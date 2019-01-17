【輪椅花車】變身點心車、大紅花轎　輪椅人士：邀請健全人士試坐

日常的輪椅外觀總是黑沉沉，頂多椅背靠墊印上簡單圖案，不過，只需稍經過裝飾，輪椅都可變身大型花車，以「點心車」、「大紅花轎」等姿態上街跟市民「打招呼」。一群輪椅使用者近日設計花車，再在健全義工幫忙下將構思化成實物，更於本周六(19日)在中環舉辦的「花轆 Look 嘉年華」中巡遊一番，希望打破社會大眾對輪椅的想像框架。 攝影：洪嘉徽

「其實我真的很喜歡買衣服、打扮自己！」畫上腮紅眼影、明顯經悉心裝扮的路向四肢傷殘人士協會(下稱路向)主席嚴楚碧坐在輪椅上，以輕快的語氣，肯定輪椅人士同樣有「貪靚」需要。雖行動不便未奪去「打扮」興趣，嚴楚碧甚至試過買下紫色、粉紅色，各種不同款式的輪椅。

不過，她很快便發現輪椅顏色會限制衣服配搭。她說：「就如鞋一樣，買一對紅色鞋可能很漂亮，但你想穿綠色外套時就不搭了，變相那雙紅鞋你會很少穿。」然而，這並未打消她裝飾輪椅的念頭，反令她轉向小型配件裝飾着手，例如裝在輪椅上的粉紅色前輪。

雖然行動變得不便，但路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧指，自己仍很喜歡花心思打扮。(洪嘉徽攝)

輪椅人士眼中，輪椅或許是一種代步工具，甚至是可作裝飾的車輛，不過在「行得走得」健全人士眼中，這工具跟「傷殘」二字好像脫不了關係。她說：「很多人一見到輪椅就認為是禁忌，會拒絕坐在輪椅上，認為這是詛咒他失去活動能力，說『我不會碰這些東西，與我無關』。」嚴楚碧說，最初也想過，一群輪椅人士坐在搶眼的花車上在大街遊走，會否惹來途人異樣目光，但轉念一想：「為何不可？」

正因大眾對輪椅仍有偏見、視之為「大吉利是」禁忌，嚴楚碧更希望身體力行，向市民宣揚輪椅不一定是傷殘人士才使用，甚至邀請健全人士試着坐到輪椅上，「我們想告訴大家輪椅只是一件工具，未來或會變得很有型，甚至令你見到也想坐在上面！」

巡遊使用的花車皆由輪椅人士構思設計，雖說可讓他們發揮創意，但要找出可配合輪椅的可行設計並不簡單。她說：「我最初想過打扮成爆谷，即是自己成為一粒爆谷，但後來想不到如何量度外圍尺寸，又要想用甚麼物料，就否決了。」嚴楚碧憶述，當初不少構思都胎死腹中，但和路向的職員多番研究後，終構思出流動點心車、咖啡車等設計。

另一名路向會員蘇展通(阿通)也有參與花車巡遊。阿通笑着介紹起他的花車——流動咖啡車。他說，靈感來自舊香港「走鬼檔」，並打算在巡遊時跟途人互動。

訪問當日，健全義工正忙着完成用木板組裝的花車，流動咖啡車亦已半成型，但整個製作過程仍不容易。在旁的阿通，不時和義工商討着該如何組裝，皆因通過了構思階段，仍有不少技術問題需解決。

義工忙着完成花車時，阿通在旁不時和義工商討着該如何組裝。(洪嘉徽攝)

「因為花車裝置是外加在輪椅上，不是在一個有四個轆的木板上，所以要先想清楚，不然到時令車有損毀就麻煩了。」阿通續說，每架花車設計均不同，要將各具特色裝置固定輪椅上，是難題之一，加上輪椅是參加者日常需使用工具，平時駕駛着半成品外出會造成不便，故要想出活動當日可以簡單裝上輪椅的設計，亦令他們大感頭痛。然而，樂觀的他笑說：「幸好我不是坐在手推輪椅上，我的電動輪椅有較好承托，可以造出結構較大裝置。」

花盡心思，近日他們一輛「貼地」花車終於大功告成，而阿通說，這一切只是為了拉近輪椅人士和社會的距離，證明一件事，「坐輪椅可能是個不幸或意外，但在這之後，生活其實可有很多色彩。」

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除流動咖啡車，還有紙製氣球屋。這氣球屋由另一路向會員陳嘉敏設計，她參考動畫電影劇情而構想出來。雖紙製氣球屋看上去比其他木製的花車簡單很多，但要克服的難題仍有不少，她說：「要設計到在大風時，花車不會被吹散、能否被固定好，因為他們的(木製)車會比較穩固，萬一大風、下雨，我的情況也會挺糟糕。」

嘉敏參考動畫電影，設計出充滿夢想和歡樂的氣球屋花車。(洪嘉徽攝)

雖說是難題，但嘉敏說起自己的花車時仍笑意盈盈，她說希望大家見到她的花車時，會露出笑容：「對我來說很簡單，見到大家開心，自己也會開心。」失去行動能力，不代表夢想、怏樂亦會隨之消失，嘉敏續道：「這一個設計不是為造而造，而是希望將在輪椅上的想法帶給大家認識，原來美觀之餘，也以有歡樂在內。」