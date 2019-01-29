【居民巴士系列】營辦商月付六萬元予鄉委會　馬灣人擔心轉嫁乘客

兩條往返馬灣跟荃灣的居民巴士路線本月31日截標。《香港01》近日取得馬灣鄉委會所發招標文件，顯示其中一招標條款為每月向鄉委會支付不少於六萬元的行政費。 馬灣鄉委會主席陳祟業承認，多年來鄉委會均有收取相關行政費作專營條件，收益用作區內活動及服務。馬灣珀麗灣業委會及居民質疑，行政費最終轉嫁給乘客，而相關路線為馬灣居民出入新界西主要交通，為何要用乘客車費補貼鄉委會運作。

按運輸署資料，為減少對青嶼幹線的長遠交通影響，現時馬灣路及馬灣內所有道路為禁區，24小時不准車輛進入。除了渡輪，馬灣居民出入主要依靠七條居民巴士。當中，接駁至荃灣跟荃灣西的路線NR331及NR331S，是居民出入新界西及西鐵站的主要交通，由馬灣鄉委會申辦。

（資料來源／運輸署）

去年11月底，馬灣鄉委會張貼告示，就該兩條路線的2019年至2022年的營運合約招標，並將於本月31日截標。《香港01》近日取得馬灣鄉委會所發招標文件，當中提供馬灣村巴服務協議書參考樣本，首頁列明「協議書內容需於合約期內支付行政費給馬灣鄉事會，每月不少於港幣六萬元」；在附件提供表格，讓承辦商自行填寫行政費金額。

（阮秀君攝）

非專利公共巴士從業員協會理事長蘇寶蓮表示，要求居民巴士承辦商支付每月行政費予申辦路線持份者的做法並不常見，亦不贊成相關做法，因承辦商需將費用計算在營運成本內，導致票價相對較高。

非專利公共巴士從業員協會理事長蘇寶蓮表示，支付每月行政費予申辦路線持份者的做法並不常見。(阮秀君攝)

珀麗灣業主委員會成員倫智偉表示，過去數年一直流傳居民巴士承辦商向馬灣鄉委會支付行政費的說法，是變相「入線費」，但沒有文件證明，向營辦商或相關人士查問時，對方一直不置可否。他指出，珀麗灣居民也申辦多條居民巴士路線，供整個馬灣區居民，包括鄰近鄉村居民乘搭，但沒有要求收取行政費。

（阮秀君攝）

他認為，馬灣居民以珀麗灣住戶為主，出入均會乘搭NR331及NR331S居民巴士，但未必受惠於鄉委會服務，馬灣鄉委會不應向經營該路線的營辦商，每月收取行政費，令其營運成本增加，最終轉嫁乘客，由乘客「補貼」鄉委會運作。而居於珀麗灣近十年的潘生指出，相關車站位於屋苑旁，是他來往西鐵站的主要交通工具，由於他需到本港不同地區工作，亦不時乘搭該路線。

（柏麗灣業委會提供）

雖然運輸署未有提供歷年該路線實際票價，但據珀麗灣業主委員會資料，過去十年，營辦商就NR331先後六次加價，由2007年訪客票價為6元、居民5.5元，加至現時訪客12元、居民8.8元，加幅由三成至一倍不等。至於2003年投入服務的NR331S，於過去6年亦有四次加價，票價則由2003年訪客9元、居民6元，增至現時訪客12.6元及居民9.1元。

（阮秀君攝）

馬灣鄉委會主席陳祟業表示，該路線巴士營辦商向鄉委會支付行政費由來已久，亦有歷史緣由。他解釋，昔日馬灣仍為孤島時，主由靠街渡出入，當時街渡營辦商已向馬灣鄉委會支付行政費，換取該區「專營權」，鄉委會負責確保該區沒有其他營辦商加入競爭。及後，青馬大橋落成後，居民巴士路線陸續開通。街渡營辦商難以經營結業，NR331路線於2003年設立。陳祟業說，當時居民巴士路線營辦商亦按街渡做法，向鄉委會支付行政費。他強調，行政費用於鄉委會贊助或舉辦一系列居民活動，包括天后誕、長者宴等，惠及區內民居。

於今次居民巴士路線招標，陳祟業料最少有3間營辦商入標，會在截標後，由各村代表組成的小組評標，除行政費金額多少以外，更會考慮營辦商在青馬大橋封橋時的應對方法，以及居民優惠等。

（阮秀君攝）

現時NR331及NR331S由珀麗灣客運有限公司營運，其公司發言人表示，就標書內容不予置評；現正細閱標書的內容，仍未決定會否落標。關注荃灣居民巴士服務的工黨幹事趙恩來指出，票價關乎公眾利益，但運輸署應跟進相關問題。

另有居民提出引入更多居民巴士路線，運輸署發言人表示，按照既定的做法，署方會按地區的發展、人口的轉變及居民的需求，與區議會及地區人士就公共運輸服務保持溝通，並因應所得的意見，制定不同的調整方案，以確保運輸服務適切及足夠。署方一貫按同樣的原則密切監察往來馬灣的運輸服務，並不時安排調查，了解實際的供求情況。