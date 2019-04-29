【4K天眼】旺角殺街天眼照升呢　01實測　路人樣貌車牌號碼超清晰

旺角行人專用區雖然去年8月已「殺街」，惟因十年前「鏹水彈」事件而安裝的「天眼」閉路電視系統不但繼續保留，還要「升呢」。油尖旺區議會月前通過，將天眼的影像解像度升級為4K，影像儲存期增加至30天，另擬放寬警方可就任何發生於該處的刑事案件提取錄像。究竟4K可以有幾高清？香港01記者在旺角西洋菜街的高處拍攝實測，發現4K影像可清楚拍下街上的人臉、車牌、街名。有區議員指出，行人專用區只是臨時性質，閉路電視設立初衷是防止高空擲物，「現時行人專用區取消，造成高空擲物的背景和因素已沒有了，閉路電視不是應該終止嗎？」有人權組織認為，有關做法變相「常設全民監控」，恐令警權擴大，加上清晰解像度嚴重侵犯私隱。私隱專員公署回應稱，資料使用者有責任向公眾解釋收集目的，及做法如何符合《私隱條例》。

記者在11樓的天台實測，分別以4K和720p解像度的攝錄機拍攝，模擬閉路電視在高空拍攝的情況。結果發現，當在街上手持《01周報》時，4K影像可清楚顯示2厘米大的「香港01」報頭，相反720p解像度畫面就看不到。另外，4K也可清晰拍攝到途人的面貎、街上違泊車輛的車牌號碼、店舖宣傳標語，甚至對面住宅內的一舉一動都一覽無遺，而720p顯示的畫面則較為模糊，無法清楚見到車牌和字句內容。換言之，閉路電視系統提升至4K，在警方搜證時，可在錄像中取用的資料亦會較多。

昔因擲鏹水彈而裝天眼

前旺角行人專用區「天眼」的設立，緣於08年12月至09年6月這半年期間，發生了三宗高空飛擲鏹水彈事件，釀成約百人傷。油尖旺地區設施委員會09年決議，在登打士街栢裕商業中心及豉油街荷李活商業中心天台，斥資約164萬元裝置8個閉路電視，按區議會的條文規定，警方取用錄像亦設有限制，只可就高空擲物案件提取錄像「緝兇」。

雖該專用區去年8月取消，但當區區議會認為，該處仍是旅遊熱點，基於安全，不但要保留閉路電視系統，更應提升系統質素，批評舊系統過時，而警方亦認為取用限制大，警方過去十年取用次數只有七次，當中五次與高空擲物有關。

因此，政府應油尖旺區議會要求，斥資150萬元提升閉路電視系統，包括將影像解像度升級，由720P提升至4K，影像儲存期由14天延長至30天，另外亦建議擴大使用閉路電視影像的用途，即將來警方可就任何發生於該處的刑事案件提取錄像，以防範更多類別的罪案。有關決定已獲得區議會通過，據了解現時閉路電視系統的合約將於6月到期。

前旺角行人專用區新舊閉路電視比較。（資料來源：油尖旺區議會文件）

市民馬先生並不擔心提升閉路電視系統，「不論4K與否，街上都會有監視系統，怕這些的通常心裏有鬼。」相反，市民莊小姐認為，監察系統升級感覺進一步被人侵犯私隱權，「覺得不舒服，事前應問市民意見。」

未有諮詢公眾便通過升級

「公眾在這件事是被動，亦未必知情。」油尖旺區議員余德寶稱，政府今次只「用輕鬆和容易的方法」諮詢區議會，當中未有做廣泛諮詢，「只是向民政事務處和警方研究改變用途之後的成效」，又指放寬閉路電視用途，刑事案範圍闊，變相「警方取什麼錄像都可以向區議會申請」，某程度上侵犯了市民私隱，故反對系統提升。

油尖旺區議員余德寶（左）和油尖旺區議員林健文質疑閉路電視系統的保留及提升。（蔡正邦攝）

根據個人資料私隱專員公署的指引，訂明安裝閉路電視應該採用，侵犯程度較低的方案，亦需諮詢受影響的人士，並提出充分安裝理據，清楚界定監察範圍和程度，亦指出如果當初只屬暫時性質，永久使用是並不適合。

個人資料私隱專員公署就閉路電視安裝的指引，要求資料使用者需提出充分理據。（資料來源：個人資料私隱專員公署）

同樣反對升級的當區區議員林健文質疑，行人專用區只是臨時性質，閉路電視設立初衷是防止高空擲物，「當年高空擲物主因之一是與行人專用區嘈音有關，現時行人專用區取消，造成高空擲物的背景和因素已沒有了，閉路電視不是應該終止嗎？」他又指，作為區議員應該保障市民私隱，因這是使用區議會的小型工程資源，「由我們批准一項侵犯居民私隱的工程，感覺上不太好。」

天眼升呢 難合乎私隱專員公署指引



人權監察總幹事羅沃啟認為，今次油尖旺區議會延續及監察24小時系統，是03年政府提議在蘭桂坊常設全民監控的「翻版」。他又稱，雖閉路電視對維持治安有一定需要，但認為現實數字上，警方未有足夠理據證明提升系統必要性，「除非警方交出證據，當區劫案持續上升」，否則難以合乎私隱專員公署指引，要求私隱和監察的適度平衡，「不是以防止罪案為名，就可全權監察市民」，而區議會在法律上並沒有憲制權利侵擾人權和自由。

人權監察總幹事羅沃啟稱，市民有必要對監察系統提高警覺。（李智智攝）

羅沃啟又擔心， 警方借區議會進一步監察和搜證，「如果警方直接加設監控系統，一定引起社會反彈，市民對警方會更不信任，如果是區議會自己做，表面上認受性高些，但事實上最後錄像都是給予警察用。」

他認為不少市民對閉路電視監察的警覺性不是太高，「平時偷拍網片瘋傳，大家都習以為常。除非爆出很大件事，否則大家都意識不到自己的損失，更不知自己被監控，對監察有感覺的往往是示威者。」

對今次事件，個人資料私隱專員公署表示，雖然《個人資料(私隱)條例》並沒有訂明安裝閉路電視的影像解像度要求，但認為如為了更準確辨識被攝錄人士的身份、延長保留期限和擴大用途，資料使用者有責任向公眾解釋收集目的，以及做法如何符合《私隱條例》的規定。