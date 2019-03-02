【公廁・休息室】落區視察　值勤室缺電爆渠　清潔工：馬死落地行

一張清潔工在公廁洗手盤食飯照片，令市民心酸。食環署現時負責管理799所公廁，當中共264間提供廁所事務員值勤服務，但只有226間公廁設有值勤室。工會成員帶記者實地查看6個公廁，作為使用者，數分鐘的生理需要也許被方方面面顧及了，但作為一日5至9小時留守的清潔工，他們的工作與休息環境卻被忽略。 部份清潔工在無窗戶、無抽氣的密封值勤室用餐；有的根本無「容身之處」，下雨時需躲在公廁入口處避雨；在結合垃圾站的公廁工作較為幸運，因另有儲物室可休息。公廁清潔工基本上都已上了年紀，不少為六旬老人，吃一口飯，容易嗎？

培正道公廁女廁值勤室為漏水「黑房」，需以雨傘「擋雨」。（黃廸雯攝）

培正道公廁 值勤室漏水 工人開遮食飯

何文田培正道公廁位於與窩打路道交界位置，在九龍公共圖書館側，男女廁均設值勤室，但都沒有窗戶，十分悶熱。男值勤室在男廁外，但同時是電錶房。女值勤室更直接設於女廁內，同時是儲物室，為一闊度約3呎的窄小空間，入口右側有一個洗手盤，地上放了一部抽風機，多層鐵架放在最裏頭，除了員工儲物，更要擺放紙巾及清潔用品，「屋頂」用膠袋遮蓋，再搭上一把雨傘置於唯一的座位之上，清潔女工向記者稱，雨傘是食飯、休息時「擋雨」之用。

若關上門，值勤室是一個無窗「黑房」，「好熱架！依家天氣涼先好啲咋！」由於值勤室設計時沒有設置電源插座，清潔女工表示，「前人」一向由女廁入門處「違法」接駁拖板至值勤室，開動抽風機讓空氣流動，為了這套接電拖板，她還得以100元向「上手」購入。

要求裝插座 建築署指不合適

這名清潔女工已60多歲，返七放五，工作時間留在廁所內，中間一小時的無薪食飯時間，偶然會帶飯，在廁內值勤室食飯，「（異味）梗係有架，是旦喇，無辦法，馬死落地行！」手臂有舊患無法拿動重物，工種的選擇亦不由她，她無奈地說，但吃罷後，便會到外面走走，「喺度會屈住」。

食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑指出，過往曾去信當局要求為值勤室加裝正式插座，但經建築署及機電署人員檢視後，回覆指不適合。

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聯運街及建隆街公廁 結合電錶房／泵房／士多房

264間公廁提供廁所事務員值勤服務，只有226間公廁設有值勤室，而當中不少是「一房兩用」，即值勤室本身是電錶房或泵房等，部份極為狹小，擺滿雜物，清潔工「無容身之所」。

旺角聯運街公廁，女廁內設有值勤室，但其實只是電錶房冠上值勤室的名義，可擺放一張座椅，勉強在內歇息；而男廁則沒有值勤室。同樣地，位於屯門的建隆街公廁亦無值勤室，倒有一個公廁外的士多房，李美笑估計，士多房空間也狹窄。士多房門外及女廁入口處擺放的座椅，相信是清潔工歇息的地方。

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屯門轉車站星級公廁 無窗值勤室 夏天可達40度

李美笑表示，自公廁清潔工作外判後，要求有常駐清潔工，工時較長令清潔工有食飯及休息的空間需要，但公廁設計並無顧及。她指出，近年啟用的屯門公路巴士轉乘站公廁在曾獲星級廁所，但值勤室的通風系統依然不理想。

屯門公路巴士轉乘站（往屯門方向）公廁於2017年底啟用，卻因喉管狹窄，廁所不時倒灌，污水四溢。記者採訪當日，男廁便因倒灌而封閉，地面漬水，排泄物漂浮。該廁的值勤室同樣設在廁所內，男廁的值勤室約廁格大小，擺滿雜物，清潔工難以逗留在內，清潔工添哥直言：「又細又窄，平時唔會入去，只會換衫攞廁紙之入去，其實係士多房嚟！」

平日添哥會坐在公廁外，吹吹海風歇歇腳，惟下雨時得躲在門口，「出面環境咁好，冇理由留喺入面，除非翻風落雨，但都只係坐喺門口，得門口有瓦遮頭。」若可選擇，他亦希望休息空間更大。

比起男廁，女廁值勤室的空間最少大兩倍，亦有抽氣系統，但女工反映無風扇，無窗對流，抽氣效果不理想，夏天可達40度高溫，一關門便甚為翳焗，加上值勤室內亦有渠口，萬一倒灌，便一室惡臭。



砵蘭街公廁及垃圾站 垃圾站儲物室當休息室

小部份結合垃圾站的公廁，「休息室」便較為理想。砵蘭街公廁及垃圾站為三層建築，地下是垃圾站，頂層為公廁，內有一個一呎多闊「蚊型」值勤室，中層的儲物室被清潔工視為休息室。

儲物室有兩個窗，一個飄入油煙無法打開，室內悶熱，需要開風扇。女廁清潔工余玉池姐表示，當有市民使用廁所後，她便隨即前往到樓上打掃，一晚5小時的工作，大約上落10多次。玉池姐現年已60歲，左腳退化，不時會痛，但仍繼續工作，「我靠自己，咩都唔攞！」

硬朗的余玉池也有「屈服的」時候，那就是為洗衣街花園公廁做替工，5小時停不下來，不斷做，十分勞累，萬一要長駐，她稱可能不堪應付而離職。

洗衣街花園公廁 值勤室儲物室兼備

熱議的公廁開飯照片便是來自洗衣街花園公廁。該公廁有20廁格，廁內設有值勤室，公廁對開有一間儲物室，供員工換衫、休息及儲物之用，從建築設計看清潔工的休息空間，對比其餘5間公廁較為理想。記者晚上視察時，一名女工在廁所值勤室內食飯，並無使用儲物室。

李美笑表示，按現行合約，夜更清潔工沒有「飯鐘」，萬一離開工作崗位，實際上可視作不當行為，可被扣款。

工會：建築署設計應顧及清潔工休息空間

李美笑指，公廁原先設計並非供人安坐，值勤室無插座、無窗、無抽氣，設計時只考慮市民需要，無考慮清潔員工休息空間。她強調，長時間工作中，休息極為重要，「唔通真係8小時企？」她又指，部份公廁位置偏遠，清潔工必須留在休息室用餐，其間不時傳來異味，不合衛生，「好唔人道！」

她認為，要改善公廁清潔工的休息空間，需要由建築署設計公廁時，顧及清潔工的需要，提供一個適當的休息地方。

食環署：公廁沒有員工休息室 翻新時或加設值勤室

食環署表示，該署的公廁並沒有設置員工休息室。對部份公廁因面積所限而未設有值勤室，如情況許可，在公廁翻新時加設值勤室供廁所事務員使用。

建築署：設計因應食環署要求及參照設施指引

建築署表示，在設計新建或翻新公廁時，會因應食環署的要求，及參照其公廁設施指引，並就項目的個別情況包括工程內容、規模、場地條件及空間規劃等，與食環署商議後製訂公廁設計方案。