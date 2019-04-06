【啹喀的後裔2】啹喀爸爸的退休生活　任家教會長、辦跑山慈善賽

尼泊爾僱傭兵（俗稱「啹喀兵」）曾是港人眼中驍勇善戰的象徵。56歲的Khimding Ratna（下稱：Khim）曾是傳奇之一。當年，這位17歲尼泊爾少年隻身離開喜瑪拉雅山下小鎮，在香港山野間成為一個啹喀將士。當港英旗換上五星洋紫荊旗，他也由異國軍人變成本地保安，更在孩子學校當上家長教師會主席。步進暮年的他近年為保存啹喀故事，與同鄉籌辦「祖先紀念日」、慈善跑山比賽Gurkha Trailblazer，希望把被掃進歷史裡的放回熟悉的香港。 （此為「啹喀的後裔」系列之二）

每位啹喀兵都有自己的Kukri彎刀。Khim的Kukri陪伴他踏遍世界各地。傳說Kukri一出鞘就必須流血，但Khim偶爾還是會拿它來除草開路。（曾雪雯攝）

來自世界第三峰的啹喀少年

1963年，Khim在尼泊爾東北部高山地區Taplejung出世。當地逾八成土地位於海拔2,000米以上，世界第三高峰干城章嘉峰（Kangchenjunga）就是他的成長背景。Khim父親是一名啹喀兵，長期在外，甚少回家。17歲那年，高山少年跟隨父親的步伐成為啹喀兵，到離家3,000多公里外的八鄉石崗軍營受訓。

Khim（後排右二）自17歲來港服役，為瑪麗公主直屬第十啹喀來福槍團（10th Princess Mary's Own Gurkha Rifles）成員。當年每天早上6時受訓至下午四時，他說梳洗過後，大伙晚上都會在軍隊俱樂部，看明珠台的「九點半大電影」。（受訪者提供圖片）

曾是最勇悍的守衛者

尼泊爾人成為啹喀兵最早可追溯至17世紀。英國1814年攻打尼泊爾無果，反被尼泊爾士兵的勇悍吸引，在停戰條約中加入條款，徵召尼泊爾人為東印度公司的僱傭兵。自此，英國便把啹喀兵帶往每一條危險的前線。1948 年，首隊啹喀軍團抵港，他們的前線就變成中港邊境與各種動亂現場，例如六七暴動期間的沙頭角槍戰。1967年，數百中國民兵越境進入香港邊境禁區，包圍沙頭角警崗。事件導致5名警察殉職，港英政府隨即調派啹喀兵接替警察駐守沙頭角，實施宵禁。

當年駐港啹喀兵有不同部隊，有前線，亦有後援部隊如工程、訊號及運輸團等。而Khim的部隊瑪麗公主直屬第十啹喀來福槍團（10th Princess Mary's Own Gurkha Rifles）屬前線部隊，需駐守邊境。（曾雪雯攝） 日捉30偷渡客 抑止人口膨脹 1981年Khim來香港時，局勢已穩定。他說當時啹喀兵在港的首要責任是鎮守邊境，堵截從中國湧來的非法入境者（Illegal Imgirant，受訪者簡稱II）。港英政府於1980年因人口急增，對中國非法入境者採取「即捕即解」，以控制本地人口。每天晚上，高山少年都會守在沙頭角、文錦渡等的山野間「捉II」。

然而捉II絕非好差事，每天亡命而來的中國偷渡客或驚恐或冒死反抗，啹喀兵需在不開火的情況下制服對方。他坦言，每晚約捉30至40人，「我們給他水、給他食物。我們也是人」。高山少年們心底都知道，被遣回中國的偷渡客，福禍難料。

Khim說尼泊爾與香港同樣多山，讓他感到兩地有點相似。（受訪者提供圖片） 天災出動拯救港人 除了中國偷渡客，每逢天災，啹喀兵總會隨時候命。 八鄉水浸，他們坐橡皮艇救人；倒樹封路，他們拿著Kukri，讓城市恢復運作。「颱風後，我們也會供水，像粉嶺、其他鄉村」，異國戰士離開故鄉的高山，仍舊每日在香港翻山越嶺。世界聞名的戰爭民族曾勇悍守城，然而港人善忘，如今啹喀的後裔亦成了媒體上的「南亞漢」。

沒有他們名字的「毅行者」

香港歷史甚少提及這批守城的異族戰士。如今，他們服役受訓的痕跡就只見於墓地與每年一度的「樂施毅行者」。毅行者源自1981年啹喀兵的訓練活動，軍人需要在24小時內跑畢整條麥理浩徑。1986年起，駐港啹喀女皇啹喀電訊團開始與樂施會合辦，並開放給公眾參與。至1996年啹喀跑畢最後一次毅行者後撤離，轉由樂施會舉辦，漸成本地最大型慈善遠足比賽。啹喀的名字消失於賽事之中，唯獨尼泊爾人行山如履平地，至今仍是行山者口耳相傳的傳奇。

Khim任啹喀兵15年，因任務踏遍各地。南韓、日本、汶萊、巴西、巴布新畿內亞⋯⋯他說當年到加拿大執勤，曾走遍加拿大的高山。（曾雪雯攝） 身為傳奇的一員，Khim服役15年後，以32歲之齡退役，生活亦漸催平淡安穩。啹喀兵即使駐港超過7年亦不會獲發居留權，只有在港出生的啹喀後裔才能獲發香港身分證，因此退役後，Khim一如其他退伍的啹喀，只能回鄉、赴英或另覓工作。他說，當時退役啹喀兵不愁出路，汶萊亦招募退役啹喀兵任僱傭兵，「但我已經當了軍人太久，不想再做相近的工作」。

Khim的尼泊爾裔太太同樣是啹喀二代，因在港出生而獲居港權。1996年，Khim隨太太家居香港。（曾雪雯攝） 大財團、富豪吸納前啹喀兵為保安

適逢九七前夕，啹喀兵或回鄉或撤回英國。本地大財團、富豪當時吸納大批忠誠的啹喀兵為保安，如首富李嘉誠、富商劉鑾雄有專屬啹喀保鑣；怡和集團亦僱用數千啹喀保安。Khim便簽約成為他們的一份子。他決定隨在港出生的尼泊爾裔太太在港定居，正式申請成為香港居民。

啹喀爸爸退休 任家長教師會主席

Khim大半生都在香港渡過。「很多啹喀兵選擇留在香港都是因為要照顧孩子，否則我們（在尼泊爾）有地，也有可以到英國」。養家育兒日漸成為他生活的重心。為了孩子，退役啹喀爸爸還跑到學校先後當起家長教師會成員和主席。他說不少尼泊爾人或不懂本地教育制度，或文化差異，以致與學校有不少摩擦。於是，啹喀爸爸變成化解干戈的熱心家長，更獲校方多次頒發獎狀，認可其貢獻。跟過去在軍營內與本地社群分隔不同，卸下軍刀的Khim逐漸融入本地社區。

錦田一帶有不少尼泊爾商店，門多都有不少馬鈴薯。Khim解釋尼泊爾人常吃馬鈴薯。（曾雪雯攝）

+ 6 + 5 + 4

以啹喀之名辦跑山慈善賽 為尼泊爾裔學生籌款

Khim又與同鄉一起成立慈善組織香港啹喀墳場基金 （Gurkha Cemeteries Trust）。每年4月5日，他們都帶同啹喀後裔到新田啹喀軍人墳場，希望保存被世界遺忘的在港啹喀歷史。自去年起，他與夥伴舉辦全港首場以啹喀為名的跑山比賽「Gurkha Trailblazer（啹喀先驅者）」，既為重提被埋沒的啹喀榮光，也希望尼泊爾裔下一代重踏啹喀​祖輩的跑線，知道上一代與自己為何而來，「他們只知啹喀的名字，但大部分不知道自己家人曾為香港貢獻過甚麼」。慈善賽同時為尼泊爾裔學童籌款，協助失學或不適應傳統本地學校的下一代升學。

今年年初，第二屆Gurkha Trailblazer吸引了中外、本地不少行山愛好者參加。（鄧倩螢攝）

+ 7 + 6 + 5

昔負重極限跑山 今帶下一代重踏八仙嶺

啹喀先驅者比賽選址八仙嶺，背後原來也是啹喀兵的辛酸回憶。Khim指因為當年駐港啹喀兵均會在八仙嶺進行最危險的Bulldug賽跑。Bulldug賽跑是啹喀兵獨有的訓練，他指，他們要背負25公斤武器跑山，「上上落落，完成後還要進行射擊比賽」。他笑著抱怨香港的山巒太多高低起伏，「我發現香港的山有時較尼泊爾更難行」。

前啹喀兵Krishna Rajbhandari（中）是其中一位參與啹喀跑山慈善賽的代表。當日不少啹喀後裔要求與他合照。（鄧倩螢攝）

今年年初，第二屆啹喀先驅者有數百名中外參賽者參戰，當中包括5名前啹喀兵及25名啹喀兵後代重回這片熟悉的山頭。那天Khim再次穿上軍裝，不過這次卻不再負重競賽，而是為比賽發號司令。

Khim再次穿上軍裝，不過這次卻不再完成極限競賽，而是為比賽發號司令。（鄧倩螢攝）

名為高山的鄉愁與離不開的家

39年前，他在山頭受訓成為戰士；39年後，他在山野間為啹喀後裔保留一點文化根源。Khim說尼泊爾與香港同樣多山，讓他感到兩地有點相似。步入暮年的他坦言，還是有思鄉的時候。他與同鄉在八鄉開闢了一個尼泊爾菜圃，把高山的蔬果遷到元朗的秘密花園栽種。思鄉時，就啃著在香港開花結果的尼泊爾香草與蔬菜解鄉愁。一如其他啹喀後裔，他大半生青春都耗在香港，遠方家人或離世，或流散各地。家像是個混雜的概念，是那個人去樓空的尼泊爾，也是這個家人聚首香港。