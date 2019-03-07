【在院舍好走】設寧養室　家屬陪善終　94歲婆婆享受最後的洗澡

香港安老院舍法定最低人均面積為6.5平方米，但有團體曾發現部分院舍實際環境惡劣，房間窄得只能容下一張單人床及一個細小床頭櫃。長者日漸體弱，要在院舍善終很難。 有本港院舍額外為彌留長者，準備善終房間。長者可接受舒緩治療，告別插喉、「吊鹽水」。家人親友更可在房內單獨陪伴長者，讓他有尊嚴地度過最後時光。院舍負責人希望能為長者在醫院善終以外，提供多一個選擇。 攝影：梁銘康

溫馨私人空間 彌留不再冷冰冰

香港基督女青年會雲華護理安老苑位於深水埗一座公共屋邨的底層，佈局與其他院舍大同小異，院友的宿房都是以卡板分隔。在那長長的走廊盡頭，卻有一間房間，名為「寧養室」。

與其他宿房不同，「寧養室」絲毫沒有冷冰冰的感覺。推開房門，亮起暖黃燈光，樹葉圖案的窗簾，粉藍字的牆身配上花草蝴蝶圖案，加上風景掛畫，角落裡的小盆栽，佈置溫馨。房間雖不算寬敞，但電動病床旁留有空位，更相連附有換氣暖風機的浴室。

院舍督導主任黎玉潔說，「寧養室」專為患有末期病患的院友而設，他們可選擇在彌留階段時，於這房間離世。「喺生命好晚期、末期時候，好想佢哋（院友）有個好舒適嘅環境，喺房入面有家人陪伴。」

醫院設有探病時間，「寧養室」卻歡迎家屬探訪，更配置了一張躺椅，讓家屬休息。黎玉潔說：「見到家人有時會有遺憾。因為好多時睇到唔少個案，佢（病人）走咗，家人就剛剛離開醫院。」

家人陪伴 尊嚴、舒適地去世

臨終前，家屬與長者之間都渴望有私人空間，可以盡訴心中情，好好道別。偏偏在集體生活的院舍，及設探病時間的醫院中難以做到。但在「寧養室」，一至兩位摯親可隨時入內陪伴，房內細心配置了一張躺椅，讓家屬休息。「人嘅感官中最遲走係聽覺，如果有個地方，可以好好讓家人係最後講一啲說話就好，有啲嘢你未必想其他人聽到。」

「寧養室」設有醫療設備，當有彌留院友使用服務時，會有兩名註冊護士24小時輪流貼身照顧，提供舒緩服務，如按摩、洗澡等。醫生亦會盡可能每天到場，評估長者的需要，處方治療方法。

「寧養室」相連浴室，內有俗稱「浴室寶」的換氣暖風機，設備由中華煤氣公有限公司贊助。臨終時院友即使體弱，亦能享受洗澡，了無牽掛地離去。

94歲院友寧養室離世

今年初，一名院友選擇在「寧養室」離世。該名院友年屆94歲，本身患有心臟病、認知障礙症和癌症。臨終前，家人一直陪伴在旁，醫生每日到場評估。院友希望能在離世前洗澡，院方最終助其完成心願。黎玉潔憶述，當時院友雖然十分虛弱，但仍很享受洗澡。「小朋友出世，我哋都會幫佢沖涼，人去最尾一刻，對我來講，沖涼都係好重要嘅事。佢沖咗涼，好舒服，了無牽掛，執得好整齊，我覺得好感動、感恩。」



經歷摯親離世，難免傷感。但黎玉潔指，院友的子女事後十分平靜，認為媽媽能有尊嚴地走畢人生最後一程。「離開有家人嘅陪伴，在世嘅人都覺得冇遺憾。」

雲華護理安老苑一直有推行生死教育，黎玉潔指，年長院友都願意討論後事安排，但子女反而會避忌。「仔女叫佢（院友）唔好講，大吉利是咩？會轉移話題。其實社會係咪可以做多少少、多啲討論呢？」

賽馬會安寧頌「安寧在院舍」計劃 2016年推行，為居於院舍內患有末期病患的院友提供紓緩及臨終照顧服務，「寧養室」便是計劃其中一項特色。計劃至今在49間院舍開展服務，其中一間便是雲華護理安老苑。

盡量減少不必要入院 長者、家屬全程參與臨終安排

不抱憾，除了臨終時可全程陪伴，亦因為家屬和院友可以全程參與晚期的醫療安排。

雲華護理安老苑在2016年參與賽馬會安寧頌 「安寧在院舍」計劃。計劃會為院舍前線同工提供臨終照顧服務培訓，更設有支援護理團隊及醫生，讓三方共同在醫療、護理上照顧晚期院友。「例如患有老人痴呆、有心臟病、有末期癌症、晚期腎衰竭等， 呢類無法逆轉嘅疾病、好晚期，一年半載會經常入院嘅病友。」 院舍護理服務主任黃曉珊解釋。

計劃包含「預設照顧計劃」及「預設醫療指示」，主張減少院友入院次數，以及尊重晚期病患院友的意願，避免不必要的醫療介入。團隊醫護會經常監察院友的身體狀況，當出現發燒、感冒等情況，會諮詢醫生意見、先行處理，避免直接入院。做法既減輕公營醫療負擔，又避免家屬經常奔走入院探病。

護理服務主任黃曉珊解釋，當駐院護士留意到院友情況急轉直下，會聯絡計劃醫生評估院友狀態。當院友「真係近呢幾日」，而支援團體的護士已候命，便會送院友入「寧養室」。

參加計劃的院友亦可以選擇臨終時的安排。一是選擇接近彌留數小時內，直接送往醫院去世。或選擇在生命的最後的日子，入住「寧養室」，在家人陪伴下，直至完全失去呼吸、脈搏、反應等，才送往急症室，由公立醫院醫生發出死因醫學證明書。

副院長李寧表示，如有合適計劃的院友，會在其入住院舍的第一天，已跟對方及其家屬解釋計劃，治療及臨終的安排必須得到雙方同意，才會執行。院方更會與院友、家屬保持緊密溝通，強調一切安排以院友及家屬意願為先，「如果中途老人家或者屋企人想退出計劃，亦可以即時退出。」

臨終前的緊密參與，令家屬完全掌握長者的狀況，不致錯過最後一刻，「如果冇當中嘅參與，突然來到（死亡），會好難接受，即使已經好大年紀。」

副院長李寧（左）表示，院舍會跟院友及家屬清楚解釋計劃的每一項流程，讓他們有所選擇。

讓長者決定臨終安排 醫院以外的去世選擇

要入住安老院舍，經常被指要「等到老、等到死」。根據社署最新數字，截止今年1月底，津助院舍及合約院舍的平均輪候時間為39個月。即使長者成功輪候入院舍，已十分年老及體弱。雲華護理安老苑目前共有151位院友，平均年齡高達88歲。去年4月至今年2月期間，便有24位院友離世。死亡對院友而言，其實十分接近。「我敢講，（院友）真係檻咗大半隻腳入棺材，我哋好想係佢冇咁弱，可以講多啲意願嘅時候，就開始討論、去諗、去計劃（後事安排）。」黎玉潔慨嘆。

如果有空間，院舍寧願加床位，或是為院友設「寧養室」？在院舍善終又可不可行？

倡擴大預設醫療指示 院舍增善終空間

社會近年有「在家安老，在家善終」的聲音，但黎玉潔指現實仍有不少限制。她舉例指，「預設醫療指示」範圍只涵蓋醫管局轄下的公立醫院，不涵蓋消防處救護員，即使院友在「寧養室」彌留，但在送院過程中，救護員仍須為瀕死狀態的院友施行心肺復甦，與指示原意有衝突。她希望，條例可以更清晰，政府各部門會有統一的處理，令院舍配合執行善終安排。



她又認為，現時安老院舍「有位都加床位」，無空間讓院友善終。她希望，將來新建的院舍，須限制增加讓院友善終的房間。長遠而言，她寄望社會能及早推行生死教育，改變風氣，「希望多一個選擇畀長者，唔止一條路，有咩事即刻去醫院，可以多個選擇。」