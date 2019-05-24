【周五心意】填補服務缺口 食物援助讓基層看見雨後彩虹

$10，以現今香港的物價來說，是「連一杯珍奶都買唔到」的價值，但對於不少遭遇突變的基層家庭及獨居長者而言，您的$10*捐款卻是他們一餐飯。「01心意」平台聯同香港4間提供食物支援服務的團體發起今期「周五心意 ‧ 心意飯團」行動，希望公眾捐款支持一些未獲政府資助，卻能令無數有需要人士獲得實際支援的服務。其實簡單$10，就已經可以令弱勢獲得一餐飽飯！

關愛動員緊急食物援助 從輕生邊緣挽回生命

啱啱離開前夫時，我銀包一蚊都冇，好徬徨，曾經諗過攬住個仔跳樓，但知道唔可以剝奪仔仔生存嘅權利… 好彩後來認識到(關愛動員嘅)陳姑娘，呢度真係幫到我好多，好多謝陳姑娘！ 阿樺，關愛動員「關愛糧倉」的受惠者

阿樺(左)表示，關愛動員不但把她與兒子從三餐不繼的困境中拯救出來，機構職員的關懷，更令她打消了尋死念頭。(高仲明攝)

「關愛動員」是一間近年才成立的新慈善團體，但其「關愛糧倉」食物援助服務早已惠及不少港島區有需要街坊，服務為遭逢突變而有即時困難的市民提供不多於6週的食物支援，令他們渡過緊急難關。

7年前，阿樺帶著不足5歲的兒子離家，搬進不足100呎、廚廁合一的劏房，由於出走時身無分文，申請政府資助審批需時，阿樺坦言當時與兒子三餐不繼，十分徬徨，甚至曾有輕生念頭，「啱啱離開前夫時，我銀包一蚊都冇，好徬徨，曾經諗過攬住個仔跳樓，但知道唔可以剝奪仔仔生存嘅權利… 好彩後來認識到(關愛動員嘅)陳姑娘。」

在千鈞一髮之際，社工轉介她與兒子接受「關愛糧倉」食物援助服務，令她在絕望中得到扶持，「每個禮拜都有罐頭、米、油、麥皮同奶粉，基本上都已經夠我同個仔食。」阿樺坦言，當年食物援助服務不但大大減輕其經濟壓力，在機構職員的關心下，她更逐步走出陰霾，離家後的第三個月便找到工作，自力更生。現時阿樺已搬到另一區居住，但她仍會抽空回機構擔任義工，讓7年前獲得的幫助得以延續，向現正經歷困境的同路人伸出援手。

而見證著阿樺從輕生邊緣到看見雨後彩虹，關愛動員總幹事陳小荃表示，機構一直以食物支援服務作為介入點，識別出有需要街坊作進一步跟進，提供相應服務，希望最終能令每一個受惠家庭走出貧窮。公眾現只需捐款$50予關愛動員，即可令有需要家庭獲得2天份量的食物援助包。

當時阿樺每星期到關愛動員領取罐頭、米、油、麥皮和奶粉等食物，以解決與兒子的一日三餐。(高仲明攝)

關愛動員總幹事陳小荃表示，食物援助只是接觸街坊的介入點，最終目標是識別有跟進需要的個案，並與他們深度同行，讓生命得以轉化。(高仲明攝)

請響應「周五心意」運動發起的「心意飯團 - 籌熱飯、助弱勢」。

請捐款支持關愛動員，每$50 = 基層家庭2天食物援助包

立即捐款：https://heart.hk01.com/zh/project/10133

「童心飯堂」 讓基層家庭安心「開飯」

浸信會愛羣社會服務處的「童心飯堂」則是專為基層學童及家長而設，負責熱食援助服務（開飯服務）副經理李斯特表示，項目雖然沒有政府及穩定的大資金幫助，但由於服務一直需求較高，即使審批嚴格，每晚仍高達180人在三間飯堂以超便宜價錢$10「開飯」。為給予基層兒童公平教育的機會，機構更會為合資格基層兒童提供藝術小組、英文班、功課輔導班及活動等服務，故此非常需要公眾捐款支持。

「如果冇咗『童心飯堂』，我哋都唔知點算... 」單親媽媽阿麗和一對子女成為「童心飯堂」合資格受助家庭已有2年，阿麗指自己與子女居於劏房，生活環境惡劣，煮食非常困難，曾心痛子女出現營養問題，幸在「童心飯堂」就可以$10「超平」價錢購買有湯及飯菜的晚餐，不但減輕了其日常飲食開支，亦令一對子女的健康有所改善。阿麗更大讚機構安排的活動令到小朋友多了發展社交能力及獲得功課支援的機會。

浸信會愛羣社會服務處熱食援助服務（開飯服務）副經理李斯特表示，期望「童心飯堂」不但能照顧基層學童及其家長的生理需要，亦能為他們提供學習及心靈上的支援。（高仲明攝）

「童心飯堂」每晚均會提供兩款餸菜供基層學童選擇。（高仲明攝）

自從嚟咗『童心飯堂』食飯，因為有湯水飲，阿女嘅臉色明顯好咗好多。佢最鍾意就係飲雪耳同霸王花湯！ 阿麗，浸信會愛羣社會服務處「童心飯堂」受惠者

（左）阿麗每逢周一至周五都會帶同兩名子女到「童心飯堂」吃飯，直言服務不但減輕其經濟負擔，更令子女身心變得健康。（高仲明攝）

請捐款支持浸信會愛羣社會服務處的「童心飯堂」，每$10 = 1個基層兒童一頓熱飯

立即捐款：https://heart.hk01.com/zh/project/10123

請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday）加入心意飯團，一齊「籌熱飯，助弱勢」，讓今個端午節過得更有意義。「01心意」更鼓勵您們走多一步，在捐飯錢的同時，於6月1日，親身走進社區，與基層兒童一起製作健康水晶糭，提早歡度端午節。活動詳情及報名：按此

是次「周五心意」運動（Kind Friday）心意飯團共有4間受惠團體，越多人響應，就越多人受惠。您的善款將全數落入「關愛動員」、「浸信會愛羣社會服務處」、「榕光社」和「齊惜福」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費。

【關愛動員】關愛糧倉：每 $50 = 基層家庭 2天食物援助包

https://heart.hk01.com/zh/project/10133

【浸信會愛羣社會服務處】 開飯服務 - 童心飯堂：每 $10 = 1個基層兒童一頓熱飯

https://heart.hk01.com/zh/project/10123

【榕光社 】惠膳行動：每 $12 = 1個基層一頓熱飯

https://heart.hk01.com/zh/project/10132

【齊惜福 】齊惜福飯盒贊助：每 $12 = 剩食轉化為一頓熱飯予長者及基層

https://heart.hk01.com/zh/project/10128

* $10為是此活動中籌1份熱飯之最低金額



請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/

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