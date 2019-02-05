【豬年2019．銀齡舞獅1】長者舞起來　70歲老友記︰仍有年輕的心

踏入大年初一，醒獅賀歲少不得，誰說舞獅必定是年輕人專利？一群平均年屆約70歲「老友記」打破社會定型，突破自己年齡界限，三年前組成舞獅隊，證明晚年亦一片天。協助籌組舞獅隊的長者中心說，不少長者渴望晚年亦能保持健朗身體，而舞獅不但讓他們重拾兒時興趣，亦可作為健體運動，讓長者藉此強身健體，在表演過程中，更尋回自信和自身價值。

炯炯有神的舞獅搖頭擺尾，精靈鬼馬，在強勁的鑼鼓聲中左躍右跳。看到這生龍活虎的演出，難以想像，舞動獅子的竟是一群兩鬢斑白、滿臉皺紋的老友記。雖然他們年約68至80歲，但活力十足，笑言：「雖然體力不復當年勇，但有着年輕的心」。

舞獅隊到柴灣一間酒樓舉行的長者團年活動表演。（王海圖攝）

上月底，記者跟隨舞獅隊到柴灣一間酒樓舉行的長者團年活動表演。表演一刻，鑼鼓鑔聲起，不但台下觀眾向舞獅隊投下注目禮，就連酒樓部長、侍應以及場外的食客都來湊熱鬧。獅子走步、高拋、採青，一舉手，一投足，引來大家紛紛舉機拍攝，又議論：「嘩！老人家都舞獅呀！」舞獅結尾祝賀，觀眾掌聲雷動，當獅子退場，大家笑着爭相摸摸獅頭，其中看得樂透天的蘇婆婆說：「很精彩，無論舞獅和打鈸都很厲害！如果我有時間都想去打鈸」。

主力輪流舞獅頭和獅尾的「最佳拍檔」侯德芳和吳佩娟（左起）。（王海圖 攝）

「能夠得到大家的掌聲，是我們最大的鼓舞！」主力輪流舞獅頭和獅尾的「最佳拍檔」吳佩娟（68歲）和侯德芳（75歲）笑言，從未想過會達成舞獅心願，以往一直以為是男士和年輕人的專利，又透露獅隊起初只是由她們和4位女隊員組成的「娘子軍」，後來陸續才有4名男士參與，形成今日的18人隊伍，數年來在不同長者中心、賀年和嘉年華活動演出十多次。

他們這批長者對每一次表演珍而重之。表演前，各隊員會分工合作，有的互相整理衣服和腰帶，有的細心梳理獅頭鬚子，然後大家聽從師傅的指令採排。所謂「台上一分鐘，台下十年功」，現時隊員由打鑼鼓到舞獅頭，需經歷至少3至4個月以上訓練，兩星期練習一次，因應需要「加操」一星期兩次，每次約2至4小時不等。

一直醉心粵劇的佩娟，回想當初偶然間在長者活動中得悉舞獅隊活動說：「其實小時候娛樂不多，能夠免費看舞獅和大戲已經樂透，難得舞獅機會就挑戰一下，嘗試嬌柔的花旦功架以外，剛勁武功」。她笑言，最初舉起重達約8、9公斤的獅頭「手軟」沒力，「撐幾下就想放下來」，幸好有一定粵劇底子，加上師傅簡化動作和步法，減少腰部動作，加強手部鍛鍊，慢慢就掌握技巧。

舞獅隊由一群平均年屆約70歲的長者組成。（王海圖 攝）

除了撐起獅頭，舞獅都講求默契，在旁的德芳稱：「秘訣就是要多練習」。她自言，記性不太好，「不過師傅和社工都會拍下訓練影片，我就更容易記程序」。她透露，雖然本身有運動習慣，但起初參加舞獅不獲丈夫支持，擔心她受傷，「後來他多次來觀摩後，就放下心來，甚至鼓勵我多參加活動」。

少數男隊員之一的黃國偉（中）稱，女士舞獅不輸給男士。（李智智 攝）

少數男隊員之一的黃國偉（68歲）負責打鈸，他稱，小時候看不少黃飛鴻的電影，深深被當中舞獅橋段吸引，「見到舞獅有功夫的元素，左躍右躍很詼諧，年輕時已經想玩，可惜忙於工作」，又坦言起初都質疑年長女士舞獅的能力，「但之後很佩服她們，做得比很多男士更好，剛中帶柔，柔中帶剛」。

他語重心長說：「年紀大了別讓他人標籤體力不行，智慧又低，如果你都接受這個標籤，價值觀就很低，人生就沒甚麼意義。兒女大了，正是你最多時間的時候，可以學習新鮮事，沒有甚麼不可能的」。

路德會富欣花園長者中心社工阮曉虹，樂見隊員在訓練和演出中重拾了自信和價值。（王海圖 攝）

路德會富欣花園長者中心負責組織這隊名「樂齡耆獅」舞獅隊，其中心社工阮曉虹稱，樂見隊員在每一次訓練和演出中重拾了自信和價值。她稱，當初該中心為鼓勵長者強身健體，構思引入一些新的健體運動，「舞獅是中國國粹，講求合作精神，又需要體能，同時亦是不少長者童年熱愛活動，故建立舞獅隊吸引長者發展健體能力。

她續說，過去不少隊員都會對自己的能力憂心忡忡，有個別隊員因而退出，「如他們會怕跟不上節拍和程序，我和師傅會想方法寫一些曲譜，按照每個人的特性，陪他們練習」。她強調：「我們都會給他們一些信念，不是要一個完美的演出，而是在過程中如何去經歷，在當中找到自己喜歡的事情和潛能，突破自己。就算有困難，我們都會一起學習如何去克服」。

舞獅隊師傅陳天玄希望將舞獅帶入不同的年齡層。（王海圖 攝）

舞獅隊師傅陳天玄透露是著名道派宗師陳斗第四代傳人，感觸地說，將舞獅帶入不同的年齡層，發展成健體運動文化，一直是他人生目標，又冀藉此讓更多長者踏足社區，達致長幼共融，「每次隊員出席活動時，他們都會拍攝花絮，第一時間會傳給兒女看，隊員給我看兒女讚美和支持的說話，我見到這一幕真的很開心」。

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