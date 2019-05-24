【周五心意 ‧ 心意飯團】籌熱飯助弱勢 兼帶仔女/朋友玩住做善事

$10，或許只夠買一串魚蛋或一枝烏龍茶，甚或連半杯咖啡或珍珠奶茶都買不到的價錢。但對於無數香港基層長者或家庭而言，少少的$10*已經可以為他們送上一頓熱飯，得到溫飽。今期「01心意」周五心意運動主題為「心意飯團 - 籌熱飯、助弱勢」，為4間提供食物援助的團體籌款。

飲少1杯珍珠奶茶，就足以送餐熱飯畀有需要人士！

請即行動，捐款支持4 間提供食物援助團體，讓更多基層家庭及長者能夠得到溫飽：

【浸信會愛羣社會服務處】 開飯服務 - 童心飯堂：每 $10 = 1個基層兒童一頓熱飯

https://heart.hk01.com/zh/project/10123

【榕光社 】惠膳行動：每 $12 = 1個基層一頓熱飯

https://heart.hk01.com/zh/project/10132

【齊惜福 】齊惜福飯盒贊助：每 $12 = 剩食轉化為 一頓熱飯予長者及基層

https://heart.hk01.com/zh/project/10128

【關愛動員】關愛糧倉：每 $50 = 基層家庭 2天食物援助包

https://heart.hk01.com/zh/project/10133

端午節將至，「01心意」將與浸信會愛羣社會服務處合辦兩場「奇『義』糭子慈善工作坊」，有得食，有得玩，有得做善事之餘，更有機會野生捕獲神秘藝人嘉賓，快啲一齊嚟參加啦！

由即日起至5月30日到「01心意」捐款予浸信會愛羣社會服務處 指定項目$50或以上，即可參加「奇『義』糭子慈善工作坊」，在導師教授下製作端午水晶粽。每位參加者可以帶同1位 6-12歲的小朋友參加，共度一段快樂又有意義的時光。

奇「義」糭子慈善工作坊（名額有限，先到先得）

活動詳情：

日期：2019年6月1日（星期六）

時間：10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 (兩個時段二選一)

地點：九龍旺角上海街426號萬事昌中心2樓（油麻地站A1出口）

內容：與基層家庭一起製作端午水晶粽，「有得食，有得玩，有得做善事」之餘，更有機會野生捕獲神秘藝人！一次過滿足你4個願望！

# 完成活動後，參加者可獲浸信會愛羣社會服務處頒發的獎狀乙張

# 神秘藝人會於其中一節突擊出現，祝您好運！

於指定捐款選項（紅框）捐款，即可參加奇「義」糭子慈善工作坊（名額有限，先到先得）

參加方法：

1. 於「01心意」此慈善籌款項目內揀選指定捐款選項捐款予 浸信會愛羣社會服務處滿$50或以上，並於成功捐款後，回覆捐款確認電郵至01heart@hk01.com提交報名資料。活動名額有限，額滿即止。（請注意：捐款參與活動的收據為非退稅收據）

2. 回覆電郵內需提供希望參加時段（每節時段名額有限，先到先得）、參加者姓名、聯絡電話、會否攜同1位 6-12歲的兒童參加（如有，請提供兒童歲數）及獎狀姓名（所有參與者均可有參與獎狀，請確保姓名正確，資料將不可更改）。

3. 香港01有限公司審批捐款者參加資格後，合資格參加者將獲成功報名的確認電郵通知

4. 活動當日，參加者須攜同打印本或電子版的成功報名確認電郵出席。參加者請提早15分鐘到場登記，逾時不候。查詢：電郵 01heart@hk01.com

注意：香港01有限公司將核實報名者的參加資格，如不符合資格者，香港01有限公司將保留取消報名者參加資格的權利。報名者不論審批成功與否，所有捐款皆不設退款。



*$10為是此活動中籌1份熱飯之最低金額

請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/

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