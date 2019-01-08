【收緊難民政策】堅持難民議題十載　張超雄：不能因選票放棄原則

立法會議員張超雄素來關注難民議題，曾有人自費製作橫額諷其為「難民之父」、「致力為南亞難民提供援助」。在立法會經歷十個寒暑，張超雄早已明言下屆將退下火線。他多年來主力倡議「老弱傷殘」議題，是立會罕有把人道對待難民立場放進議程的議員。他直言，「難民議題係票房毒藥」，甚至屢被市民指罵「搞亂香港」。立法會保安事務委員會今日討論，全面檢討免遣返聲請，「難民之父」或再成眾矢之的，他卻說：「𠵱啲係原則，唔可能因為選票而唔做。」 攝影：高仲明

2016年，曾有人冒張超雄與工黨名義掛出「難民之父」橫額，諷其「致力為南亞難民提供援助」。（張超雄fb圖片）

杜絕黑工不是靠歧視

近年坊間充斥「假難民」報道，指南亞裔人士濫用免遣返聲請機制來港，破壞香港治安。據立法會數字，截至去年6月底，入境處共處理13,223宗聲請，但只有111宗個案獲確立。不足1％的聲請率，成為外界對「假難民」指控理據。

市民對難民印象負面，被詡為「難民之父」的張超雄卻表示理解。「成班人聚居講嘅語言（香港人）唔識聽，個樣又同我哋好唔同，覺得佢哋好似好有威脅，亦有好多報道話𠵱啲人係打刧、強姦，所以就會驚，啲嘢唔熟悉自然會驚」。

張超雄指難民政策其實不算是他的主打倡議，卻比「老弱傷殘」倡議更難打。

面對真假難民之辯，張超雄不排除有犯罪集團安排人蛇到港打黑工。但他認為，處理方法應是訂立完善公平機制析別難民身份，而不是只渲染「南亞裔=假難民=罪犯」的概念，製造歧視。 他指，自己曾在美國居住15年，當年亦有當地人認為，「唐人街污糟、嘢食古靈精怪，但係咪每個華人都係咁？唔係呀。」

難民與免遣返聲請人 難民與尋求庇護者分別在於其難民身份申請是否獲批。港府應終審法院就兩宗司法覆核案的決定，2014年正式推行入境處統一處理所有免遣返聲請，並以「免遣返聲請人士」一詞概括難民、尋求庇護者、酷刑聲請者與無國籍人士等身份。如聲請獲確立可免遣返；被駁回可提出上訴，由上訴委員會確定或推翻入境處對聲請的決定。若上訴後不服，聲請人可向法庭提出司法覆核。而聯合國難民署（香港辦事處）則負責處理難民轉往第三國家的安置。

張超雄是立法會內少數關注難民人權議題的議員，他說議題難打，如票房毒藥，因不少香港人亦不支持。

生活環境困難 難民或被利用

難民沒有投票權，爭取難民應享有人道對待，張超雄被人諷為「難民之父」；吃力不討好，為何還要繼續做？在他接觸的難民個案裡，他指很多聲請人無法想像出路，感覺正在浪費生命。張說：「我哋嘅政策做到一個地步，難民都質疑仲留喺香港做咩？」

按現時法例，免遣返聲請人不可在港從事任何有薪僱傭及義務工作。在等候審核聲請的漫長時間內，聲請者每月只能依靠港府發放總值1,200元的超級市場食物券，與1,500元的租金津貼過活。

張超雄認為在文明世代，國與國之間應互相扶持。

張超雄指，難民面對無了期的等待，且維生條件極低，「好多難民都會出現情緒問題」。面對此困境，他不排除或有小部分難民因而被人利用，或在錯誤資訊下作出違法行為。「我唔容許、唔鼓勵、唔接受（違法行為），但我哋首先已將佢哋放咗係好困難嘅境況下。如果佢有咩行差踏錯，就再話佢哋係衰人。我覺得我哋都要反省下」。

他認為，香港人或有一天會成為難民，「有朝一日我哋或者我哋屋企人會去第二個地方居住，你都想個個地方善待你。」

港府收緊聲請機制

港府正檢討《入境條例》，收緊難民政策。立法會保安事務委員會今日（1月8日）開會討論，修訂包括防止可能提出聲稱的人抵港、縮短審核及上訴程序時限、加快遣送聲請被拒的人、及加強羈留執法等。政府表明目標是在今年上半年向立法會提交條例草案。

張超雄表明反對修訂。他指，入境處按目前政策已成功透過加強邊境控制、加快申請審批速度，令尚待處理的聲請數字大幅下跌至2,997宗，毋須修例。他尤其關注是次修訂中兩項修例建議，形容相關修訂離譜。

張超雄指出，修訂中有很多字眼未有清晰定義，擔心由入境處掌握解釋字眼的權力後，會令整體申請變得更困難，「可能以後(成功聲請)個1%都冇。」

聲請人申司法覆核 新制下入境處仍可遣返

按現時普通法原則，若入境處不能在合理時間內完成審核或遣送程序，則不能長期羈留；但政府考慮修訂，若認為相關人士不被羈留，會對人命或財產構成風險，則可不受任何普通法原則限制繼續羈留。張超雄批評修訂未有清晰定義何為「對人命或財產構成風險」，也未有訂明羈留的時限，擔心入境處可長時間羈留聲請者，做法不人道。他又指羈留在法例上不等同拘留罪犯，即使罪犯被警方拘捕，是否獲准保釋也應由法庭決定，現時入境處做法卻不受任何監管。

張的另一點質疑是，修訂剝奪聲請人司法覆核權利。政府打算修例，除非聲請人已獲法庭給予許可，否則即使已提出司法覆核許可申請或法律援助申請，入境處仍可遣返相關人士。張超雄批評，修訂如同繞過法庭。

政府指修訂《入境條例》，是為減少濫用聲請程序及拖延遣返的情況；但張超雄形容是收緊難民政策的壞先例。（資料來源：立法會）

按公約香港有義務協助難民

港府過去5年耗資49.4億元，處理免遣返聲請、法律支援及人道援助。被問到援助難民是用公帑「做善事」，張超雄並不認同。一是因為人道立場，香港作為國際社會的經濟發達地區，有能力負擔難民需要。二是，作為《禁止酷刑公約》契約地區之一，有義務處理難民問題。

由於香港並無簽署1951年聯合國《有關難民地位的公約》 ，原則上無責任成為難民收留國。但基於《香港人權法案》 及香港於1992年簽署《禁止酷刑公約》，港府不能將任何人送回可能使該人遭受到酷刑的國家，意即香港是難民抵達收容國前的中轉站。

張超雄長期主打難民與「老弱傷殘」政策，不過都不及他在立會引用「比卡超潮文」轟動。2016年立法會審議俗稱「網絡23條」的《2014年版權（修訂）條例草案，他朗讀〈激嬲女朋友，佢叫我扮比卡超同佢溝通〉諷條例削創意，引發熱議。今天，他的辦公室亦放了一隻比卡超。

公約不只保護難民 更是保障港人

近日有傳媒以報章頭版報導是次修例，要求港府把「退出聯合國《禁止酷刑公約》」放入修例。《01社區專題》曾向「法政匯思」成員、大律師楊嘉瑋查詢。楊嘉瑋指，《公約》除了牽涉難民權益，更重要是保障港人免受酷刑對待，包括關注警權、跨性別人士及雙性人權益。他解釋，禁止酷刑委員會曾多次審查《公約》在港的實施情況。委員會2015年審議報告結果，曾要求港府針對示威者的武力事件，成立獨立委員會調查包括執法者與反示威者是否曾過度使用暴力。

禁止酷刑委員會於2015年審議報告，建議港府應獨立調查所有執法者與反對示威者人士使用的過度武力。圖為曾健超在暗角被七警拘捕。（資料圖片）

楊嘉瑋認為以退出《公約》無助減少聲請者數字。現時聲請者亦可根據《香港人權法案》的其中一些權利提出聲請。而且因《公約》為全球其中一個最普世、最多締約國的人權法案，目前僅得北韓、伊朗等國家未有簽署，他指若退出《公約》將有損香港國際形象。

張超雄又以近年「黑警」爭議與中國機關在西九高鐵站內拘港人為例指，「如退出公約，國際間連最後一點監察都冇埋，都幾得人驚」。在人道立場外，堅持履行《公約》義務，是他對客觀政治現況的憂慮。

被問到關心難民問題有否人道立場以外的原因，張超雄一度解釋他對政治現實的憂慮。其後，張超雄反問：「其實點解唔可以講人道立場？」

我不是難民之父

立法會內，張超雄是罕見為難民提供人道支援的議員，但他早已表明不再角逐連任議席。難民議題本已無人理會，未來議題會否在立法會中失守？他稍稍停頓，思考片刻後回答：「都驚跟開議題會冇咗聲音。」

對「難民之父」的標籤，屢被外界抨擊，他看得很豁達，「唔敢當，其實我做得好少，𠵱個唔係我核心議題，只不過冇人做過，而我做過、企過出來，但我做嘅好少。」