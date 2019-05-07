【自閉戀人】 戀愛補習班邂逅　自閉症情侶：愛情讓我們不再孤獨

自閉症，又稱孤獨症。若不是上學的日子，何語（化名）幾乎每個假日都呆在家中，即使外出，也是孤身一人，連交談的對象也少。無獨有偶，清怡（化名）也同樣。他們都只懂把自己困在房間內，不懂開門走出去，也不知如何讓別人進來。 但在屋子裏的人，始終也想得到愛，渴望別人走進心房。這兩個孤單的人，有天終遇上對方，世界從此不一樣。 （為保護受訪者，文中名字皆為化名。） 攝影：鄧倩螢

清怡及何語兩人小時已被確診自閉症，兩年前因參加協康會的戀愛補習班而認識。這個班專教授自閉症人士戀愛及社交技巧，誰料兩人還未學懂談情，愛情已悄悄來到。起初還是大伙兒結伴外出，後來才開始單獨約會，首次單對單見面是去看花展。

起初是何語主動約清怡外出，「每日同佢講早晨，得閒就約佢去街。」若食白果怎算？「我有諗過佢拒絕，咁咪下次再約囉。」何語說。

自閉症是一種先天性的發展障礙。根據在美國精神科學會的定義，自閉症有三大特徵，包括：社交能力發展障礙、溝通能力障礙、重複刻板及有限行為、興趣和活動模式。按其嚴重程度和徵狀種類可分為自閉症、自閉症傾向和亞氏保加症。當中自閉症患者若在智力測試中智商分數在70以上，即被定義為高功能自閉症人士，他們的語言能力和智能方面與常人無異，但自閉症特徵仍妨礙其社交生活。

情竇初開 「告白都準備了好幾個星期。」

幾次約會後，何語便下定決心，鼓起勇氣表白，「告白都準備了好幾個星期。」說時嘴角藏不着笑意。他緊張不已，畢竟只學了幾堂戀愛課，但實地應戰是第一次。那天，兩人在旺角新世紀廣場正並肩而行，他照着講義教的次序順勢「進攻」：他突然停下脚步，鼓起勇氣望著清怡說：「你可唔可以做我女朋友？」清怡呆站在原地，裝作若無其事東拉西扯說其他，最後才慢慢吐出一句：「好呀。」兩人永遠都記得，這天是2018年6月7日。

兩人都是初戀，情竇初開，何語幾乎每天晚上與清怡通電閒聊，說說下次約會去哪好、談談哪間餐廳食物美味。

兩人情竇初開，何語幾乎每天晚上與清怡通電閒聊。每次外出前數天，他倆就已約定去哪裡拍拖。兩人喜歡嘗新，每次外出都到不同地方約會，到尖沙咀逛商場、又去郊外看紅葉，但最常去的還是九龍灣megabox，「𠴱度隔幾個月就有唔同展覽。」何語說。

兩人拍了一個月拖，事情開始起了變化。何語知道清怡喜歡唱K，於是約她到K房，怎知女方母親極力反對，原因是：認識初期不許兩人獨處一室。兩人惟有改去看電影。

兩年之差的姊弟戀

清怡今年22歲，何語比她小兩年。清怡母親從開始就沒期望清怡能找到歸宿，甚至早早為她申請一人單位公屋。面對這段姊弟戀，母親起初棒打鴛鴦，要求清怡減少與何語來往，更着她在會內找別的男朋友，高點矮點也沒所謂，總之年齡就不要比自己小。清怡坦白跟何語說出母親的話，打算從此減少見面，要碰面也只能在中心。何語聽罷心裏萬般難過，有段日子終日躲在被窩裡哭。好不容易才談戀愛，難道就這樣情斷？

清怡母親從開始就沒有期望女兒能找到歸宿，甚至早早就為她申請一人單位公屋。面對女兒突如其來的戀情，起初也不表贊同。

屬於他們的相處方法

話雖自此，但兩人還是越難越愛，依然單獨約會。見女兒也幸福，母親也沒再多說。



情侶間難免有些爭執，清怡與何語也不例外。何語妒忌清怡與協會內的異性來往，要求她在手機上封鎖其他男性朋友，清怡不忿，覺得失去私生活，兩人為此糾纏不下，一度鬧分手。最終二人講和，索性開一個朋友群組，清怡既可繼續交朋友，也讓何語釋除疑慮。

自閉症孩子都較固執，兩人走在一起，自有一套相處方法。一天，清怡心血來潮相約何語做運動，她計劃好何語去游泳，她就獨自去跑步，但何語忙着溫習於是婉拒清怡，清怡就於電話那頭鬧情緒，聲浪更大得傳到何語家中大廳，雖然事情最後不了了之，但何語也嘗試着她改善談話聲量。「佢都會聽吓我意見嘅。」

何語約了清怡兩點在朗豪坊集合，甫見清怡，何語便飛快走上前牽起清怡，與清怡竊竊私語。

為了對方學「食雞」

採訪當日，何語相約清怡在旺角朗豪坊，前往手塚治虫誕生90週年展。兩人平日大多回家吃飯，只有在假日才約會，我們隨何語在大圍的家出發，坐地鐵赴約。問何語心情如何？他靦腆地小聲說：「期待。」

何語說：「清怡比較了解我想法。」清怡豎起耳朵來聽何語數算對自己的評價，接着趕緊問：「例如呢？」何語不好意思地笑了一笑，續說：「知我平日會做咩、生活習慣，又會關心我。」簡單一個問候已讓他感到滿足。

到過展覽打卡，兩人轉場到樓上咖啡廳午餐。餐廳內兩人一時喁喁細語，一時低下頭，手執一部電話，在網上世界連起線來「食雞」。清怡為了融入何語的世界，特意周圍向人請教「食雞」遊戲方法，好讓兩人有共同話題。玩過遊戲後，清怡指指自己的天藍色上衣，問坐她對面的何語：「你覺得我今日靚唔靚？」

「好靚。」何語點點頭。

清怡繼續追問：「我件背心又靚唔靚？」

何語再淺淺望着清怡笑道：「好靚。」

愛是尊重、溝通和交流

6月7日臨近，兩人拍拖接近一年，經歷感情高低起伏，在愛情路上蹣跚學步。對他們來說，戀愛到底是甚麼？「戀愛係...」清怡想了幾秒，說：「一齊拖手去街。」何語則有條理地說：「戀愛係，互相尊重，重視對方感受，互相溝通同交流。」清怡再淺淺地笑着說：「其實呢...講唔出嚟，唔知點樣形容呢種感覺，成日想同佢一齊。」她略顯害羞，再說：「係一種好既感覺。」

走經旺角，他們沿途經過一家新開業的夾公仔店，擠進人群內走一圈，他們還是緊緊牽着對方雙手，然後步出店外。問何語，清怡不夾公仔嗎？他笑笑回答：「我哋唔夾啦，買仲平啦。」

一年前，何語跟別人溝通還是懵懵懂懂，以前母親問他十句九不應，但自從談戀愛後，整個世界像明亮了過來，不但主動與人分享戀愛點滴，跟家人的關係也親近了許多。他們家長又如何看待這段戀情？詳看：【自閉戀人】 七成患者渴求戀愛 家長的掙扎：始終他很單純