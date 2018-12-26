【性誕節3】學生戀愛、性關係被社會忽略　社工潛行網絡輔導談心

不少中學生不時在facebook的學校Sex Secrets專頁投稿提出性迷思，亦有人會在社交網絡徵求性伴侶。青協社工朱香雄說今天年輕人的世界就在網絡，他們現實生活的經歷全都在這個虛擬世界呈現，在討論區、社交網站互動。 他的機構早於七年前已開始做網上外展，由四個社工每天下午至凌晨在網上接觸少男少女，並跟進個別青年的情況。朱香雄說當中有學業煩惱、網絡欺凌等議題，超過一半與戀愛和性關係有關。面對一些中學生問以性換愛好不好、愛上性伴侶怎麼辦，這班網上外展社工怎樣回答？ （此為「中學生性空間」專題故事之三） 攝影：黃寶瑩

上兩篇故事提到，部分中學生會在社交網絡找尋性伴侶，以及「名校性巴克」版主為何堅持營運專頁平台。〈01社區專題〉一連三篇專題探討中學生如何在網上談性，本文找來網上外展社工和性教育工作者分析背後涉及的議題。

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機構7年前加入社署「網上青年外展試驗計劃」，先後獲政府和賽馬會資助運作，今年年底正常成為社署恆常資助的服務項目，朱香雄（右）說目前全港專門做網上外展的社工不多，大約廿多名。

2018社工神器：手機！？

趙樂盈亮出四部手機，全是她工作用的。她與朱香雄是青協網上外展社工，工作的世界就在網絡，跟年輕人一同遊走。他們會在社交網站和討論區發帖撰文，也會主動回帖留言。有時一個帖子「入來講低你嘅煩惱」，就有至少十多人回應互動，趙樂盈和朱香雄根據他們描述的經歷，逐一回覆。

「有些年輕人想再深入聊聊，或我們認為需要再個別了解跟進的，我們就會留下電話號碼和whatsapp，甚至相約見面。」朱香雄說屆時他們表明社工的身份，「看他們想不想跟我們繼續談下去，有些會即刻講粗口並離線。無問題的，他／她想搵人傾傾，隨時找我們。」

幾個社工各自也有至少兩個社交網站的帳戶，有時也會化身網友潛入各大討論區以網絡用語回應年輕人的帖子，朱香雄希望簡單幾句留言能點出他們背後需要思考的問題。

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21世紀的「網絡社工」

以往外展社工多數在街頭「執仔」、「執邊青」，趙樂盈說如今網絡就是青少年與社工的「街頭」。「佢哋就係生活喺網上面，佢哋今日玩facebook，聽日玩IG，後日再玩snapchat，呢啲係佢哋同人交往嘅平台嚟嘅，係佢哋community。所有青年議題都在網上浮現。」趙樂盈自言他們是「Cyber Wellness」社工，既要掌握網絡生態，也要全面了解年輕人生活成長的狀況，才能分析處理。

朱香雄說他們的服務對象多為中學至大專生，煩惱離不開學業、感情、人際關係甚或升學求職。「他們其實很少主動求助，或不想親友知道自己的情況，於是在網上發帖訴說。」朱香雄覺得網絡的好處是夠隱匿，無需露面具名便能盡訴心中情，並得到回應，讓自己宣泄抒懷。「但網友這些回應是否真的有助你思考件事呢？對方可能戲言覆兩句或玩開玩笑，無責任或無興趣再認識你的情況。」

朱香雄（右）說愛情本身沒有對錯，卻又夾雜著當事人複雜的情緒，「係好感性嘅題目，不似讀書升學能較直接地解決問題。」

人生不只是拍拖結婚生仔那麼順遂

若一個男生發帖稱愛上一個女孩，希望展開追求；或一個女生思考好不好與男友有性關係，網友通常怎回覆？「網友可能會覆：『你係狗公想媾女呀？』、『你咁隨便嘅，公廁嚟㗎？』。但其實個男仔想拍拖咋喎，個女仔唔知點做個性抉擇喎，點知得到呢啲回覆。」朱香雄因此與同事多數處理年輕人的感情疑難，包括性關係。「老師父母都淨係會教我哋讀書考試，但從來無人認真教過我哋點拍拖、點樣處理感情關係，然後畢業後就拍拖結婚生仔，沒那麼順遂的。」

於是，除了學業壓力、人際問題，網上同樣滿是年輕人的情性疑難。年輕人談戀愛、有性關係本身沒有對錯，「但他／她有煩惱，甚至願意求助的，是因為他／她覺得自己拍拖、與別人發生性行為是有問題的。」朱香雄會追溯他們認為「有問題」的根源。「感情課題夾雜著當事人複雜的情緒，即係你明知再深陷這段關係，會令自己受傷；明知玩交友apps會有風險，你都會好想喺上面識人。我會問佢點解呢？」

趙樂盈遇過一位同時有五個性伴的男生，表示擔心自己遲早患性病，其中一個性伴更會做愛前邀他濫藥．他不知怎辦，「他說想找一段穩定的愛情關係，但一時找不到，所以先找SP。我便說這與你本身的期望不符，還希望繼續嗎。」

逾半求助與性關係、性伴侶有關

朱香雄坦承他們遇過不少與性有關的求助，包括找尋性伴侶後的困擾。他以前以為SP是都市傳說，有次在討論區發帖留下telegram，指明可以傾心事，「竟然十個有七八個與性伴侶有關。」他遇過一個男生瞞著女生尋性伴，之後一直內心難過，也有一個女生愛上性伴問社工怎辦。「我會問她本身想要怎樣的一段關係，如果對方只想要你的肉體，長遠來說你會怎樣，還依然想與他發生下去嗎？」朱香雄說他們聽到社工說出的話，未必即時會改變想法，「可能沉一段時間，加上漸漸疏離這段關係，才把事情想通。

朱香雄認為，不論是戀愛煩惱、找尋性伴或不斷玩交友程式，皆是年輕人的行為表徵，背後涉及其價值觀和成長背景等經歷。譬如一個13歲女生眼見身邊同學皆有伴侶，感到好奇又很想一嘗戀愛的滋味，於是在網上結識異性，結果與對方有了性關係。「她自此日日惶恐不安，覺得自己好污糟好有罪疚感，又日夜擔心對方會否告知父母、老師，又經常懷疑竊竊私語的同學已經知情。」朱香雄會向她分析心底想法並輔導，例如為何當初想拍拖、為何覺得自己做錯事，梳理其情緒。

「我們不會叫佢唔好做、唔可以玩交友apps或阻止他們做什麼事，即使叫他們唔好，他們也不會聽從，依然會照玩照做。問題在如何與他／她分析每一個行為帶來的結果，由他們自己思考決定。」朱香雄續說：「網上交友唔係洪水猛獸，有人一樣找到如意郎君，但他們要知道風險，與及自己對當中的期望。」

趙樂盈說做網上外展與年輕人對話並沒有公式或步驟，「很多時我們是根據他們的處境分析，問他們最终想點樣及內心的想法。」

個案隱蔽 家長、學校難處理

記者問這類個別傾談輔導，其實是一段段長時間的對話，而且彼此需要充分信任？朱香雄點頭同意。他說一來學生不欲學校得知，二來學校也無法大量而仔細處理每次求助和疑問，部分連性教育也選擇少講少談。「很視乎學校的風格，有些擔心家長投訴，覺得教授戴安全套是鼓勵學生有性行為，講解交友apps風險會令他們去玩apps，就會隻字不提。但我們做網上外展，他們實際遇到的問題就浮現出來。你google第一次點樣做，看看幾多人問。」

趙樂盈自言，他們這班網上外展社工限制較少，也不說教。「最重要是如何看待年輕人遇到的問題，我們不是要責怪或灌輸他們什麼，而是在他們不敢被熟人知悉下，有個人同佢哋一齊行，認真同佢哋傾。」她說部分個案涉及家庭關係，可能需要機構家庭服務部分合作跟進。「所以說不止是與他們的愛情或性觀念有關，有時是他們其他方面的問題。」

數月前他們更以愛情為主題，舉辦一系列活動如音樂會及嘉賓訪問，吸引年輕人參加，找他們聊天談心事。

不是要道德批判有性無愛

中學生網上尋性伴，並不代表他們認為性與愛可以分開。家計會教育經理李明英指，「他們說性愛分家，可能純粹掛在嘴邊『口噏噏』。我們關注是什麼形成他們的背後的價值觀。可能是影視媒體，可能是現時如PTGF等網絡性文化。」她認為「性愛分家』這概念是一個道德觀念，「但我們今天不是要為此作一個道德批判，亦即判斷『有性無愛』或『有愛無性』是對是錯。」

她認為這個觀念要由年輕人依仗過去的經歷，包括家庭和學校的性教育、父母身教、戀愛經驗和愛情觀，慢慢自行建立，並建立於道德觀念之上。「亦即他們要思考，只找性伴侶，與他／她有性無愛，對方又是否配合『無愛』呢，找不找到如此有默契的人呢；一對拍拖多年的情侶或夫婦，他們只有愛無性，這段親密關係能否維繫下去呢。全都很視乎二人對性愛的想法。」

李明英認為，中學生在合法年齡下可以有性關係，享有性歡愉。「但不是說『你夠歲數就可以性交喇，你去啦！』而是他們發生性行為前那刻，是否清楚明白正反結果，能作明智而負責任的性抉擇。這是我們入校做性教育的其中一個課題。」她說這些性教育不止形塑中學生的戀愛和性觀念，更影響至他們長大後的婚姻和家庭關係，甚至如何教育下一代。