧家務，我們的生活可能會很混亂。但平日所見，她們假日很少活動可以選擇，而游泳正是對大家有很多好處的活動！」她表示，成立至今，為期12周的課程仍是需求極大，每個星期日他們都會開設8班，過去4年組織已為超過1500位學生提供免費的游泳課程，未來會招募更多本地基層兒童加入，希望大家都能一同享受游泳。