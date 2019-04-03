【4K天眼】西洋菜街殺街後天眼升呢斥150萬轉4K　放寬警方取錄像

前旺角行人專用區約10年前因多宗擲「鏹水彈」事件，而安裝「天眼」追緝擲鏹狂徒，該專用區去年8月「殺街」後，政府應油尖旺區議會要求斥資150萬元提升閉路電視系統，包括將影像解像度升級為4K，保留影像期增加至30天，另外亦建議擴大使用閉路電視影像的用途，即將來警方可就任何發生於該處的刑事案件提取錄像，以協助調查。有區議員反映，計劃引起部分居民憂慮私隱進一步受侵犯。

旺角行人專用區於2000年設立，在2008年12月至2009年6月期間，半年內發生3宗高空飛擲鏹水彈事件，釀成約百人傷。油尖旺地區設施委員會在2009年決議利用地區小型工程撥款，在登打士街栢裕商業中心及豉油街荷李活商業中心天台，斥資約164萬元裝置8個俗稱「天眼」的閉路電視。

政府擬斥資150萬元更新前旺角行人專用區的閉路電視系統。（林振華攝）

據了解，原來的天眼為三洋電機的舊機款，惟該公司已經賣盤，零件亦停產。系統一直由機電工程署負責維修，首年維修費每年30萬多元，現時按年維修費已超過43萬元，10年來花費高達逾400萬元。但過去10年，警方只申請了7次影像記錄而只有5宗是與高空擲物有關，即平均每兩年才提取錄像1次，成效備受質疑。

雖然該專用區去年8月取消，當區區議會認為前旺角行人專用區的範圍至今仍屬旅遊熱點，人流暢旺，基於安全，決定保留及提升天眼系統。

新舊閉路電視系統比較。（資料來源：油尖旺區議會文件）

解像度由720P提升至4K

據油尖旺區議會文件，當區委託機電工程署更新天眼系統，連安裝費的總預算開支約為150萬元，當中包括將影像解像度由720P提升至4K，影像儲存期由14天延長至30天。據消息指，新式閉路電視的影像由黑白提升至彩色，由定點角度改為多角度旋轉拍攝。至於保養費，首年為免費，但到第2至第4年的保養費約30.4萬元至33.5萬元。另日後或需支付後備配件連有關工程約20.8萬元。

另外，使用閉路電視影像的用途亦會擴大。據最新「旺角行人專用區閉路電視系統操作指引」（2010 年9月修訂版) ，現時警方只可就高空擲物事件申請提取錄像，並經由油尖旺區議會及油尖旺民政事務處的代表組成的審核小組批准。當區計劃放寬警方就就任何發生於前旺角行人專用區的刑事案件提取錄像，以協助調查。

居民：怕咩畀人影呀，一眼睇晒

中六的梁同學表示，現時街上商戶已有足夠的閉路電視監察，認為毋須更新系統。市民呂小姐稱，認為閉路電視系統直接影響居民的生活和私隱，政府應向公眾清楚交代安裝閉路電視目的和詳情，而且要有約束，強調作用應為保護市民安全，而非監控市民行為。居住在荷里活商業中心對面的獨居長者黃太稱，並不知道政府會更新閉路電視，但並不擔心會影響私隱，「怕咩畀人影呀，一眼睇晒，係得咁多喇」。

油尖旺區議員余德寶認為，政府需就前旺角行人專用區閉路電視系統的更新加強公眾宣傳。（資料圖片／黃偉民攝）

當區區議員余德寶稱，前旺角行人專用區仍有安裝閉路電視，以確保當區治安，惟鑑於過去閉路電視質素「過時」，未能發揮舉證效用，冀系統更新減少維修成本，亦可提升監察效用。

對閉路電視影像影像質素提升和儲存期增加，以及錄像用途擴大，余德寶指因涉事範圍有不少民居，已接獲部份街坊對侵犯私隱的擔憂。他認為，為平衡治安和私隱的需要，政府可檢討閉路電視數目和位置，「既然技術提升了，未必需要那麼多鏡頭」，又建議政府和區議會就閉路電視系統向市民加強宣傳，讓他們清楚了解使用情況，以釋除疑慮。