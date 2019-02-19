【01心意慈善項目】去年接3萬宗求助 生命熱線呼籲捐款續營運

生死有時只在一線之間，一通電話或會改變結局。過去一年，全港共有約1000宗自殺身亡個案，而提供預防自殺服務的生命熱線去年共接獲3萬多宗求助電話，平均每日約100個，情況值得關注。這些非一般的「接線生」彷如救護員，利用電話筒和無盡的關懷治療求助者的心靈，拯救生命。

「我有癌症，老婆又話要同我離婚，我想死......」某天清早，生命熱線義工阿明接獲一名中年男子來電，拋下這句話後隨即泣不成聲。言談間該男子向阿明透露自己已走上天台，打算從天台一躍而下，了結這煩厭的人生。在萬念俱灰之際，該男子選擇向「生命熱線」24小時預防自殺熱線求助，而這一通電話，最終在阿明的細心聆聽、默默支持下挽回了該男子的生命。

「你還有我們」成功挽回寶貴生命

事實上，阿明擔任熱線義工多年，明白突如其來的癌症，再加上家庭問題，容易令人心力交瘁，「佢打電話畀我哋，盡情咁講出佢嘅不快，隔住個電話，佢講我聽，講講下又覺得起碼有人聽佢呻，唔係諗到咁絕望，有啲仲會上網睇番同自己個病相關嘅資訊，搵方法去醫好個病。」阿明認為耐心細聽求助者的想法，陪伴他們度過難關，讓求助者感受到電話筒的另一邊仍有人支持他們，便有機會挽回其寶貴的生命。

一通電話雖未能助解決困境 但至少能讓他們感受到「人間有愛」

「生命熱線」愛．喜．行慈善步行籌款是「生命熱線」每年的重點活動，目的是向大眾宣揚珍惜生命，積極面對人生的正面訊息，同時是支撐整個免費熱線服務運作的最重要籌款活動。該團體執行總監吳志崑表示，一通電話雖然無法協助求助者解決問題，但至少讓他們知道「人間有愛」，「當孤單、無助、絕望嘅情緒出現，會覺得無人關心、無人明白，甚至無人願意聽佢講嘢，但我哋呢個防止自殺熱線隔住個電話筒，24小時有人聽佢講嘢，呢個陌生人唔知佢背景，亦都唔會批評佢，係一個好好嘅抒發渠道，令佢哋心情平復返。」

生命熱線義工提供的並非一般義工關懷服務，而是能拯救他人生命的關鍵角色。（資料圖片）

今年「生命熱線」「愛．喜．行」慈善步行籌款活動將於3月2日假大潭郊野公園舉行，歡迎各界共襄善舉，透過「01心意」平台捐款支持及報名參加，讓更多感到不被了解及接受、情緒難有抒發出口的人士獲得及時的聆聽、陪伴與關懷，鼓勵他們重新以積極態度面對人生。

「愛．喜．行」慈善步行籌款項目現已在「01心意」平台上架，公眾可以捐款及報名，項目更受惠於善款配對計劃，香港01眾樂基金會配對*相關善款。你的一份捐款成就兩倍心意，請即進入「01心意」平台支持啦！

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