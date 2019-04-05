【啹喀的後裔1】清明赴軍事禁區祭祖：祖先曾為保衛香港而犧牲

每年清明節，大批孝子賢孫掃墓。尼泊爾小孩亦一早起床，遠赴禁區祭祖，他們的祖先是守衛香港半世紀的尼泊爾軍人（俗稱：啹喀兵）。目前，啹喀兵大多在新田解放軍軍營內的啹喀軍人墳場安葬。4月5是啹喀後裔一年一度與家人、祖先重聚的機會。他們唸詩，他們唱歌，然後靜候來年再會。 （此為「啹喀的後裔」系列之一）

每年4月5日，尼泊爾孩子都會在Purkha Divas用歌與花祭祖。（鄧倩螢攝）

尼泊爾小孩烈日下的「清明」：佈置、唸詩、清唱悼先人

上午10時許，小五女生Ranjana和尼泊爾裔同學到達新界新田解放軍軍營內的「啹喀墳場」。平日人跡罕至的軍營墳場，這天佈滿朝氣。這天，每個尼泊爾裔小孩都有自己的任務，有人協助老師測試音響，有人拿著迎賓簽名簿，也有人清唱尼泊爾歌曲綵排。Ranjana則手握寫滿尼泊爾語及英文拼音的「貓紙」，唸唸有詞。因為這位尼泊爾女生將要雙語諗出尼泊爾的詩，遙祭過世多年的啹喀祖先。

Ranjana的貓紙寫著滿尼泊爾語及英文拼音。她說老師挑選她唸詩，或許是因為她懂尼泊爾語。（曾雪雯攝）

啹喀軍人墳場有542個墓碑

今年是Ranjana第五次參與尼泊爾「祖先紀念日」（Purkha Divas）。小一那年，她隨八鄉中心小學的尼泊爾裔老師首次來到位於禁區的墓園。Ranjana的曾祖父亦是啹喀士兵，她說仍記得五年前被墓碑包圍的震撼，「我知道有一些人死了，但事實卻是這麼多人，我當時非常震驚，也很傷感」。她說今年是首次在儀式上唸詩悼念，向祖先說多謝，「即使將來畢業，我仍會每年回到墳場悼念」。據英聯邦戰爭公墓管理委員會的資料，目前啹喀軍人墳場內有542個墓碑。當中有服役時去世的軍人，也有隨軍人居港時離世的啹喀家屬。

今年是Ranjana（右）第五次到場，卻是首次代表學校在儀式上唸詩。（鄧倩螢攝）

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尼泊爾老師：學生問我們有自己的清明節嗎？

在香港，清明掃墓是文化傳統，但原來尼泊爾人在2005年前並無清明祭祖的習慣。2005年，五名啹喀兵及啹喀後裔成立香港啹喀墳場基金 （Gurkha Cemeteries Trust），着手籌辦第一屆祖先紀念日。Ranjana的尼泊爾裔老師Dev Raj Rai是其中之一。Rai指，當年有尼泊爾裔學生問他，清明節放假到底要做甚麼，我們有自己的祭祖日嗎？Rai指，在香港出身的尼泊爾裔學生經常很困擾，「在尼泊爾，尼泊爾人視他們為外人，香港人亦視他們為外人，我們希望他們明白自己的祖先曾為保衛香港而犧牲，這是為何他們在這裡的原因」。

尼泊爾裔老師Dev Raj Rai指，不少在港出生的尼泊爾學生常感困惑，不明白自己為何而來。（鄧倩螢攝）

吸納華人清明節 到禁區啹喀墳場祭祖

Rai與朋友很喜歡慎終追遠的意義，逐吸納華人清明節。每年4月5日（清明節前後）邀請所有在港尼泊爾人，到新田軍人軍營內的啹喀軍人墳場祭祖。新界新田解放軍軍營過往曾是啹喀士兵駐守的軍營，軍營就是啹喀與家屬起居生活的地方，服役期間殉職、病故的啹喀士兵及其家屬都會葬在啹喀軍人墳場。

在家人墓前低語，是大部份啹喀親人而言卻是一年一次的重聚。（鄧倩螢攝）

但自1997年主權移交後，屬駐港英軍的啹喀兵撤港，軍營亦轉交解放軍。目前，按《駐軍法》及《香港公安條例》，尼泊爾人要進入軍事禁區掃墓，需獲駐軍批准。若平日人數較少，可向站崗的解放軍軍登記，經批准後可入內。但若屬大型悼念儀式，則需預先向保安局及英聯邦戰爭公墓管理委員會提出申請，再經駐軍批准方可進入禁區。因此，每年4月5日是一年一度，尼泊爾人能罕有地一起到偏遠禁區內祭祖的日子。

Gurung女士是香港土生土長的啹喀女兒，她的哥哥於一歲夭折後葬於軍營。她帶來巧克力與牛奶，說孩子都愛甜點。（鄧倩螢攝）

被時代隔離的啹喀家人

尼泊爾大人趁著難得的重聚，都埋首清理墓碑，帶上鮮花與尼泊爾食品祭祀。帶著父母照片到來的Gurung女士，卻不是拜祭啹喀爸爸，而是拜祭於一歲離世後葬在駐港啹喀軍營的哥哥。她說父母離世前仍找不到哥哥的墓地，直至去年，她在facebook看到Purkha Divas的活動，走入墓地才找回哥哥。自此掃墓成了一件令她感動的樂事。

尼泊爾小孩則穿梭於或哀傷或感慨的人群裡，替長輩清理垃圾，還原場地。在軍營的草地下，啹喀祖先用無聲的墓碑向孩子訴說尼泊爾人在港半世紀的歷史。這是一年一度屬於啹喀後裔的「清明節」。

啹喀來到異地守城而死，啹喀後裔已在祖蔭下的「異地」落地生根。（鄧倩螢攝）

九七主權後，守衛香港半世紀的啹喀兵與親屬撤離香港。當時，本地大財團、富豪看到啹喀的重要吸納為己用，有異國將士因而留下成為本地保安精銳。今天，前啹喀兵日漸融入本地社群，既為孩子成為家長代表，也為本地尼泊爾社群尋根。詳見另文：【啹喀的後裔】啹喀爸爸的退休生活 任家教會長、辦跑山慈善賽