【重塑紗廠史】八旬工廠妹日薪1.8　拒回南豐打卡：時代唔屬我哋

有65年的南豐紗廠，去年以文創地標的形象重生，吸引潮人、文青參觀打卡。在地標重生的同時，對推動工業發展勞苦功高的工人今日何去何從？兩位年屆八旬，為紡織業默默付出過的南豐工廠妹，回首當年歲月。那些年，荃灣工廠林立，數目「跟茶樓一樣多」。工廠妹學師期間，日薪只得＄1.8。她們的職場哲學是「人向高處走」，那間廠薪金較高，就跳槽到那裡。今天的文青打卡、歎咖啡勝地，昔日是酷熱的廠房，一人負責多部機器，塵埃滿佈，每天放工全身都佈滿碎紗，「好似個雪人咁」。半生青春在紡織業中溜走，今天南豐紗廠重建，她們卻不願重遊舊地，「呢個時代唔係屬於我哋喇」。

（荃灣）工廠同茶樓一樣多，布廠、紗廠、染廠最多 前工廠女工蔡婆婆

荃灣老街坊茶客 酒樓「相認」為同業

本港工業於40年代戰後起飛，製造業包括紡織、製衣、塑膠等工業大行其道下，投入工廠的勞動人口大增，令工廠妹成為時代象徵。年屆八旬的蔡婆婆與黎太，坐於荃灣區一間酒樓裡徐徐摸著茶杯底，細訴當年情。同為荃灣街坊多年的她們，每朝均會飲早茶，兩人閒聊間，方知彼此除了是「茶客」，亦是當年的工廠妹同事。「原來大家都做過南豐（紡織）」。50年代來港的蔡婆婆，17歲已開始於土瓜灣銅件廠上班，「九毫子做12個鐘，由黃大仙行番工，有車都唔敢搭，嗰陣捱得好淒涼」。雖然只有九毫工資，但她指當時物價較低，九毫已經「好好使」，「買斤米都係一毫子，一間樓都係兩萬幾蚊」。

荃灣工廠林立 「同茶樓一樣多」

蔡婆婆與黎太同樣於60年代搬到荃灣，蔡婆婆指當時很少人於荃灣居住。「荃灣啲水土好毒喎」，黎太稱，因大帽山及老圍一帶以種菠蘿聞名，相傳菠蘿田流出的水毒性強，有云「想死就嚟荃灣」。蔡婆婆居住當時月租10多元的劏房單位，一家八口的她蝸居百多呎的房間，「父母訓碌架床我哋幾個訓地，唔係點夠訓」。當時香港正值工業黃金時代，重鎮之一荃灣工廠林立，「工廠同茶樓一樣多，布廠、紗廠、染廠最多」。除南豐以外，中央紗廠、新界紗廠、南海紗廠、會德豐紗廠等亦設於荃灣。

工業蓬勃 不斷轉廠為常態

當時眾兄弟姊妹亦紛紛投身工廠，蔡婆婆與黎太亦不例外成為「工廠妹」。蔡婆婆任職織布工人，黎太則負責修布，即負責檢查及修補有問題的布匹。兩人均曾經於當時最大型紗廠之一的南豐工作過，「開親廠嘅一定大間、幾層樓，有織布間、修布間、寫字樓」。她們指由於當時工業蓬勃，求職並不困難，而且由於工廠眾多，當知道另一間廠薪金較高就會轉職。黎太指，她曾任職過最少六間紡織廠，「工友知道邊度高工資就介紹你，人向高處走水向低處流」。

學師半年日薪$1.8

不愁無工開，但當時工廠妹的生活並不輕鬆，初入行先要「學師」，「跟師傅做嘢，睇佢點做，（師傅）最難做果啲就畀你做」，由早上七時開工，加班時可能至晚上十時才下班，日薪只有1.8元。到半年後可以做「自己工」，即以逐件成品計算工資，多勞多得，「但最多都係去到八、九蚊（日薪），再做多都唔會畀多你」。然而當時只要肯捱，做工廠也可以「上車」，紡織廠後期改行三更制，全日24小時運作，蔡婆婆指有來自福建的女工會「連踩兩更」。另外，放假選擇加班則有「工半」（即一日半的工資），加上年尾有雙糧、花紅等，「做兩、三年就夠錢買樓喇，果陣買間樓都係一、兩萬」。

咁我哋係工廠妹丫嘛，人哋講好閒啫，你話我窮都唔怕 前工廠女工蔡婆婆

女工節儉 不敢外出食飯

回憶工廠妹「織織復織織」的生活，兩老異口同聲表示相當辛苦。蔡婆婆指織布工作雖然有機器待勞，但一個人要負責多部機器，炎熱環境無冷氣更滿佈塵埃，「好大塵，行出嚟成個頭佈滿紗，好似個雪人咁」。除了工作，工廠妹還要同時兼顧家庭。黎太指，當時不少女工出外謀生都是為了養家，出糧後仍捉襟見肘，「又要交租交水電，個個月拎住三蚊就去買餸，買到下個月出糧」。女工甚至比男士更節儉，甚少女士會獨自到酒樓吃飯，「男人大方啲，女人要顧家，慳埋畀班仔女食」，就算「3點3」下午茶，亦只會叫外賣到廠邊做邊食。黎太指當時每天上班前就會煮好飯放於保溫壺，讓兩個兒子放學回家時不會餓壞，自己則同樣帶著飯壺上班去。

生活艱難 人人守望相助

「唔係唔覺辛苦，個社會係咁，無得埋怨」，黎太指當時社會每個人都是為生活營役，不介意地位被人看低，「（上班）蝦就一定有人蝦，你敢出聲咩？最駕勢咪有人介紹（工作）咪可以走」，蔡婆婆又指不怕被標籤為工廠妹，「咁我哋係工廠妹丫嘛，人哋講好閒啫，你話我窮都唔怕」。但黎太指當時社會上大多人都會守望相助，七十年代經歷制水，每家每戶定時獲間歇性供水，「個個拎哂啲盤出嚟裝水，我哋幾仔乸又要洗衫又要沖涼，好陰公。包租婆好好，佢裝完水見仲有時間，拎埋我哋啲盤去裝水」，黎太指即使生活艱難，但感覺當時社會有人情味。

不願重遊舊地

80年代開始紡織業由高峰滑落，因生產線北移、出口市場縮窄及營運成本增加，多間大型紗廠於80年代起陸續結業，從業人數亦大幅減少。黎太與蔡婆婆同樣於當時離開紡織業，黎太由工廠妹轉型做生意，賣蔬菜、生果等，「自己買咁多賣咁多，無（做工廠）咁辛苦」。沉寂經年，當年風光一時的南豐紗廠今日再以新面目示人，內部保留部分當年原貌，黎太及蔡婆婆觀看紗廠相片，卻指對當時印象已十分依稀，未能憶述是否還原。半生青春奉獻給紡織業，雖然仍居於荃灣已近六十載，曾經的工廠妹卻不願重遊舊地，「呢個時代唔係屬於我哋喇，係屬於你哋（年輕人）」。