【01心意慈善項目】由亂叫變「暖女」 日間訓練改智障人士一生

或許有些人認為智障人士是家人的負累，不過，當智障人士得到適當的訓練，他們亦能一展所長，發光發亮。現年66歲的林女士，41年前誕下患有白化症、聽障及中度智障的女兒 麗莎，在麗莎的成長路上除了有母親的關愛，日間訓練中心的多元訓練更助其由只懂叫喊、不懂表達自己的「嬰兒」，變成可以照顧母親，甚至上台為機構表演魔術及書法、令母親驕傲自豪的女兒。

林女士憶述，當年誕下麗莎時，發現她患有白化症、聽障及中度智障，雖然感到無助，但懷胎十月之情就是矢志盡力照顧女兒的動力，林坦言從沒想過放棄。不過，由於聽力差，麗莎一直無法學習說話，9歲前根本無法表達自己，只懂尖叫、打人及喊，猶如初生嬰兒，林女士坦言那段日子壓力很大，「嗰時日日凑咗佢返學，自己就去酒樓做打雜賺生活費，無時間加上唔識教佢，真係好辛苦。」

白化症令麗莎的視神經萎縮，僅餘一、兩成視力。（鄭子峰攝）

41年無怨無悔照顧 終等到女兒「大個女」

經歷41年照顧者的生涯，林女士亦坦言絕不容易，患有肩周炎及膝關節痛之餘，椎間盤突出問題亦困擾多年，醫生曾勸她動手術，但礙於「手停口停」，又擔心留醫期間無人照顧女兒而拖延。以往麗莎大部分的時間都留於家中，很少與外界接觸，但自17年前開始於扶康會的日間訓練中心接受溝通、寫字、肌肉、魔術等不同的訓練，麗莎的一生開始改變，亦令到媽媽感動不已。

智障人士同樣擁有無限生命力與創造力，能夠獨立自主地創作，透過藝術品建立自我形象，展現才華天賦，並藉「觸感藝術」加強視障學員的感官功能。（鄭子峰攝）

由亂叫到變「貼心暖女」 日間訓練是改變關鍵

「以前佢連食飯沖涼都唔識，依家佢識之餘，知道我唔舒服仲會識得倒水畀我送藥，好感恩有間咁好嘅機構幫我個女。」林女士表示，經過扶康會的訓練服務後，麗莎由以往完全未能表達自己及自理生活，到現在可以打理自己之餘，更懂得關心和照顧年紀漸大的她，甚至於扶康會大型活動上表演魔術及書法。眼看女兒能走入社會，發展所長，林女士為女兒驕傲自豪，同時感激扶康會為女兒提供的日間訓練令其在各方面均有成長。

林女士（圖右）感激扶康會日間訓練中心為女兒提供各種訓練，令麗莎在各方面均有成長。（鄭子峰攝）

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