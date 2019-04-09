【杏花邨業主起義】山竹揭管理漏洞　居民求變　踢走盤踞30年業委

早上七時，林偉超穿好恤衫西褲，就站在杏花邨的粥麵店外。他提起咪高峰，深深吸了一口氣，然後開口說：「早晨，我是林偉超。」或跟途人揮手說：「謝謝支持。」個多小時後，他搭地鐵上班，回到一般打工仔的生活，然後下班後繼續拿起咪高峰拉票——整個三月，林偉超跟杏花邨另外七位居民走到街頭，競逐新一屆杏花村業主委員會。 八人的背景迥異，有退休校長、護士、會計師，他們原本過著各自的生活，一個風，令他們聚在一起。去年超強颱風「山竹」襲港，位處海邊的杏花村儼如澤國；可是時任業委會及管理處反應緩慢，未能即時作出應變操施，業主隨即自發成立關注組，繼而挑戰連任三十年的業委會。 「那時我們已打定輸數，但我跟自己講，輸了都要繼續做（關注組的工作），不能因為輸而停。」年屆60多歲的黃貴榮說。 攝影：梁鵬威

（左）林偉超及黃貴榮分別於杏花邨居住了十至二十年，二人均希望盡自己的能力守護居住的地方。

三月二十三日晚上八時半，杏花邨嶺南中學的禮堂塞滿了一千多人，等待投票選出新一屆杏花邨業主委員會；直至大約零晨一時，點票工作結束，身穿湖水綠制服的八位杏花邨居民關注組成員，得票率高達七成，成功擊敗連任約三十年的業委會成員。

「以往杏花邨一直很安逸，風平浪靜，大家好少有投訴，但原來居民心裡一直都想求變。」林偉超說。

曾對屋邨不聞不問

杏花邨共有48座，其中20座設於柴灣車廠及街市之上，餘下28座則建於臨海位置，居民分別稱之為「上、下杏花」。十年前，從事屋宇設備工程師的林偉超購入上杏花一單位，生活早出晚歸，杏花邨於他僅如放工休息的地方。「當時不會怎樣留意屋苑發生甚麼事，返工放工都是走同一條路。」

按2016年中期人口普查，杏花邨約有二萬多名居民，入息中位數達三萬港元。這個中產階級的小社區，不乏如林黃般的專業人士或管理階層。

去年山竹吹襲本港，杏花邨成為澤國。

坐在林偉超身旁的黃貴榮點頭，「這個年紀都是為工作搏殺，好多事情反而是太太留意到。」他早在1990年代搬進了下杏花，除了海景吸引，還有屋邨由港鐵公司管理，教他甚為放心。「當時聽聞有私人屋苑的管理做得很差，聽到這裡由港鐵管理，是大公司，應該會幾好。」黃貴榮憶起，他們搬來頭三年，屋苑的環境清潔、保安均尚算不俗，但後來不時聽到太太投訴，「走廊污糟，樓下有些地方損毀了一段時間也沒維修，但那時我也不以為然。」

「天鴿是風災 山竹是人為」

黃貴榮居住了二十多年，他記憶中的杏花邨並非一直風平浪靜——1993年，強烈熱帶風暴貝姬吹襲本港，但當時邨內的海堤高度不足，排列鬆散，遭猛烈海浪沖毀；地鐵公司於翌年加高防波堤，成了現時沿著海濱長廊而建的海堤。

二十四年過去，海堤為杏花邨居民抵擋了多次風浪，但直至2017年「天鴿」來臨，淹沒了地下停車場，名車報廢，屋苑成了澤國，「天鴿未算水浸得好厲害，但已算是一個警號。」黃貴榮稱。然而，教居民更難以想像的，是往後一年的「山竹」來襲，管理處仍未來得及反應。

颱風過後，杏花邨一片瘡痍，林偉超理解管理處經驗不足，未能及時反應，但不應該繼「天鴿」後仍缺乏危機感。

黃貴榮居於下杏花高層，「山竹」正面吹襲當日，他與家人留守於屋內。我們從社交平台看見巨浪拍打上樓房的影片，黃貴榮則在窗邊與颱風正面交鋒。他當時把手掌平放在窗戶，形容說：「外面的風不斷推進來，像是跟你鬥力。」「山竹」的威力如我們於媒體所見，海濱走廊成了河道，地下停車場再次淹至沒頂，但居民的生活旁人難以切身感受。「我那座停了電梯，算是好彩，但鄰座停水停電——天鴿那次是風災，但山竹是人為。」

山竹來臨前，天文台早以預告颱風的威力，但當時杏花邨管理處僅只是準備了基本防風措施：沙包、水泵，還有木板水閘；而風後由於管理處人手緊拙，訊息無法傳達，居民只能依靠成立群組，互通消息。林偉超後來翻查資料，邨內的水電分別於三至四日後恢復正常，「以工程角度，其實（時間）算是合理，但危機感、準備工作及應變工作都是不足。」黃貴榮補充說：「想深一層，其實是因為杏花邨一直都沒甚大事發生，安逸得太耐。」

十月，管理處及業委會召開了業主大會，交代風災的應對及防預措施，但內容教林偉超及一眾業主甚為失望，「會上重播（山竹吹襲）當日的片段，但那些大家都看過了；還有說會調查、研究，但業主想知道有甚麼實際的措施做到。」

女兒曾問林偉超：「爸爸，這些工作都沒有錢，為何你還要做？」林偉超答道：「不是所有事都要計較錢，有些更是用錢買不到的。」

致勝原因：居民想求變

颱風吹毀邨內多處，但將林偉超、黃貴榮等人聚在一起——他們繼而成立關注組，希望成為邨內的壓力團體，加強監察業委會及管理處的工作。今年二月，他們決定參選新一屆業委會，挑戰過往連任三十年的上屆成員。「沒有想過會成功，剛開始時擺街站沒人理會，但到我們每天介紹政綱，街坊開始跟你打招呼、打氣，就感到原來有人支持。」林偉超說。

活力和專業形象是賣點

活力和專業形象是八人的賣點，但黃貴榮卻認為，「街坊知道我們是有心做。」團隊部分成員身兼正職，他們於放工後隨即開會，並將資訊放上社交平台，讓居民同時緊貼邨內事務。林偉超笑說：「好似打兩份工。」

撼莊：為杏花邨帶來新氣象

由關注組成立到「撼莊」，林偉超等人仿如一股春風，為杏花邨帶來新氣象。除了形象鮮明、熱心服務，黃貴榮還認為居民一心求變才是他們致勝原因。「以前選舉日的禮堂只有十幾二十人，不夠人數時會自然當選，但山竹一事就如痛點，讓居民去思考是否要繼續這樣下去。」林黃二人不大願意評價以往業委會的表現，但均認為委員份屬義務工作，能花私人時間服務屋苑並不容易。

新任杏花邨業委會成員：黃宜、林偉超、黃貴榮、李雲英、江永恆、吳永勤、鄧慧敏、李婉誼 （由左至右）（照片由受訪者提供）

上任一周 背負村民期望

今年四月一日，林偉超、黃貴榮及其餘六位成員正式上任。一星期過去，他們已訂下短中長期計劃應對颱風，如緊急應變措施、設立邨內群組通訊，長遠的則是跟政府部門研究防風方案。

由颱風，到清潔、噪音，甚至花園種植的植物種類，新任業委會均要一一處理。林偉超等人現時正逐一翻查過去的文件紀錄，繼而計劃改善方案。「我們已經收到很多居民的意見、訴求，這反映他們很關心自己的地方，但以往未有太多渠道讓他們表達意見。」面對居民的期望，會感到巨大壓力嗎？「當然有，但居民真的很好，他們會說『你們只是義工，有心幫條邨已經經足夠。』，我很希望居民給時間我們，繼續為杏花邨服務。」