【交通津貼】一部邨巴安裝成本13萬　業界批八達通：扼殺小型公司

公共交通費用補貼計劃今年實行，市民昨日起每月可領取最多300元補貼。《香港01》發現，雖計劃涵蓋居民巴士(邨巴)，但全港約307條邨巴路線，目前僅34條獲運輸署批准納入計劃，佔整體11%。有營辦商透露，計劃只限安有八達通讀卡器的邨巴才能申請，但每部邨巴安裝費達7萬元、居民數據庫索價約6萬元，變相每條路線額外開支動輒數十萬元，小型營辦商根本無力支付，批評政策讓八達通卡有限公司享「獨市生意」，料未來八達通系統若被加入為招標要求，會進一步扼殺小型營辦商生存空間。

「政府想派錢，點解變相迫我哋拎幾十萬元畀八達通(有限公司)賺？」阿添跟弟弟阿發是浚欣巴士有限公司負責人，兩兄弟所屬公司由學童接送起家，但本港出生率低，學童數目有限，於是拓展其他包車服務，包括經營數條邨巴路線。

不過，隨今年政府落實免入息審查的公共交通費用補貼計劃，透過八達通系統紀錄市民交通開支金額及發放補貼，阿添跟阿發經營壓力就大大增加。阿添說：「以前居民不會要求安裝八達通系統，大家都是撕飛仔，入銀仔，但現在於政府派300元誘因下，居民都希望邨巴公司安裝。」

浚欣巴士有限公司經營數條邨巴路線 ，不過，隨今年政府落實免入息審查的公共交通費用補貼計劃，不少居民要求安裝八達通系統。(阮秀君攝)

阿添曾向八達通有限公司查詢，卻為安裝成本嚇一跳，「每部邨巴讀卡器安裝費7萬元、居民數據庫需約6萬元，且不能共用，不能轉讓。換言之，即使經營同一屋苑兩條路線，都要買兩套數據庫，若中止邨巴合約就Total loss。」

他以其中一條邨巴路線舉例，「一條路線恆常運作要兩部車，另外有一部後備車。三部車讀卡器安裝費已21萬元，再加數據庫就差不多27萬元」，更說同一屋苑其他路線需五部車以維持合約要求的班次，按比例計算，引入八達通系統額外成本達40萬元，認為難以支付，因而遲遲未有向運輸署申請所屬邨巴路線，納入補貼計劃。

「邨巴合約期多數兩至三年，而車票都是每位十元二十元，若花數十萬元安裝八達通系統，又如何回本？」阿添其中一條邨巴路線合約期餘下約半年，料下一次招標，屋苑合約招標時，會要求營辦商的巴士設有八達通系統，以便加入公共交通費用補貼計劃。

阿添(前)曾向八達通有限公司查詢，卻被安裝成本嚇一跳。(阮秀君攝)

其公司連同其他包車服務共有約30部車，當中經營居民巴士的車輛約10部，阿添表示，大型營辦商車隊大，部分兼營專利路線，在車輛數量多之下，享有更多優惠，批評政府這補貼政策進一步削弱小型營辦商競爭力，「現在居民巴士服務利潤不多，但有這額外開支下，即使有招標都唔知敢不敢入標，因中途怕有機會被屋苑終止合約，未必承擔到這麼大的虧蝕。」

他質疑，為何政府推行計劃時，只限公共交通營辦商安裝八達通平台，製造「獨市」，令整個業界都只能購買該平台服務。按運輸署資料，截至去年12月已登記的非專營公共巴士共有7,130輛，當中約有1,087輛為居民巴士。非專利公共巴士從業員協會理事長蘇寶蓮表示，業界存有大量10架或以下的小型營辦商，大部分都無力支付引入八達通系統，導致只有小量邨巴路線納入公共交通費用補貼計劃，促政府資助小型營辦商引入八達通系統，或跟八達通有限公司洽討提供更優惠方案。

非專利公共巴士從業員協會理事長蘇寶蓮表示，業界存有大量10架或以下的小型營辦商，大部分都無力支付引入八達通系統，導致只有小量邨巴路線納入公共交通費用補貼計劃，促政府資助小型營辦商引入八達通系統，或跟八達通有限公司洽討提供更優惠方案。(阮秀君攝)

整理運輸網上資料，目前本港共有307條邨巴路線，當中34條邨巴路線獲運輸署批准納入公共交通費用補貼計劃(詳見文末列表)，涉及約16個營辦商。

運輸署發言人則指，截至本月14日，署方批准34條邨巴路線納入計劃，現正處理參與補貼計劃的邨巴申請約10宗，共涉及10多條路線。發言人又指，考慮到計劃須操作簡便，同時考慮現時市民普遍使用八達通支付交通費用，認為現階段透過現有八達通平台實施計劃是最為合適。 署方另指，政府了解八達通卡有限公司已為新申請加入該計劃並須採用八達通收費系統的邨巴營辦商提供特別優惠。

運輸署發言人指出，減少計劃被濫用，政府會實施一系列監管措施，包括在車上安裝八達通收費系統，然後向運輸署提出申請。在計劃下，邨巴、員工巴士及街渡營辦商，須按運輸署所批准及規定的營運細節，包括路線、服務時段、班次及收費等提供服務。 營辦商可根據其商業考慮或其他相關因素，自行決定是否或何時申請參與計劃。

八達通卡有限公司發言人則指，已為新申請加入該計劃採用八達通收費的居民巴士營運商，提供購買或租用八達通處理器及其它相關裝置及服務的特別優惠，並指有個別屋苑因應其管理需求，而需要其他附加服務，例如需識別乘客身分是否該屋苑的住戶而享有該乘車服務或收費，不同營運商可因應其需要而决定是否添加或購置，並不影響其能否加入該計劃的要求。

免入息審查的公共交通費用補貼計劃小資料 免入息審查的公共交通費用補貼計劃於2019年1月1日落實，涵蓋所有港鐵、專營巴士、專線小巴、渡輪及電車服務，以及由運輸署批准納入計劃的指定居民巴士（即「邨巴」）、員工巴士、紅色小巴及街渡服務。 在計劃下，市民每月公共交通開支若超出400元，政府會為超出400元的實際公共交通開支提供25%的補貼，補貼金額以每月300元為上限。由 2月16日（星期六） 起，市民可透過各領取補貼途徑，以八達通輕拍閱讀器，將一月份的補貼儲入八達通內。領取每月補貼的限期為 3 個月 。

全港約307條邨巴路線，目前僅34條獲運輸署批准納入計劃，佔整體11%。（阮秀君攝)