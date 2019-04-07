目前在港約25,472名尼泊爾裔人，大部分為前啹喀兵（Gurkha）及其後裔，然而啹喀守城衛土的49年卻像被隱去的歷史，博物館亦無他們的足跡。消失的不止是英國殖民勢力擴張與衰落的歷史，也是尼泊爾高山部族如何被剝削、被忽視的過去。 一群居港啹喀後裔趕在老兵離世前，自發搜集啹喀的故事，希望把祖輩放入博物館。香港海防博物館將於2020年完成翻新後重開，常設展區將首次加入啹喀在港的點滴。啹喀兵撤離香港後23年，終於能走進博物館的殿堂。 （此為「啹喀的後裔」系列之三）

六七暴動啹喀沉着應對中方挑釁

啹喀軍人的征旅像英國國力興衰的縮影。1814年英國東印度公司向尼泊爾宣戰，戰後兩國簽定和約，東印度公司吸納啹喀，自此啹喀伴隨英國四出征戰，包括兩場世界大戰。1947年英屬印度獨立成國，原本駐印度啹喀被分成印度軍隊、英軍，部分被派到英屬馬來亞（British Malaya）。翌年，首隊啹喀軍旅抵港，驍勇善戰的聲望讓他們成為香港駐軍重要的一環。其後，馬來西亞於1960年代獨立，當地啹喀兵及訓練營相繼遷到香港。直至1997年，啹喀始隨英軍撤離東亞最後一個殖民地——香港。

鄺智文認為，每個族群在近代香港歷史亦有獨特貢獻，香港人有必要理解，「下一代才有歷史深度，就會包容與你不同的人」。（鄧倩螢攝）

非完全戰爭狀態考驗軍隊克制能力

香港浸會大學歷史系助理教授鄺智文指，啹喀駐軍對香港穩定有極大貢獻。他曾翻查啹喀服役報告，啹喀每天都在中港邊境應付非正式戰爭的緊張狀態。他指，六七暴動期間香港邊境並不只一次沙頭角槍戰，中國民兵不時會擲石、唸標語，幾乎每天邊境都有暗湧。然而，當時啹喀極其克制。「非完全的戰爭狀態，又不是完全的和平狀態，軍隊要很高水準才能應付這種非正式戰爭的緊張狀態」。

1948年，首隊啹喀軍旅抵港，驍勇善戰的聲望讓他們成為香港駐軍重要的一環。（資料圖片／Khimding Ratna提供）

啹喀兵重要在，只要會存在便能穩住民心。 鄘智文，香港浸會大學歷史系助理教授

「啹喀兵重要在，只要會存在便能穩住民心。」鄺智文指，啹喀角色在冷戰年代尤其重要，當時香港是冷戰的前線，無人知道對方何時全面進攻，演變成戰爭。但是聲望奇高的啹喀部隊鎮守香港邊境，他們向市民、投資者展示港英政府有能力在和平年代穩定邊界，維持社會穩定；同時阻截人口湧入，大大控制了本地人口膨漲。「駐軍最重要是維持信心，有信心才會有投資，經濟才會穩定發展，如無啹喀駐軍，社會動盪，投資者亦會撒離。」

貢獻多待遇卻不佳 爭取才獲權利

然而，啹喀雖然為香港及各地作出貢獻，但過去其貢獻待遇一直被忽視。最初，啹喀被視為僱傭兵，直至134年後，1947年始被納入英軍，待遇仍較正統軍隊差。英國尼泊爾研究中心曾發表報告，指1989年英軍退休金是啹喀兵的10倍；最近情況稍有改善，但仍存三倍差異。

鄺智文日前出席尼泊爾人的Purkha Divas（祖先紀念日）獻花。（鄧倩螢攝）

鄺智文指，當初英國認為只有社會最下階層才會當兵，因此不論對啹喀兵還是英軍的待遇亦欠佳。惟近年隨英國啹喀社群積極爭取正視其貢獻後，啹喀待遇越來越好，目前英國國防部外亦有一尊啹喀銅像。他指，除啹喀外，不少英國軍官亦曾協助啹喀爭取平權，形容這是一個過程，「你唔爭取就冇」。英軍少校女兒、明星Joanna Lumley更曾參與啹喀平權運動，要求承認啹喀士兵的貢獻，爭取居英權。

49年歷史目前只剩下主權移交儀式場刊上，一句操演代表「啹喀旅風笛鼓樂隊」。（曾雪雯攝）

香港為之香港，是在族群、文化上的多元、包容、開放。 鄺智文，香港浸會大學歷史系助理教授

近50年啹喀歷史只在一件展品上出現過一行文字：主權移交儀式場刊上的操演代表「啹喀旅風笛鼓樂隊」。（曾雪雯攝） 消失的50年 歷史博物館展品只寫一行字 曾經為守衛香港付出生命的啹喀軍人，卻不曾被官方承認。與英國溫徹斯特為啹喀設專題博物館不同，目前香港博物館並無啹喀兵展覽。記者曾巡視香港歷史博物館，發現「啹喀」近50年歷史只在一件展品上出現過一行文字：主權移交儀式場刊上的操演代表「啹喀旅風笛鼓樂隊」。鄺智文認為香港人有必要了解啹喀的貢獻，「香港為之香港，是在族群、文化上的多元、包容、開放。每個族群在近代香港歷史亦有獨特貢獻，我們有必要知道不同貢獻，這是香港歷史多樣性展現」。

在香港，啹喀兵的職責主要是鎮守邊境，屢在中港邊境逮捕非法入境者。（資料圖片／Christopher Lavender上校提供）

啹喀後裔收集戰時寡婦、精神受創軍人故事

近年，不少啹喀後裔在香港、英國、尼泊爾等地搜尋啹喀故事。啹喀墳場基金發起人Amod Rai是其中之一。他們正聯絡散佈各地的前啹喀士兵，收集軍服、勳章，同時記錄老兵們的口述歷史。但由於部份老兵已開始忘記細節，有老兵希望保留回憶在身邊，亦有老兵獲居英權後移居英國，啹喀後裔搜尋故事的征途不比祖輩輕鬆。

Amod的祖父亦是啹喀士兵，「啹喀曾為在兩次世界大戰中作出重大貢獻，沒有啹喀，我們將不會有今日的世界。」（資料圖片／顏寧攝）

沒有啹喀，我們將不會有今日的世界 Amod Rai，啹喀墳場基金發起人

Amod認為，每當談及啹喀歷史，不能只談及香港，因為啹喀是部世界史。「啹喀曾為在兩次世界大戰中作出重大貢獻，沒有啹喀，我們將不會有今日的世界。」在第二次世界大戰期間，啹喀曾作為英軍的戰力，協助對抗日本及德國。他指，啹喀二戰時曾保護很多國家，意大利、法國、比利時、緬甸等等，正如他祖父二戰時就曾是駐印度的啹喀士兵。

戰後成千上萬的啹喀兵受傷、失蹤及陣亡。當時尼泊爾人早婚，戰爭讓不少尼泊爾妻子成了寡婦，她們一直就在山中等待不會回家的家人，Amod說，「她們不知道丈夫死在哪裡」。軍人即使生還，有人身體負傷，有人曾被德國俘虜致精神受創，「他們甚至不想說話」，但這些人沒有獲得任何補償被遣送回國。

啹喀過往曾隨英軍到每一個戰場，傷亡者眾，卻為世人所忽視。（鄧倩螢攝）

從世界史缺席的抗戰故事 望香港歷史記住啹喀

Amod認為不少人認為啹喀只為英國服務，他希望能改變世人的觀念。「二戰時，啹喀曾在中緬之間抵抗日軍，當時是保護中國」。翻查資料，英軍成立特種部隊欽迪特遣隊（Chindits）在緬甸邊境的叢林作戰抵抗日軍。「但一切都在陰影之下」，他慨嘆啹喀的貢獻並沒有被清晰記載在世界史上﹐而走入香港海防博物館是第一步。「我們希望香港成為與中國其他城市不同的地方。但如何做到？就是多元，香港其實有很漫長的多元歷史。」

香港海防博物館早前因受山竹影響，需閉館維修，重開後將設常設展區談啹喀的故事。（資料圖片／蔡正邦攝）

記者曾向康樂及文化事務署查詢， 署方承認轄下博物館並無啹喀兵展覽。不過，香港海防博物館將在其籌劃中的新常設展區，介紹香港不同時期的海防及軍事歷史，當中包括啹喀兵在港服役的故事。館方已進行相關研究、錄影訪問、搜集相關文物，如制服及裝備，讓公眾認識香港啹喀兵的歷史，博物館現正閉館更新，將於2020年重開。