【電競教育 4】經濟碩士不做銀行做旁述：沒職業階梯，卻有自由

「無論有冇我呢個人，電競都係未來主流產業。」電競評述員William說。根據《電競：香港下一個經濟增長板塊》報告，預計全球電競市場收入，將由2016年的25.5億港元，增至2021年的68.2億。全球都在搶奪這塊肥肉，香港政府的步伐還是温温吞吞。 在港府沒帶頭宣傳下，不少香港家長仍以為加入電競業就只有選手這條出路。不過，事實上整個產業，還包括電腦技術、舞台設計、遊戲設計、體育心理學、電競評述員等。單計電競評述員，走得較快中國電競市場，其年薪可高達一億元人民幣，比職業選手收入更可觀。William說：「如果一個產業成熟，任何角色都可以好光輝。」 「但呢刻冇可能得。冇可能單靠應接電競比賽評述員的freelance項目維生。」如果形容電競是一個金礦，香港仍是拿起鋤頭，左摸右摸的階段。路向未明，擁經濟學碩士學位的William，在這刻卻放棄安穩的銀行工作，裸辭後加入電競企業。原因為何？ 攝影：高仲明

在港府沒帶頭宣傳下，不少香港家長仍以為加入電競業就只有選手這條出路。不過，事實上整個產業，還包括電腦技術、舞台設計、遊戲設計、體育心理學、電競評述員等。

旁述，對推廣運動很重要

William大學主修經濟，碩士修讀行為經濟學，比較接近社會科學的科目。辭去銀行職位，找過市場營銷的工作，但社會科學的碩士證書對那些行業而言，不算什麼。但電競這個行業，卻是不看學歷，也沒所謂專業的電競從業員，大家都來自各行各業的「雜牌軍」。

William13、14歲就愛流連網吧，網吧中有比賽，亦有很多網絡公司辦公開賽，他更到會展參賽去，「好享受成班人一齊玩。」他愛玩街霸、FIFA，自少見盡高手，「我好早就知道自己唔係選手的材料。」他轉而從教育和電競評述員的方向發展。「我有一個夢想是做講波佬。」幾年前網上「開台」講波，替球迷專頁撰寫球評。

一次，當電競選手的好友未能做評述，找他「替更」，有了經驗，「再一個介紹一個。」而入行。他喜歡做旁述，「係因為旁述對推廣運動係超緊要。有幾叻的球員，但觀眾睇唔明，就只流於玩運動嗰班人認識呢項運動。好似水球咁，評述唔講啲規例，根本冇人會明。」他又以《英雄聯盟》為例，「評述係令觀眾明白個激情喺邊。」

William做電競旁述還有一個原因：「捍衛粵語」，語言被邊緣化，一人之力，難以挽狂瀾，但至少他堅持粵語評述，更多香港人接觸電競之餘，「我想老咗，我仲可以講到廣東話，仲有人聽得明。」(資料圖片)

盼扭轉「尖酸」評述風氣：讓觀眾知道選手生活

但這行頭沒所謂正統的「職前訓練」，「一開始冇人會教你如何評述足球遊戲，起初我係當真波去講。」但足球賽與電競足球旁述的分別，在於後者是一個玩家控制兩位足球選手，旁述要分析玩家的背景、風格的同時，「用選手的角度，估佢睇緊啲乜嘢，分析佢決定背後的動機。」電競比賽速度快，變化大， 這也增添了旁述的難度。

他留意到現時電競比賽評述「尖酸刻薄」的風格較受歡迎，「一開波就講呢個選手實力好差。」言詞抵死啜核固然能吸引觀眾，但他希望能扭轉這個歪風。William是從一個足球迷的經驗，去思考如何當電競評述員。

他說，外國足球賽事的評述總留有餘地，鮮有一開波把球員彈得一文不值，「點解唔可以對電競選手刻薄，因為你唔知人每日嘅訓練係點。」因此，即使他不是選手，會搜集資料，網上翻看職業電競選手的訓練生活，在評述當中讓觀眾了解參考。「作為觀眾，除咗想知球場上發生嘅事，仲想知多啲球隊的運作。」，「外國會揾球員做嘉賓評述，就可以畀到觀眾多啲角度睇球賽。」英國電視台評述的角度亦有別於香港，正是因為他們知道英超球員訓練生活、教練的風格、頂級防守技術云云。

現時香港大概只有一至兩位當全職電競評述員，很多行內略有名氣的電競評述員都是兼職。有電競評述員指新人入行薪水普遍偏低，每場賽事僅獲一百元的酬勞，年資較高，則可獲四位數字的酬金。然而，William點出事實：「呢一刻，一年得幾個比賽，冇可能做到全職，同埋有冇人請，要睇比賽大會、遊戲廠商肯唔肯出錢請評述。」

「純粹做評述的人，好難畀到條明路佢行。」William說。他坦言辭去銀行職位，掙扎了一段時日，雖然銀行薪水不高，「但你會知你十年後的價值，至少有條path（路徑）喺度。」，「我唔係要考自己眼光，純粹係任性。」

現時賽事有限，亦要視乎遊戲廠商或比賽舉辦單位是否願意聘請評述員，因此評述員難以當全職。

電競企業沒有職業階梯 卻有自由

William中學時喜歡挑戰老師權威，畢業後在銀行界工作5年，則挑戰職場制度。簡單如一份績效表，他就覺得是制度產物的荒謬，「我成年嘅表現係點你會知，點解仲要填表。」他更留一頭長髮，來試探上司的底線，「我經理有問我會留到幾長。」他就是這樣的一個人。因此，銀行這種齒輪式、刻板的工作根本不適合他，每接手新項目，「都係揾返舊年個模板。」銀行裏頭不需要新點子，他從大行轉到細行，發揮雖然較多，但依然沒有滿足感。

他在Facebook開啟一個「返工狗」的專頁作渲洩，「係自嘲，亦係警惕自己，覺得自己係狗，但又繼續返呢份工。笑自己同其他香港人一樣。」銀行工作勝在安穩，但安穩磨滅人離開的勇氣。「好多年青人都係唔鍾意份工，但唔做嘅話，唔知做啲乜係開心。」

於是，他決定裸辭，剛巧遇上電競企業招聘便去嘗試。電競企業完全是另一個世界，「每人都在摸索，依家有2000條橋，人人會話『唔知啊，試吓囉！』。每天都有新的衝擊，建立的視野比過往的銀行經驗還要多。」然而，電競行業沒有一條清晰的職業階梯。William每月領薪水，卻是走在河裏，每走一步，放一塊石頭，「唔知會去到幾遠，但多咗創作和自由。」他在電競企業中負責課程設計、課程導師、訓練職業選手，「呢一刻我享受電競，唔係因為我真係好鍾意電競，而係我有好多冇試過的經驗。」

William：「發覺好多人覺得瘋狂打就係選手，但佢哋睇唔到自己同電競選手的距離，唔知人哋背後的生活係點樣。」(資料圖片)

接受電競係運動，因看到選手激情

記者問：「你點樣接受電競係運動，唔係打機？」今日香港政府仍在這個問題上打轉。William坦言：「我接受咗電競係運動，我先投身呢一行。」想法改變的轉捩點，是被團體賽的激情所感染。他說，格鬥遊戲在一眾電競項目中最團結，「因為格鬥遊戲永遠係小眾遊戲。」格鬥遊戲沉寂一段時間又再冒起，他好記得去年日本選手Tokido爭奪多年，終拿下生涯首座EVO《快打旋風5》的冠軍，「當時旁述喊，全世界都替佢開心。當Tokido分享得獎感受時，佢表達希望多啲人認識呢個遊戲。」

William認為格鬥遊戲是一眾電競項目中最團結。他說從前喜歡流連機舖，而機舖本身就是電競文化的雛形。(資枓圖片)

電競是機舖文化的延續

「因為養一個格鬥選手好難。要多獎金，就要多人玩。冇人想十年後得好小撮人玩。」電競本身就是一個社群，要合力才能推大這個餅，電競的生態才會健康。「以前未有電競概念，我覺得電競係包裝出嚟嘅啫。我以前大多時間流連機舖，其實本身已經係一個電競。」William說。

他享受電競，正因為電競就是機舖文化的延續，一種團結的精神。全世界為Tokido奪冠吶喊，機舖世界亦如是，「我好鍾意喺機舖打街霸，有人贏咗，大家替你高興。這個就是機舖文化。」他13、4歲，放學後流連機舖、網吧至晚上11、2時才回家，就是因為在遊戲世界裏就沒有階級之分，人人平等。

機舖雖然龍蛇混雜，既有高手，亦有黑道中人，「識人，冇話識一啲，唔識呢一啲。總之，打機就一齊打機，食嘢一齊食嘢，佢搞事我就走先。」有些機迷更會在家中添置一台遊戲機，大家相約到其家中耍樂，「打機係好有community。」而這種無階級之分的小社會，卻是學校所缺乏。William升中，就讀港島區名校，成績一落千丈，自然被老師標籤，「學校講成績，自然有階級分。同學校關係唔好，就算有community，都唔屬於我。」

少時從學校溜到機舖去，長大後從銀行跳到電競企業，不求發達，只求尋回自身的價值、屬於自己的community。