【本土植物】長者兵團保育原生植物任導賞員　退休生活不只耍太極

有否想過「長者」、「原生植物」和「本土價值」有何關係？最近有長者中心舉辦原生植物種植和導賞活動，想要喚起港人對涼粉草和雞屎藤的共同童年回憶之餘，也活用長者們的生活智慧，向下一代傳承本土文化。有參加者認為，長者退休生活不單是「耍太極、落公園」，更期望「做些對自己和社會有建設性的事」，與扎根本地多年的原本植物一樣「周身寶」，愈來愈精彩！

香港連續多年被評為最長壽的地區，女性人均壽命達逾87歲，而男性則逾81歲。壽命延長，長者除了對健康有所需求，亦愈來愈着重晚年生活質素。近年政府積極推廣「康健樂頤年」（Active ageing），冀社會各界合作，令長者多走入社區活動，促進身心健康。不少長者中心都花心思，提供多元活動，如長者舞獅和網球班等。

其中，林植宣博士老人綜合服務中心於去年十月開展的「We‧Go Green童心耆創綠悠文化」計劃，目前已吸引約40位長者參與。計劃不但鼓勵長者認識本地原生植物、學習栽種，更教授他們保育知識，訓練參加者成為植物導賞員，走入中小學校推廣環保。除此以外，計劃亦提供不同活動和工作坊，讓長者應用原生植物知識於生活，如利用馬藍製作的染料，創作藍染紮染，拉近他們與「文青」喜好。同時，他們亦可跟不同人交流「秘技」，如怎樣用涼粉草做涼粉、用雞屎藤製茶果等，承傳本土飲食文化。

陳嘉文稱透過計劃建立了自我價值。（李智智攝）

其中一位參加者陳嘉文本身是家庭主婦，今年65歲的她說，當子女長大成人，成家立室，開始發覺自己變得百無聊賴，「出去找工作，別人又說你年紀大而碰門釘。就算成功應徵，自己又未必適應到現在的急速步伐。不敢說對社會有否貢獻，至少希望可以做一些有建設性的事。」她又指，以往不論政府或民間團體， 針對老人的活動均不夠多元化，「大多是唱歌、耍太極，感覺上沒甚麼值得我去參加」，近年社區中心開始增加了不少有趣活動，突破了年齡的界限，嘉文也在計劃中重拾對植物的興趣和有機會推廣環保，建立了自己價值。

她滔滔不絕地說，早前去小學教學生種火炭母，介紹它是涼茶材料的一種，從而談及本地涼茶文化，「現在的小朋友很矜貴，有些小孩嫌泥骯髒，但有些就很雀躍，搶着來挖土，感染其他人一起完成種植。經過一番勞動，他們視親手種的植物如寶，令他們學懂珍惜和保育，我覺得這快樂是錢買不到。」

熱愛大自然的胡文健希望，在退休後身體力行為保育原生植物出一分力。（李智智攝）

另一位男參加者胡文健今年60歲，剛從工程承包管理職位退下火線。同樣熱愛大自然的他，之前已租了一塊田，打算退休後可以自耕自足。他初初參加計劃只打算改善種植技巧，沒料收穫比想像更多，「原本以為原生植物只是野生，例如含羞草（俗稱「怕醜草」），我們小時候遍野，現在幾乎都消失。又如以前遍及新界的涼粉草和雞屎藤，沒想到隨城市發展侵略，已很難見到它的蹤跡，都是要步入需要保育的階段」。

胡文健手捧木藍的種子說，每一棵原生種子都非常珍貴。（譚威權攝）

計劃令他走入社區，跟不同年齡和階層的人談保育。他又笑言，退休後生活「比之前還要忙」，不但參與幾份義工，又去學習中醫，強調晚年生活質素視乎自己，「退而不休」，趁閒餘時間多發掘興趣，「這不做，那也不做，給皇帝你做都不了，只會任由體質衰退」。

林植宣博士老人綜合服務中心助理服務幹事霍健明表示，過去十年中心一直推廣「長幼共融」，適逢近年越來越多人關注本土議題，惟對本土原生植物欠缺認識，「要關心香港，不妨從長者入手」，靠他們傳承保育訊息。

她解釋，原生植物與港人生活不可分割，如涼茶和雞屎藤茶果，又強調種原生植物「與種商業蔬果不同，原生植物的消失或影響本地飲食和生活文化的承傳」。而談及食和種，長者最「耍家」，但他們的生活智慧往往未必有新潮包裝，年輕人未必入耳，「真正認識植物才會保護它，你當它是野草，便會隨時拔掉」，故活動從教授種植開始，至訓練導賞員，令長者可以實踐知識之餘，更能具體實在地說明本地植物的價值和功效，透過向公眾分享知識連結社區。