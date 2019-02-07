【豬年2019．銀齡舞獅 3】旅遊巴司機係舞獅傳人　義教耆英舉獅頭

「弓步起步、麒麟變步」舞獅師傅陳天玄向一批銀齡學員傳授舞獅心得。《香港01》連日報道一群平均年屆70多歲長者，透過舞獅為晚年人生寫上新一頁，在他們背後的陳師傅亦存有一個宏大心願。原來這位陳師傅於元朗圍村長大學藝，眼見其師公到各圍村授徒，今天他想將舞獅發展成健體運動，帶入不同年齡層。肩負起道派宗師陳斗第四代傳人身分，即使其正職「做足12小時」，他仍甘願抽空義務為小朋友以至老人家傳揚舞獅技藝。他說：「只要多一個人學有所成，我就心滿意足了」。

將舞獅帶入不同的年齡層是陳天玄（右三）的人生目標。（岑卓熙 攝）

「大家要牢記剛才動作！」陳天玄雄亮的聲線貫穿整個房間，所有舞獅隊員立馬抖擻精神排練。他笑着對記者說：「別看他們年紀平均70多歲，只要他們學懂我所教技巧和方法，演繹出來時，根本和年輕人差不多」。

陳天玄認為長者學習舞獅並非難事，更可作為健身運動。（岑卓熙 攝）

人稱「天玄師傅」的陳天玄（43歲）憶起，在2015年一聽到路德會富欣花園長者中心邀請他，成為新舞獅隊「樂齡耆獅」訓練導師，二話不說就答應。他說：「那時我認為是一個大膽和創新嘗試。長者視獅子為是吉祥物，觸摸一下已很開心，透過這次舞獅活動鼓勵他們強身健體，同時將龍獅運動推廣至不同的年齡層，又可以傳承中國傳統文化，所以我很樂意！」

陳天玄希望承傳傳統舞獅文化。（受訪者提供）

正職是旅遊巴司機，天玄師傅每日「返七放七」，假日除了陪伴家人外，仍堅持義務到各區為小朋友、年輕人和老人家教授舞獅，強調無班授徒。雖然是「義務」，但他對每一堂課、每一位學員都從不馬虎，為不同年輕和資質學員設計新潮隊服，「度身訂造」動作和道具。

「傳統獅子離不開『腰、膊、橋（手臂）、腕』四個要點，為增加長者平穩度和掌握程度，我會刪減腰的動作。我亦會為他們多做熱身運動，又特別設計厚身腰帶，減低他們受傷機會」。天玄師傅接着指向鼓車滔滔不絕說：「這是傳統鼓車，是三個輪，效果如同炮台。旁邊還有放置樂器的『槍袋』，是傳統鼓車的特色，再重新製作的，應該暫時只有我」。熱愛設計的他，除了小朋友特別訂製小獅頭和鑼鈸外，還用親手貼紙和綠色油漆製造「木板荷葉」，「希望在採青時將唐生菜放在上面，表演更美觀」。

細心的天玄師傅續指：「傳統獅子離不開『腰、膊、橋（手臂）、腕』四個要點，為增加長者平穩度和掌握程度，我會刪減腰的動作。我亦會為他們多做熱身運動，又特別設計厚身腰帶，減低他們受傷機會」。

這份承傳的熱心，皆因來自對舞獅的熱愛。天玄師傅形容自己「骨子裡流着舞獅的血」，他憶想起小時候元朗圍村環境成長，「當時經常有舞獅表演，我一見到表演者的舞姿就馬上熱血沸騰，追着獅子跑」。他父母亦曾醉心龍獅運動，帶年約13歲的他向楊強拜師，而師公為將「陳斗獅」發楊光大的道派名師楊鴻，成就他成為道派宗師陳斗第四代傳人，「當年有幸目睹楊鴻的舞藝，真是嘆為觀止」。

天玄師傅娓娓道來說，60、70年代文革時期， 廣州白鶴派大力士、道派宗師陳斗來港，又成立道派國術社、陳斗醫館及道派陳斗健身學院，將道派武術和舞獅方法及技巧留傳，再由師公楊鴻在元朗廣傳開去，在各圍村授徒，包括英龍圍、逢吉鄉、雞地、橫洲、南邊圍和西邊圍等。「每年農曆3月23日元朗天后誕巡遊活動，以十八鄉鄧氏家族鄧英龍聯辦的出獅巡遊活動歷史最為悠久，至今仍堅持活動。」

鶴山獅獅頭較扁長，嘴部突出，故又名 「鴨咀獅」。（受訪者提供）

「陳斗獅」原名為「鶴山獅」，與「佛山獅」為南獅的兩大派。以獅頭形態而言，佛山獅獅頭較圓大，額寬有勢，嘴較平闊；鶴山獅，獅頭較扁長，嘴部突出，故又名 「鴨咀獅」，由廣東獅王馮庚長和陳斗按貓頭的形態創作，而動作如同貓姿，變化多端。「陳斗獅的特色是透過『弓麒推進』，由弓步起步，加上麒麟步的變步，再成為跳躍，結合踭趾轉動，以及手腰的動作配合形成『咬、合、開』，令獅子的演釋更活潑傳神！」天玄師傅手舞足道地說。

他稱，陳斗鶴的內部支架，比一般獅子的直徑尺碼較長和圓潤，若要擔起，前臂必須要登直，再由 腰、膊、橋、腕的四大力點抱著竹篾。「當中以腕最難掌握，需要跟隨著點衡音裡的步伐來穩定下巴的幅度。配合不同情緒上的分佈，動作清脆利落，則為上乘的獅子。」有別於一般獅子的喜、怒、哀、樂，他結合傳統再自創「驚（驚青）、傲（傲氣）、探、獵」情緒和動態。

他又補充，點衡音曲譜內容由師公楊鴻一直留傳至今，亦是他教學指標，曲譜由八和會館師傅編寫，聲線清脆，對於長者而言亦較易掌握。

雖然天玄師傅努力承傳舞獅文化，但他透露，能夠真正繼續學習的人「買少見少」，他兩個分別就讀中四和中一的兒女有資質，可惜不願意繼承，只能寄望年幼的姨甥。他又表示，現在舞獅活動受到不少規限，除了表演需要領取許可證外，由於不少室內練習場地鄰近民居，經常因嘈音而被投訴，建議政府可鼓勵更多社區中心提供舞獅訓練場地，讓更多人有機會接觸舞獅。