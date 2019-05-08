【台灣無家者】港露宿者家當屢被清　台北政府用一個袋化解問題

「家」是每個人所追求的，然而世界上的很多角落都存在著一群「無家者」，他們因為各種原因脫離了溫暖的家庭，有些政府察覺問題的存在，於是讓他們與社會共融，如台灣向無家者提供大型放置袋供他們擺放隨身物，再劃指定地方供他們統一放置行李，以確保物資有保障。然而，擁有1,270名無家者的香港，沒有任何針對無家者的友善政策，香港社區組織協會幹事吳衛東認為，港府應仿傚台灣，訂立法例保障無家者權益，而不是一味趕絕他們。

台灣的無家者探訪香港的無家者。（黃廸雯攝）

芒草心慈善協會與香港社區組織協會首次合辦了港、台無家者的展覽，三名來自台灣的無家者聯同芒草心秘書長李盈姿來港，了解本港無家者的情況。

台北已登記無家者可享牙科福利

相對比香港，現時台灣對無家者最高保障是「社會救助法」第17條(遊民安置及輔導)，以及內政部社會司發布的「縣（市）遊民安置輔導自治條例範例」。惟李盈姿指，由於政策及服務多由地方政府各自決定，未有全台灣性的統一政策，各個市的福利不同。現時以台北市對無家者投放的資源最多，如登記了的遊民可享有牙科福利、供餐服務、協助租屋、遊民收容等，可以維持基本生活，助他們盡早脫離流浪，因此不少無家者由其他地方前往台北市。李盈姿認為，當越來越多人往台北時，擔心人數超出了政府可負擔的，到時會減少福利，故她認為，台灣對無家者的政策及服務應要統一化。

芒草心慈善協會秘書長李盈姿來港，了解本港無家者的情況。（資料圖片／梁銘康攝）

台灣社會局為無家者提供大型放置袋，大型放置袋。（蔡正邦攝） 家當放入大型放置袋 統一放在指定地點 無家者四處漂泊，隨身家當能否安全放置是他們最關心的議題。台灣的無家者過去亦和香港無家者一樣，常面臨家當被當成垃圾丟的處境。2015年，在台灣多個民間團體的努力下，與政府商討如何安置無家者的家當，台灣社會局決定統一向無家者派發大型放置袋，供他們安放行李。無家者白天工作時，更可把放置有隨身物的袋，統一放在指定地點，由專人看管。而那些未放在袋中的物品，則會被清潔人員清理。

日本施行「自立支援法」保障無家者

除了台灣，亞洲其他國家如日本、南韓亦有就無家者問題設立政策。以日本為例，因經濟不景，自2000年開始便有不少無家者，日本政府意識到淪落街頭不再只是個人問題，而是經濟不景帶來的貧窮問題，於是開始探討如何幫助他們，於2002年8 月日本施行「自立支援法」，以法例保障他們就業、居住等。「自立支援法」以「自立支援中心」為核心，確保無家者就業後，他們離開支援中心，可有穩定居所。

社協促政府仿傚台灣 保障無家者權益

然而，香港目前沒有任何針對無家者的友善政策，香港社區組織協會幹事吳衛東認為，港府應仿傚台灣，訂立法例保障無家者權益。五天的訪港之旅，李盈姿認為，本港於露宿者的問題上，感覺由NGO提供服務多於政府，「民間力量比較關注，政府好像沒在做什麼。」與台灣相比，現時本港露宿者議題由多間民間團體關注，吳衛東認為，港府應向台灣政府學習，由政府帶頭，用有秩序的方法，保障無家者的個人財物，而不是一味趕絕他們。