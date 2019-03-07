煤氣贊助28院舍裝浴室寶　長者：我想沖多幾次涼

洗澡是日常安老護理的其中一環，但對院友與護理人員而言，有時會是「惡夢」。浴室溫度低，會令院友不想洗澡，更容易著涼。即使開了暖風機，亦無補於事。有企業透過公司內部籌款活動，贊助全港28間安老院舍，安裝178部、俗稱「浴室寶」的換氣暖風機，讓住在院舍的長者也可舒舒服服「沖個涼」。

雲華護理安老苑共安裝八台「浴室寶」，一部在「寧養室」，七部在體弱院友居住的樓層。（梁銘康攝）

臨終前洗澡 舒適去世

香港基督女青年會雲華護理安老苑在2016年參加賽馬會「安寧在院舍」計劃，在院舍中另闢空間，設立「寧養室」。讓彌留的院友，在一個舒適、私隱的環境下，與家人度過最後時光。

「寧養室」還設有獨立浴室，內附有俗稱「浴室寶」的換氣暖風機。曾經有一位彌留院友，希望在去世前洗澡，院舍助她完成心願。該名女院友年屆94歲，本身患有心臟病、認知障礙症和癌症，身體十分虛弱，但督導主任黎玉潔指，院友當時很享受。「佢沖咗涼，好舒服，了無牽掛，執得好整齊，我覺得好感動、感恩。」

【在院舍好走】設寧養室 家屬陪善終 94歲婆婆享受最後的洗澡

體弱院友洗澡時需要護理人員協助，護理人員會讓院友貼近熱風，但一直吹着熱風的護理人員亦會「身水身汗」。（梁銘康攝）

暖風機熱力不勻 苦了院友與護理人員

院友洗澡的「渴望」不是經常出現。黎玉潔解釋，院舍本身只安裝了暖風機，暖風機的熱力只集中浴室一處，整體溫度較低，令院友不想洗澡，冬天時更甚。護理人員更不會隨便為晚期長者洗澡。「我哋大人大姐都覺得凍，何況老人家身體比較弱？如果佢沖完之後有咩事、冷親佢，都唔好。」

院舍現時會安排護理人員，協助需要卧床或插喉的體弱院友洗澡。過程中，為令院友感到溫暖，護理人員會讓他們貼近出熱風的位置，但自己便會「身水身汗」，十分辛苦。加上暖風機抽濕力弱，空氣不流通，地面容易有積水令院友跌倒。黎玉潔認為「浴室寶」都可解決上述問題，「浴室寶好恆溫，企邊個位都覺得好暖。」

曾試用過「浴室寶」的院友、88歲的陳婆婆，亦對設備讚不絕口。她笑言因為太舒服，所以特意「擔櫈仔」洗澡，不想從浴室出來，「好鬼舒服呀！姑娘問，得未呀？有冇跌喺廁所？我話冇跌呀，未得呀，未洗乾淨。其實洗咗好耐喇！」

陳婆婆說，平日在普通浴室洗澡會很緊張，「著衫個時一熄咗水，身上好濕，普通風吹落來，都會覺得凍，會捉到個人好緊。」（梁銘康攝）

「用之於民」 企業關懷老人

院舍希望安裝「浴室寶」，但一部可能需要一千多元，一次過改裝，對院舍而言有負擔。

這個局面在去年開始改變。中華煤氣內部籌款活動「永堅園MAD DOG」，在去年底，贊助雲華護理安老苑安裝了八台「浴室寶」。一部安裝在「寧養室」，另外七部安裝在體弱院友居住的樓層。

除了雲華護理安老苑之外，亦有28間安老院舍受惠，活動一共送出了178部「浴室寶」。活動發起人、常務董事陳永堅表示，公司一向重視企業社會責任，自1999年已成立義工隊，有百多名員工參與。「取之於民，用之於民，我哋係公共事業，香港有七、八成家庭用緊我哋煤氣，所以香港環境同我哋息息相關，有需要就要去幫。」

長者是公司特別關懷的對象，陳永堅解釋，社會愈趨老齡化，有部分長者失業，有些長者在伴侶離世後一人獨居，處於弱勢，故希望出力幫助這個社群。

陳永堅認為，中華煤氣屬公共事業，應「取之於民，用之於民」，關懷社會上的弱勢社群。（徐嘉蒓攝）

公司與員工合作 出錢出力送暖

陳永堅在2013年發起「永堅園MAD DOG」慈善活動。他和同事一同製作熱狗、鳳梨酥、沙翁等食物，在公司內部作慈善義賣。為鼓勵捐款，當員工每捐出1元，他本人與太太亦會捐出1元，公司再等額配對捐贈。「即係你嘅1蚊，最終會變咗4蚊。呢個係公司同個人一齊參與，如果淨係公司畀錢冇意思，𠵱家有人出錢、有人出力。」

活動六年來一共籌得超過200萬元，今年活動亦籌得超過40萬元，比去年多過18%。員工慷慨解囊，陳永堅指會確保善款用得其所。例如，他觀察到長者有如廁上的困難，「老人家每日要去廁所，有啲會唔方便，有啲打理唔到，要搵人幫手，但係尊嚴上有所欠缺，形成長者心理上有壓力。」他見不少市民會從日本購置電動智能廁板，有感設備可以幫助長者，於是與不同慈善團體商討後，決定在院舍安裝。

至今東華三院、聖雅各福群會、仁濟醫院護老院、香港耀能協會等非牟利機構，一共有59間院舍受惠，共安裝了超過263塊電動智能廁板。陳永堅表示，知悉不少院友使用「浴室寶」和電動智能廁板，都感到很舒服。「老人家全日係院舍坐坐企企，無所事事，如果有一樣唔係太奢侈，而佢又好enjoy嘅，就俾佢enjoy。」