【輪椅花車】小學生大改造　輪椅變身「十六座小巴」

放學後的小學校舍傳出小孩玩得興奮的尖叫聲，幾個學生推動着兩輛輪椅，在禮堂內高速衝刺、轉彎，再向前衝，連帶坐在輪椅上的同學，亦因此而感到興奮。跑了兩個圈，推輪椅和輛椅上的學生轉換角色，再度在禮堂中奔馳。 玩耍一番後，在老師的帶領下，學生們將剛剛還是「玩具」的兩輛輪椅「合體」，變成一輛「十六座小巴」。這「小巴」是為了路向四肢傷殘人士協會舉辦的「花轆Look嘉年華」準備的輪椅花車，巡遊中展示的花車不止是由傷殘人士設計，更有不同的企業、團體參與，而這群學生就讀的德萃小學便是其中一間。 攝影：鄭子峰

輪椅和健全學生距離似近又遠，雖然在街上見過有需要使用輪椅的人，但真正接觸這工具的機會少之又少。問及學生們到看到輪椅時會否敢坐在上面，「我敢坐！」同學們齊聲回應後，就讀四年級的蕭湘說：「因為我們會行得很累。」累了就可以輪椅代步，說完她和同學都哈哈大笑起來。

德萃小學的學生幫忙改造輪椅，將之變成一輛「十六座小巴」花車。(鄭子峰攝)

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「我覺得他們見到輪椅已經很高興了，因為他們很喜歡車。」看見學生們玩得如此興奮，負責帶領他們裝飾輪椅的羅老師如此說。看着學生們面對輪椅時的動作、好奇的反應，羅老師估計他們沒怎麼接觸過這工具：「他們也有疑問，平時車會有方向盤，但輪椅沒有，該如何轉圈呢？」

在這份好奇心的驅使下，學生們在製作輪椅花車時都顯得興致勃勃，羅老師說希望他們可從中了解到輪椅結構之餘，亦可理解舉辦花車巡遊的原因：「希望用一個有趣的設計，令剛嘗試用輪椅的人士更容易接受，也希望輪椅可以成為一件更有創意的東西。」

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訪問當日，路向四肢傷殘人士協會(下稱路向)副主席柳冕到學校與學生們交流心得，當問到他們坐在輪椅上的感覺時，學生們馬上七嘴八舌地說起話來，「很舒服，像一輛車般，很快。」、「到時他坐在輪椅上面，她是揸車。」、「我識揸車！」打開了話匣子、熟絡了以後，學生們開始對他使用的電動輪椅產生興趣，甚至和他來了場比賽，看是電動輪椅快，還是學生們推的輪椅快。

學生們和路向四肢傷殘人士協會副主席柳冕來了一場輪椅比賽。(鄭子峰攝)

學生對輪椅的印象正面，但柳冕說這種想法在健全人士中，尚未算普及。「今次我們有部分輪椅讓健全人士試坐，他們都有點芥蒂，覺得『好人好姐』，沒理由要坐輪椅。」對一般人來說，輪椅往往和「傷殘」二字綑梆在一起，他說路向這次的活動正正希望改變這種思想，向大眾展示輪椅不單是傷殘人士的代步工具，健全人士亦可使用，甚至可以將之當成玩具。

柳冕指，希望改變大眾認為輪椅一家是傷殘人士使用的想法。(鄭子峰攝)

一個人帶頭裝飾輪椅，在世人眼中可能是標奇立異，但柳冕認為，當一大群人一起做這件事，就會變得普遍，就如戴眼鏡一樣。他說：「好像要戴眼鏡的人，眼鏡也可以裝飾，你不會歧視人戴眼鏡，我們坐輪椅也希望他們以同樣角度看我們。」