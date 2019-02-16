【01心意慈善項目】「盲」「聾」組「猛龍長跑隊」衝破障礙

視、聽障人士因著身體缺陷，家庭、工作及心靈同受壓力，非常人能理解。香港傷健共融網絡創辦的「猛龍跑」，取其諧音由「盲」與「聾」的人士組合成「猛龍隊」，透過跑步助傷健人士跑出陰霾、豐富身心靈。

「猛龍」取其諧音由「盲」與「聾」的人士組成「猛龍隊」，在互相補足的情況下跑畢整個馬拉松路程。（鄭子峰攝）

Ken於25歲前都是一名健視人士，靠「揸車搵食」，惟視力突然變差，求醫後發現自己患上視網膜色素病變，更有失明之虞。突如其來的惡耗，令Ken一度以煙酒麻醉自己，「初初接受唔到自己會盲，有幾年時間收埋自己喺屋企暴飲暴食；脾氣暴燥，鬧屋企人；又食煙飲酒麻醉自己。」直至Ken認識猛龍隊後，藉著跑步釋放負能量，身心才得以舒展，「嗰時生活習慣差嘛，肥到坐低肚腩頂心口，跑咗步之後瘦咗40磅，唔止人輕咗，心情都輕鬆埋。」

家庭工作壓力大 跑步助舒壓

永殷為Ken的跑伴，三歲時因病導致失聰，缺陷使他在工作及家庭上受盡壓力，「以前返工老闆對我嘅態度唔太友善，令到我返工唔開心、好大壓力；返到屋企又同個仔溝通唔到，功課又教佢唔到。」幸獲太太支持，並推介永殷加入「猛龍隊」跑步，壓力終能釋放，「跑咗步之後，發現跑步原來好開心，見到周圍嘅跑手都笑笑口，好幫到我緩解壓力。」

「如果聽唔到，點同親人或者其他人溝通；睇唔到，又點踢波、跑步、做運動？」香港傷健共融網絡體育幹事蔡偉健（Eric）為視障人士，但自小熱愛運動，畢業於體育學系。他深明視障人士要做到身心健康絕非易事，一心運用個人知識及經驗協助同路人，透過機構支援及跑步鼓勵傷健人士走進社區，「好想工作方面都可以用運動幫助返啲傷健人士，等佢哋可以透過運動多啲機會接觸社會、建立自己」。

視聽障人士合作 馬拉松創佳績

Ken早前與永殷參加十公里馬拉松賽事，更以五十五分鐘佳績完成。Ken表示，「冇諗過一個睇唔到，一個聽唔到都可以咁夾！」這對猛龍組合，正正體現出Eric口中所講的猛龍精神：「猛龍嘅宗旨唔係邊個幫邊個，而係互相補足，每個人都有佢嘅角色。」Ken與永殷現以半馬為目標，期望透過跑步助人自助。

「希望大家支持我哋機構，等我哋可以繼續用資源自助，將計劃行落去。」Eric坦言捐款對計劃延續非常重要。猛龍跑2019舉行在即，Eric呼籲大眾親身落場體驗予以支持，或以捐款支持傷健人士，讓他們可以透過相對較安全的跑步運動建立目標，建立自信。

香港傷健共融網絡致力促進殘疾人士平等參與社會，推動並宣揚傷健共融文化，想支持「猛龍跑」項目，請即進入「01心意」平台支持香港傷健共融網絡啦。 項目受惠於善款配對計劃，你的一份捐款成就雙倍心意。

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