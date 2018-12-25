【性誕節2】學生談性傷風敗德？名校性專頁版主：談性不等於色情

數年前社交網站facebook冒起不同Sex Secret Page專頁，讓網民匿名投稿談論性議題。後來學界也陸續出現同類專頁，包括中學。有媒體及網友當時直指「名校Sex Secrets」內容露骨，連中學生都開設Sex Secrets專頁是傷風敗德。 中學生有多少空間談論性議題？Admin C是現時「名校性巴克」的其中一位版主，這次就此題目應邀於電話受訪。他與其他版主幾年來面對流言蜚語及facebook多次檢舉封鎖，為何還堅持打理營運這專頁平台？他們又是否外界口中「傷風敗德」的學生？

中學生是怎樣在網上談性的？〈01社區專題〉一連三篇專題訪問找尋性伴侶的中學生、外展社工及性教育工作，本文為名校性專頁的故事。

上篇提到，數年前學校Sex Secrets在facebook興起不久，不時就有人留言留下一個網上表格的網址，稱為中學生提供性伴侶配對服務：中學生搵性伴侶諗緊乜？17歲男生：只想有性不談情

「名校性巴克」版主Admin C說，這些網上表格至今仍間中出現於專頁帖子的回應欄，「我們通常見一次刪一次，因為這專頁平台不是讓他們宣傳或招募對象的。我們的處理方法跟其他投稿留言的商業廣告一樣。」

專頁一直以來也列明包括全港各區哪些名校，當年頁面顯示多間名校的校徽，被學校及家長投訴指有損校譽。（名校性巴克截圖）

不斷被Faebook封鎖專頁

Admin C約四年前加入管理專頁「名校性巴克」（前身為「名校Sex Secrets」），算是較早期的版主。他說全盛時期曾有11個版主分擔收稿和發帖的工作，當中七男四女有大學生也有中學生。

後來facebook多次在毫無通知下，查封移除他們的專頁，連同他們的個人帳戶也被封鎖限制，令不少版主成員心灰意冷。「情況就是某天一打開facebook，專頁被消失，自己的account也被自動登出，或只能查看不能發帖。好麻煩。」他們於是又再不斷重開第二三版名為2.0、3.0的新專頁，至現時4.0的「名校性巴克」。

Admin C只想與另一版主提供一個網上平台，讓中學生有空間就性議題發言討論。（羅國輝攝）

不是色情專頁 只望同學有空間談性

當年11名版主升學後各有各忙，陸續退場，「名校性巴克」如今只剩下Admin C與另一個版主間中為投稿的網友發帖。他說至今仍堅持打理專頁原因，是希望為中學生提供一個交流性議題的平台。

Admin C記得2015年學界最先有中大生開設的「CU Sex Secrets」，之後蔓延至各大院校。直至他們一班名校生開Sex Secrets，就有媒體以「名校作招徠 中學sex secrets專頁留言露骨」為題，形容專頁內容令人咋舌，更指可能鼓吹中學生發生性行為。「但我們不是什麼三級或成人專頁呀，我們只想同學有個空間暢快地談性，不用收收埋埋。畢竟在現實裏，讓中學生大大方方談情說性的空間很少。」

中學生性空間除了包括討論應否有性行為，更應先思考他們有否足夠談性的空間。（陳焯煇攝／資料圖片）

（名校性巴克近期頁面截圖） 社會不鼓勵談性 性迷思千奇百怪 Admin C說家裏和學校都不鼓勵學生談論性，「對於性議題，我們總不知從何說起，無理由突然拉著同學講『喂我哋討論下性啦』，對方會怎看我？是社會氣氛使然吧。」他說，因在網絡世界可以匿名發言，中學生能暢所欲言，提出自己對性議題的疑問，並與更多人交流討論。「我不敢說這專頁平台的所有資訊皆正確無誤，但至少大家有得傾傾。」

這幾年來，專頁發佈的內容包羅萬有，不少皆為年輕人的性迷思。Admin C舉例，有人投稿問「包皮點翻」、「有白色液體進入陰道是否會懷孕」、甚至怎為之月經。「投稿的不一定是名校生，但都是年輕人對性的誤解。」Admin C說，於是專頁不時也有社工和性教育工作者主動留言解答。

「性教育入面，性同愛通常都係分唔開，喺兩性關係教育上面，都要教中學生點樣處理親密關係；教育咩係性關係consent，同埋點樣去處理自己嘅性需要。」Sylvia說。（陳焯煇攝／資料圖片）

性研究網民解答中學生疑難

經常穿越不同學校「Sex Secrets」的Sylvia既不是社工，也不是性教育工作者，自言只是一個路過的網民。她自中學開始研究如女生自慰的性議題，會自行翻書查資料，滿足自己對性的好奇，更於大學參加新聞小組跟同學討論性事。

三年前她在這些專頁發覺學生投稿發帖後，留言十居幾九都是開玩笑，或對問題充滿誤解，她不欲這類資訊流傳，開始利用工餘時間在專頁解答問題。

她說眾多問題中，除了發育和身體結構、不安全性行為後的懷孕風險，還有不少關注自己的性幻想和癖好。「大概因為學校正規教育不會講到學生切身處地或太個別的性問題，他們才走上來專頁提問。所以更應該有人去解釋回答，讓他們可以安心地問。」

本身有正職的Sylvia不時會走上不同的學校性專頁解答當中的性迷思。（羅國輝攝）

中學生應如何談性？

Sylvia認為不論成年又或者合法與否，中學生都有享受性事的權利，不單在性行為，也可以是自慰。「關鍵在我們能否讓他們知道法律上限制、對伴侶的尊重、如何處理性需要等，以及承受到未婚懷孕嘅風險等等。與其唔講最入肉嘅部份，不如真係好正經咁去講個明白。」

30來歲的她說自己這一代人的性啟蒙不在家庭或學校，多在報紙風月報、雜誌《Yes!》性專欄及言情小說等，「這一代學生的性知識則主要來自互聯網，並依舊於朋友之間口耳相傳，難以找到方法求證。」她思疑社會風氣發展至今仍預設中學生不應公開談性，沒有空間安心討論相關話題。