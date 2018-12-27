那天在電競學院課室，一整排電腦放在眼前，即使是曾獲十大傑青及青年工業家獎的高鼎國，都按捺不住，雙目只停留在電腦螢幕上。至於他兩位兒子，大J（12歲）和細J（9歲），任誰呼喚，也沒有回應。有一刻能把他們拉回現實，是記者問了一條問題：「打機有冇影響學業？」他們「回神」一秒，斬釘截鐵地說：「冇。」小朋友一投進電腦遊戲的虛擬世界，像被催眠一樣。 高鼎國從不阻止兒子打機，更認為在應變能力、時間管理、勝負得失等個人素質與觀念的層面上，遊戲比書本是更好的老師。而大J與細J還不知，他父親讀大學期間，曾為發展遊戲平台而休學兩年，「打機同做生意一樣，有輸有贏，讀故事書都未必做得到。執生、應變能力，你唔需要點樣教，佢哋自己會揾方法點樣去玩。」 攝影：高仲明

高鼎國中學時期仍是任天堂的世界，他坦言那時不沉迷打機：「電腦時唔夠快，視覺都唔夠靚，仲可以分到虛擬同現實世界。」那些年的電腦遊戲，早已預設「storyline」，有時相約幾位好友各自與電腦對打，「好似約朋友睇場戲咁。」直至上大學，虛擬世界變得狡滑，與現實兩個世界不能分割，年輕人迷上網上遊戲「King’s Quest」，「真人對打，有互動，就玩得多。」因此，這位父親，深明電腦遊戲的魔力。

高鼎國：「有冇電子，成功與失敗，都係講求時間管理。其實佢哋依家係唔識管理自己時間，但早啲比佢玩，好過遲啲比佢玩。」

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學校：點解佢冇 i-pad？要讓學生接觸

高鼎國與太太好記得大J幼稚園高班那年，為大J打開虛擬世界之門。高鼎國：「我哋一開始唔畀阿哥玩嘅，同學玩minecraft，佢乜都唔識。」媽媽：「副校長問點解佢冇iPad：『個個同學仔都識玩，你都要比佢接觸吓嘅。』」

他們想一想也不無道理，況且學校有不少 e-book reading要用上iPad，「咁如果唔識又真係輸蝕嘅。」亦沒有理由科技日新月異，卻強行把小孩牢固於舊時代，就像欺哄小孩這個世界沒有糖果一般，等同「斬腳趾避沙蟲」。

只是，大J手裏接過iPad，「就一發不可收拾，從此佢嘅世界多姿多彩。」媽媽笑言。而家長的世界，從教育的方法、心態都變得不一樣。讓兒子學懂節制、時間管理，而非追趕成績，變成未來十年最關鍵的教學課題。

及早學習時間管理：早玩好過遲玩

高鼎國：「有冇電子，成功與失敗，都係講求時間管理。其實佢哋依家係唔識管理自己時間，但早啲比佢玩，好過遲啲比佢玩。」亦正如媽媽所言，work-life balance都是一個時間管理的命題，規劃「返工，放工、煲劇煲到幾點。」打機，也是一個人生體驗，一個成人世界的預習。

起初與大J約法三章，每天完成功課後可享有1小時打機時間，後來就發生「事故」，大J晚上十時不肯上床就寢，理據是「我今日未打機。」後來媽媽加上附例—每晚必需10時就寢。「總之，比佢知道學校功課要做快啲，就可以打耐啲。呢個都係life experience，好似返工咁。」

第一個學期家長日，大J嚷媽媽不要進課室見老師，媽媽問原因。大J很誠實，如盤托出：「因為你會好失望。數學考得唔好，因為考試之前嗰日唔夠瞓。」但媽媽認為懂得自我反省也很重要，小朋友承受結果，自會在打機與學業間作出平衡。

家長應調整心態：不能要求最佳成績

大J初小時就讀本地傳統名校，高小才轉到國際學校。往年於學校裏的成績是五甲，「佢以前係優異生，就好緊張自己成績。但後來轉咗校之後，認識到一個概念，生活要平衡先開心。」媽媽笑言。大J學習時間管理，學業與打機之間取之平衡，充滿掙扎。媽媽：「佢又想成績好，又想打機打到盡。」但家長不應過於管制，這個學習過程要放手讓他們學習。

「我唔能夠停止佢，因為佢大部份同學仔都講呢樣嘢，圍繞住呢樣嘢，反而正面引導佢會好啲。」如放學後讓他做數小時運動，佔去空餘時間，「每日都要打一個鐘頭機都係用咗佢哋嘅精神，係挑戰。」。

「但冇可能好似讀本地傳統學校咁，催谷到佢成績去到最頂尖。」媽媽續言：「呢個過程係難過渡。」家長的掙扎，就像結痂中的疤，要有足夠的定力不把它抓破，情況才會好轉，「小朋友慢慢會知道後果。」況且，當初讓大J轉校，高鼎國與太太正是欣賞學校著重全人發展、生活管理，不單以成績作為學生能力指標的教育方針，與他們的家庭教育一致，就不能自打嘴巴，要忘記孩子的「往績」。

媽媽：「雖然佢嘅成績係跌咗，但其實佢依然表現得好嘅，比佢喺自己的範圍內跌。」，「結果佢要自己承受，小朋友對自己有要求，佢成績唔會跌得太差。佢跌一跌，就發現原來咁會失準，下次佢就平衡返。」

「識自制，係一個成長。」

第一個學期家長日，大J嚷媽媽不要進課室見老師，媽媽問原因。大J很誠實，如盤托出：「因為你會好失望。數學考得唔好，因為考試之前嗰日唔夠瞓。」媽媽向記者坦言：「當然，我哋係有少少失望，因為以佢嘅成績，數學應該係合埋眼都考得好好。」然而，媽媽說：「我係想maximise佢嘅learning同佢嘅growth，而非成績。識自制，係其中一個growth。」

「所以，我唔介意話比老師知我個仔嘅缺點。」大J有時候會躲在洗手間裏打機，有時趁著父母睡覺，夜裏偷偷地打，「聽到佢哋（爸媽）冇晒電視聲，就知佢哋瞓覺，就出嚟打機。」要破解家中Wifi、電腦的密碼難不倒他，必要時也用上鄰居的免費wifi。有次他訛稱用電腦做功課，又被家傭發現原來是在打機，媽媽：「所以，我問老師佢上堂有冇偷偷地打機。老師話『捉過佢一次。』」試過老師的底線，大J就不敢再犯了。

有一次，大J向母親說真心話：「媽咪，你不如打埋機，daddy鬧完我冇問題，原因係佢同我打機。」

打機如同做生意

大J說：「本來有一個鐘頭打機，但𠵱家得半粒鐘，因為數學差咗。」記者問：「咁打機會唔會影響學業？」大J很堅決地回答：「冇。唔會。如果唔係我阿媽煩我，我覺得一定冇問題㗎。」大J很誠實，還說：「阿爸是好人，唔似阿媽。」其實高鼎國也是嚴父，要求不比太太低，「分別在於阿爸會同佢打機。」媽媽笑言。有一次，大J向母親說真心話：「媽咪，你不如打埋機，daddy鬧完我冇問題，原因係佢同我打機。」

孩子們對電腦遊戲愛不釋手，高鼎國從來都是氣定神閒去應付：「一齊打。」他認為：「打機同做生意一樣，有輸有贏。呢啲讀故事書都未必學得到。同埋執生、應變能力。」這個就是電競教育一直所提倡。

高鼎國當年就在這場「線上遊戲」中運用他的創意、觀察力，學會解難、分析、應變、組織的能力，而他認為這都是領袖應有的素質。因此，今天他現為傑出青年協會秘書長，反對以成績作為學生的指標。

高鼎國休學辦電競比賽：一場學習輸贏的遊戲

高鼎國同樣是網上遊戲中學會輸贏。

大學時期流行網上遊戲的比賽，眼見比賽搞手參差不齊，「邊個贏邊個，呢啲要好update。」賽果資訊更新速度慢，經常引起選手間的爭拗，「亦有啲人會話自己網絡慢啲先輸，」

他便看中線上遊戲派對的商機，「咁不如約埋一齊玩。」派對上贊助遊戲專用的滑鼠、舖設Lan線，當時他的遊戲平台成為最大的Gaming News Site。為發展第一代的「電競比賽」，他更休學兩年專注經營，父母眼見當年科網股一時無兩，沒有反對，「因為當時有幾多帳戶就有幾多錢。一千個帳戶就值一千萬，唔係講盈利。」

他更追蹤玩家的紀錄，「睇吓佢哋做咗啲乜嘢，我係第一個將呢件事做big data，係幾前衛。」當年做大數據很難，不及現在容易，「如果廿年後就發達。」經營4年， 卻遇上科網股爆破，就沒有經營下去，重回校園。他笑言：「當年佢（太太）旁觀者清，分析個前景，我哋當局者迷咗落去，咁佢講得有道理。如果唔係（重回校園），佢唔肯嫁我。」

大J與同學打機同時，在遊戲聊天室討論功課。

遊戲聊天室：邊打機邊傾功課

高鼎國當年就在這場「線上遊戲」中運用他的創意、觀察力，學會解難、分析、應變、組織的能力，而他認為這都是領袖應有的素質。因此，今天他現為傑出青年協會秘書長，反對以成績作為學生的指標。

當年高鼎國滿腦點子，更因留意到聊天室的熱潮，在線上遊戲加入這功能。而遊戲聊天室如今更成為大J「求學」的媒介。大J早前參加校內的領袖選舉，既要作歌填詞，又要寫作標語來拉票，媽媽驚訝他的標語寫得好。大J不作隱瞞：「我跟同學一路打機一路傾。」

那位同學已移民美國，他們就在網上遊戲定期約會，在聊天室裏繼續聯誼，媽媽：「佢哋邊打機邊講，透過打機識講唔同嘅話題，有時請教功課上嘅嘢。」因此，大J媽媽說打機雖會上癮，「但打機又唔係吸毒。」家長與其禁止小朋友打機，倒不如從旁引導，讓「遊戲」教育孩子。