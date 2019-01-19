【輪椅花車】形象百變　逾50輪椅花車中環出巡

熱氣球、洗衣機、花轎、飛天掃帚，一輛輛花車以不同的造型在中環一個嘉年華出現。和普通花車一樣，這些悉心裝飾過的車同樣有四個車輪，看上去就像農曆新年舉行的巡遊無異，但這些花車皆由輪椅改裝而成。 攝影：林若勤

路向四肢傷殘人士協會(下稱路向)今午在中環郵政總局對開，舉行「花轆Look嘉年華」輪椅花車巡遊，活動中出巡的輪椅花車沒有了平時黑沉沉的樣子，反而色彩繽紛，部分加上了可動裝置，坐在上面的人亦打扮了一番，令整個巡遊更具生氣。雖然巡遊路段只有短短數百米，但沿途吸引了不少途人的目光，更有人拿出手機，拍下巡遊的盛況。

本來黑沉沉的輛椅，今日化身熱氣球、花轎等大型花車。(林若勤攝)

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50多輛花車中，不乏可與人互動的設計，巡遊開始後不久，路向主席嚴楚碧穿戴着紅色的點心師傅袍和廚師帽，坐在以流動點心車為主題的花車上出現。她的點心車上不但掛滿了寫上點心名稱的牌子，車上堆滿的竹製點心籠內，更裝着真的點心，一邊巡遊，她一邊拿起筷子，大快朵頤。

路向主席嚴楚碧坐在點心花車上，以點心師傅的造型示人。(林若勤攝)

「昨日完成(花車)後，我漏夜去買點心！」嚴楚碧邊說，邊展示着點心籠中的燒賣、蝦餃、蛋撻：「很多人過來問是不是點心真的，發現是真的時候，他們就拿來吃！」

正因點心車的概念突破了常人的想法，嚴楚碧的花車引來不少人圍觀，令她覺得今天的活動成功打破了大眾對輪椅的傳統看法，「一般會覺得我們很被動，或是躲躲藏藏的，但其實我們可以走出來做想做的事，甚至把自己打扮成一個造型。」

另一輛受到注目的一輛名叫「通啡」的流動咖啡車。穿上了圍裙的路向副主席蘇永通(阿通)駕駛着咖啡車，同時操作着上方一個以膠樽和閥門組裝而成、操作簡單的「咖啡機」，將咖啡例入紙杯中，而旁邊的小木桶中亦放入了咖啡豆，看上去有板有眼。他說，這設計搶眼的花車，從早上起就惹來不少人的「注目禮」。

路向副主席蘇永通的咖啡車亦引來不少人的注目。(林若勤攝)

咖啡車上鋪上草皮，阿通說是希望途人過來飲杯咖啡之餘，也和他聊聊天。「很多人過來問我為何把車設計成這樣，他們覺得很有趣，問我是否真的有咖啡可飲，對它的結構很好奇。」在聊天的過程中和不少人互相認識，對此，他直言是次體驗「幾正」：「達成到我最想做的事，已經很開心。」

花車上方一個以膠樽和閥門組裝而成、操作簡單的「咖啡機」，讓阿通可將咖啡例入紙杯中。(林若勤攝)

有人順利完成設計，但亦有參加者遇到阻滯。本來將花車設計成氣球屋的另一會員陳嘉敏，今天卻以港式小食車的形象出現。「因為之前的車建造失敗了！」雖然如此，她的語氣依然歡快：「所以我將另一種歡樂放到花車上。」說罷，她興奮地介紹着車上賣的，是雞蛋仔、煎釀三寶等港式小食。

本來打算造出氣球屋花車的陳嘉敏，今日以港式美食車的造型現身。(林若勤攝)

每當有人過來問車上還有否食物，嘉敏都會回道：「賣光啦！」，然後對話的話題又回到花車的身上。這樣一來一回的交流，令她感到高興，「今日人人都說(輪椅花車)很漂亮，很特別、有趣，反而較少負面的問句，所以今天開心很多！」

花費心思造出花車，在街上示眾，亦只是希望可以改變大眾對輪椅的看法、增加輪椅人士和大眾的交流。嘉敏說希望這次不是一個「為做而做」的活動，而是令大眾突破一直既有的思想，明白輪椅人士一樣可有和健全人士無異的快樂人生。