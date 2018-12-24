【性誕節1】中學生搵性伴侶諗緊乜？17歲男生：只想有性不談情

聖誕節經常被戲謔為「性誕節」，普天同慶的佳節總被聯想男女「性望愛」。聖誕假前夕，學校老師總叮囑女生平安夜勿墮性陷阱，跟別人發生性關係，但談情說性又何止於節日假期？平日打開交友程式、社交網站，不難找到大量約炮尋性伴（Sex Partner，SP）的帖子，當中不乏中學生細列年齡身材。記者聯絡上這班發帖招性伴的中學生，想知道他們談起性這回事，在想什麼。 （此為「中學生性空間」專題故事之一，受訪者均為化名）

網上填表配對性伴

幾年前學校Sex Secret在facebook興起不久，便有數個以「聯校」為名尋性伴侶的網上表格，歡迎中學生報名參加。表格標題開宗明義，為學生提供性伴侶配對服務，參加者填寫身高、體重、年齡、個人性經驗及對性伴侶的要求，便獲主辦方配對條件相若的對象，年齡限制16至28歲，亦有另一主辦方列明只接受16至28歲人士參加，11至15歲學生則只可結識、找拍拖對象，「不可享樂」。

記者以參加者身份報名，註明希望聯絡主辦方了解詳情，一直沒回音。隔幾個月後，一個男生在whatsapp打招呼，自稱為配對後的性伴侶。當晚，我們在電話上認識對方。

數年前社交網絡興起，有部分中學生開始於網上交友尋伴侶。（設計圖片／圖中並非受訪者／羅國輝攝）

17歲早熟男生 性經驗超過十次

一個17歲男生來電，他叫Clement，在元朗區一所中學就讀中五。他在電話的聲線低沉成熟，whatsapp頭像卻是張孩子氣的臉。他自言早熟，中一初戀，數月後又跟中二三的師姐撻著，在一起最長的女友是中四結識的那位，與她做愛超過十次，後來價值觀不合，半年前分手。

「要我找個女朋友，不如找個性伴侶。」Clement平靜地說。那年他16歲與同齡女友初嘗性愛後，一直渴望再跟女生床上親熱纏綿，於是填表尋性伴。半年來他收過主辦方配對了一個提供假電話的「對象」後失望而回，直接遇上我這個記者。

一個尋性伴的帖子，通常也有不少人留言或私下訊息和應。（Instagram截圖）

只找性伴不談情

Clement稱尋找性伴全因生活太忙，無暇戀愛。這個17歲男生每日時間表排得滿滿：平日上學忙家課，課餘在餐廳打工做樓面。

他又說自己熱衷參加聯校活動，但在前度女友眼中卻是「媾女」。「我根本沒四圍識女仔。跟她一起這段時間很辛苦，我的世界只可以有她，不能有其他人，包括男性朋友。」這是他當初分手的原因。「是彼此的愛情觀不同，沒有對錯的。」以上是我們半小時的對話。

電話中的Clement時而沉思半秒才回答，時而離題萬丈。翌日記者在facebook「朋友建議」一欄看到他與女友合照的頭像，感情狀態為戀愛中，甚至在主辦方配對的電郵地址的頭像，發現他應該就是主辦方，設計和發起尋性伴網上表格的人。

那次記者沒問他性經驗，亦再沒找他問下去。第一次對話時，他的答案讓我這個剛相識的「性伴」不斷思疑。我們縱使沒見面，卻也大概想到，一個17歲男生即使有女友，找性伴為了什麼。背後可能涉及他以往與伴侶的關係、戀愛觀、性觀念及成長背景等。（詳見此專題系列之三）

大量相關hashtag協助網友指明尋找性伴。（羅國輝攝）

女生IG找性伴：我玩吓㗎咋

社交網絡Instagram其實有很多這類標籤「#找性伴侶」、「#招SP」的帖子。記者沿這些標籤搜尋，聯絡上一位女生，提出電話訪問邀請。隔日她答應並致電記者。「喂，因為妳叫我搵妳，所以我打電話畀妳喇。」電話傳來一把稚氣可愛的聲音。她自稱Kelly，今年就讀中二，問記者怎樣在Instagram大海撈針找到她。

「我看到妳在男生招SP的帖子留言：『I want, dm me』。」記者坦白跟她說。她當刻連聲否認。「我留言玩吓㗎咋，我冇真係同佢哋有性行為㗎。」她自稱13歲，知道自己與別人發生性關係，「個男嘅要拉（拘捕）㗎嘛。我知呀。」

她說在數個男生招性伴的帖子留言後，有不少陌生男人後來亦曾dm（發訊息）邀她當性伴。「佢哋問我做唔做SP，我話自己13歲，佢哋都要繼續問。」之後她繼續於Instagram接到對方「講淫嘢」的訊息，覺得內容「嘔心」，隨即封鎖該用戶。

Instagram中，Kelly的頭像樣子甜美，記者問她有否追求者，就讀男女校的她答有，有五六個師兄曾追求她，但她以單身快樂為由，全都拒絕，「我唔想咁快拍拖。」（設計圖片／圖中並非受訪者／羅國輝攝）

稱性行為很不雅

一切只因為貪玩，「嗰啲留言係我玩遊戲輸咗，朋友罰做任務，或者係朋友拎咗我個account（帳戶）登入嚟扮我留言。」Kelly整段對話中，多次表明自己並沒有過性行為，又稱與她相差12年的兄長是警察，「阿哥成日話如果我行差踏錯就會拉（拘捕）我。」

記者問她知道何謂性行為？她說在記憶之中，只上過兩次性教育課，分別在小六和中一。「老師有講過青春期特徵、胚胎點樣受孕，我覺得上堂講好了，平日唔好再講，好嘔心。」追問她性教育課的經歷，她描述：「受孕就係男性生殖器官放入女性個子宮（正確為陰道），之後交配。冇喇。」

Kelly自言性知識不多，多圍繞生理層面，「例如男性有二百萬粒精子，有輸精管。」她記得後來有同學小息在她面前遞上一張「三級照」：「一對外籍情侶在床上交配，個男人將佢下面放喺女人入面，冇打格仔，個動作好核突。」在這中二女生眼中，性行為很不雅，「我以後都唔想試。」

Kelly最初並不知道記者看過她在招性伴帖子的留言。我們的電話對話中，她總以一個標準初中生的想法回答。（設計圖片／圖中並非受訪者／羅國輝攝）

家計會：逾百初中生有性經驗

根據家計會每五年一次的「青少年與性研究」，2016年有逾百名受訪的中一及中二生表示有過性經驗，而受訪的中三至中六生首次性交年齡平均為15歲。家計會發佈調查時表示，首次性交及擁有性經驗的年齡及百分比較上一次調查下降，但受訪中學生於時的性知識得分平均僅六分，較上次跌兩分。

家計會每年會去逾200間中小學開辦性教育課，教育經理李明英就中學生尋性伴議題，接受〈01社區專題〉訪問時指，不時有聽聞學校老師發現學生有性行為，機構的網上平台也經常收到青少年查詢，欲了解安全性行為、事後丸及懷孕風險等。

家計會積極向大眾推廣「較安全性行為」：「沒有一種性行為最百分百安全的，但當事人要知道當中各種避孕及預防性病的方法。」教育經理李明英說。

「我們視每個年輕人為獨特的個體，尊重他們在合法年齡下有性行為、享受性歡愉，最重要是他們知道這個性抉擇是明智而負責任的。」李明英強調家計會重視全面性教育及安全性行為。而不論是與個別伴侶有性關係，或找來性伴侶，李明英認為，「雙方也必須明白發生之後的正反結果，可能你與伴侶更親密，亦可能有患性病或懷孕的風險。」

她有留意部分中學生不時於網上招親尋性伴，「我們關注的是他／她背後的原因，為什麼他們選擇在網絡尋找伴侶或性對象，是因為日常一般場合無法識人，或其他原因。」她說網上交友始終涉及風險，「如果他／她因為本身怕羞或難以識對象，不如約埋朋友壯膽，一同出席活動結識新朋友。」

律師指於網上發佈露點或性器官照片，或觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》及《防止兒童色情物品條例》。（羅國輝攝）

非法性交被捕數字有上升趨勢

目前香港合法性交年齡為16歲以上，以往亦有未夠秤的小情侶或青少年違法被捕。根據警方數字，過去三年因為非法性交而被捕的男青少年（10-20歲）的案件有上升趨勢，由2016年78宗增至去年81宗，今年首十個月亦有51宗。

而猥褻侵犯（非禮），則由2016年1,019宗增至去年1,077宗，今年首十個月亦有943宗，當中約三至四成為與事主相識。被問到有否留意及跟進青少年於互聯網及交友程式招募性伴侶，當中對象及發帖者可能包括16歲以下人士，警方僅回覆：「巿民如有罪案消息或發現有違法的情況，請盡快聯絡警方作出跟進。」

律師：網上招性伴不違法

律師梁永鏗指，市民於網上招募性伴侶並不違法，執法程序跟一般強姦非禮案一樣，若事主為16歲以下，即使雙方同意性交，男方亦將被控「與年齡在16歲以下的女童性交」。而猥褻侵犯罪則適用於任何性別人士，包括與16歲以下男童性交。

他說在網上招SP還有另一個性陷阱。「如果他們發佈裸露身體的照片，將有機會觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》的「發布淫褻物品 」或「向青少年發布不雅物品」，以及《防止兒童色情物品條例》。」兩法例分別可被判處罰款1,000,000元、2,000,000元，及監禁三年、八年。