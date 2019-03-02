【公廁・外判】夜更無飯鐘　爭取11年無果　女工餓了：偷偷食碗飯

公廁清潔工洗手盤上食飯引起關注。財政司司長陳茂波周三（27日）宣讀新年度財政預算案，決定五年撥款六億元翻新食環署管理的公廁，改善約240所公廁的通風等設備，提高清潔水平。但問題豈止出於硬件身上？食環署工會批評，政府忽視清潔工權益，斥責公廁清潔外判制度剝削，「長短更」制度下，夜更清潔工根本無「飯鐘」。夜更5小時工作，過程中難免感到肚餓，有女工說，餓了，唯有「偷偷食碗飯，5至10分鐘食完！」

外判清潔工實行「長短更」 夜更無「飯鐘」

現時食環署負責管理的公廁共有799間，所有清潔工作均外判予承辦商，當中264間提供廁所事務員值勤服務。不少承辦商為減少成本，會盡量避免早更及夜更清潔工工時重疊，推行「長短更」，早夜清潔工一般上班8至10小時，當中一小時為無薪食飯時間，夜更則上班4至6小時，無食飯時間。

公廁承辦商推行「長短更」，清潔工有無薪飯鐘，夜更則無飯鐘。（黃廸雯攝）

早更清潔工「飯鐘」無薪 夜更「偷偷食」

何文田培正道早更清潔女工便是「返七放五」，一小時的無薪「飯鐘」，可選擇外出用餐或在廁內值勤室食飯盒。砵蘭街公廁及垃圾站夜更清潔員余玉，每天上班五小時，她指，早更有食飯時間，夜更沒有，5小時工作，過程中難免感到肚餓，所以會「偷偷食碗飯，5至10分鐘食完，好快脆！」

夜更清潔工余玉池工作五小時無飯鐘，餓了便偷偷吃飯。（黃廸雯攝）

工會：合約不人道 夜更「偷食」可扣款

食環署深水埗區環境衞生總監趙汝洲早前回應公廁食飯照時，曾指工人可到值勤室、點外處或公園進食。但食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑表示，清潔工進食或離開工作崗位，實際上可視作「不當行為」，可被扣款。

李美笑指出，廁內用餐的事件十分普遍，「外判合約既規定係好差，（夜更清潔工）工作六個鐘係冇食飯時間，我哋一直向署方反映將合約改得人道啲！」

清潔工進食或離開工作崗位，可被視作「不當行為」。（李美笑提供）

備饍進食均屬不當行為 可扣677元

根據食環署與承辦商的招標合約條款，承辦商須確保僱員在提供指定服務時，不會有「不當行為」，「不當行為」包括：製備膳食；進食；離開工作地點或範圍等，否則政府有權扣除港幣677元作損害賠償。

食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑指，工會爭取11年有薪飯鐘無果。（黃廸雯攝）

工會：11年前提有薪「飯鐘」 為「慳錢」不改

李美笑指出，工會自2008年已向食環署要求為清潔工提供有薪「飯鐘」，取消沒有「飯鐘」的短更制度，然而秉持「慳錢」之道，加上清潔工為「外判工人」，食環署未視改善工人待遇為其責任，剝削情況至今未有改變。她再次促請食環署取消外判制度。

食環署：容許值勤期間進食

食環署發言人未有回應會否修改或取消現行的合約條款，但稱根據現時的合約條款，在承辦商妥善提供指定服務的情況下，食環署會容許每個工作班次工作少於八小時的工人，在值勤期間的適當時間進食。