【豬年2019．銀齡舞獅2】政府推動樂頤年　68歲粵劇花旦潮學舞獅

香港連續多年被評為最長壽的地區，女性人均壽命達逾87歲，而男性則為逾81歲，反映長者的健康需求亦愈來愈高，雖然政府積極推廣「康健樂頤年」（Active ageing），冀社會各界合作，讓長者多走入社區運動，促進身心健康，鼓勵坊間為長者提供運動種類不再設限。

《香港01》昨報道，有社福機構突破社會對長者能力定型，將舞獅發展為健體運動，吸引一群平均年屆70多歲的長者參與，強身健體之餘，建立個人價值，其中3位成員呼籲「老友記退休後勿小看你年老，晚年亦可很精彩！」

路德會富欣花園長者中心於2015年10月成立長者舞獅隊「樂齡耆獅」。（王

面對本港人口老化，政府過往除了增撥長者醫療開支，亦透過安老事務委員會推廣 「康健樂頤年」 （Active ageing），例如在各區增建多項長者服務的社區中心，協助長者繼續參與社區、經濟和社交活動，讓長者於晚年保持身心健康。今年1月，政務司司長張建宗表示，投放861億元到安老服務，等於政府兩成的經常性開支，亦「鼓勵長者積極樂頤年，不要以為自己年紀大就躲在家中，反而應該走出社區，不論做義工、交朋友、擴大生活圈子或探望兒孫也好」。

（左起）舞獅隊主力之一的吳佩娟和侯德芳。（王海圖 攝）

為吸引長者多做運動，走出社區，路德會富欣花園長者中心於2015年10月成立長者舞獅隊「樂齡耆獅」，提供政府的健體設施和坊間運動興趣班，如太極和游泳等以外的另類健體運動。舞獅隊成員平均年約70多歲，曾在長者中心、賀年活動和嘉年華義務表演。據悉，基督教香港信義會頌安長者鄰舍中心亦於2010年成立同類的龍獅隊。

吳佩娟過去一直投入做粵劇花旦。（受訪者提供）

舞獅隊主力之一的吳佩娟（68歲），本身是退休護士，她稱雖然離開職場多年，自己仍非常好學、喜歡挑戰自己，「過去一直投入做粵劇花旦，雖然可以千嬌百媚，但其實自己從小都渴望挑戰舞獅，感受當中剛勁力量，幸好有中心提供機會讓我們學習」，又強調運動並無年齡界限，只要按體質量力而為便可。

侯德芳鼓勵長者多出外活動，建立個人自信和價值。（王海圖 攝）

幾十年前由四川移居香港的侯德芳（75歲）同樣主力舞獅頭，她稱，由工廠文職退下來後，一直積極運動，保持健康體魄，「至今幾乎無病無痛，當初一聽到有舞獅隊，覺得很新鮮，就馬上想嘗試。特別舞獅場面很熱鬧，聽到大家掌聲，自己也很有滿足感」。

對於不少退休長者對生活深感苦悶，侯德芳說：「關在家裡就會覺得很悶，要參加多些活動。如果有時間做些義工，現在我都做了幾份義工，會覺得自己很有用，你幫到別人，他人開心，自己更開心。

黃國偉（中）認為應在退休多學習新事物。（王海圖 攝）

負責打鈸的黃國偉（68歲）過去任職房署，由於兒時受黃飛鴻電影吸引而特別加入舞獅隊。他認為退休後才是自己人生黃金時候，發展自己興趣，如體能訓練、行山和旅遊，「年輕時礙於糊口工作，被迫犧牲自己娛樂。現在兒女大了，時間多了，正可以學習新事物，不論體能運動和社交方面都可以繼續學習。以往所學東西或已過時，再重新建立新學問未嘗不可」。他又透露，未來冀舞獅隊衝出世界，在各地表演。

其實美國運動醫學會(ACSM) 最近發布的「2019運動趨勢」，選擇自己感興趣運動訓練的調查，排名第四名是長者運動計劃，反映社會近年愈來愈注重長者生活質素，研究指出較健康人士擁有較好的生活質素。運動訓練不但能改善長者體能預防疾病外，亦可改善精神健康、改善平衡力防止跌倒、增加社交活動和提升認知功能，首3名是穿戴運動科技、團隊運動和高強度間歇訓練(H.I.I.T)。

路德會富欣花園長者中心社工阮曉虹稱反映，過去不少長者反映對舞獅深感興趣，可惜沒有途徑學習。（王海圖 攝）

路德會富欣花園長者中心由去年4月至今年1月，長者健體班（包括太極、詠春、長者保健、長者防跌運動等）的整體總人次達3150人，其中樂齡耆獅達432人次。中心社工阮曉虹稱，近年長者對健體的需求日益上升，惟目前政府和社福機構提供的活動中，「不少因顧慮長者體能限制，種類選擇不多」，但中心認為長者仍有發揮其他潛能空間，「只需因應體質作一些調整，沒東西做不到。以舞獅為例，我們會特別減少腰部動作和高難度動作，為長者設計厚身腰帶，減少長者受傷機會。」她稱，過去不少長者反映對舞獅深感興趣，可惜沒有途徑學習，「正因為社福機構變相是重要渠道，補足長者需要」。